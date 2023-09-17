BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 19 Eylül 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM 19 Eylül 2023 aktüel kataloğunda bu hafta; Süt ve Süt Ürünleri, pasta malzemeleri, baharat çeşitleri ve Hazır Gıda grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 19 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü; Laktozsuz kefir, yoğurt, ayran, süt, taze kaşar, tereyağı ve kemik suyu gibi ürünler yer alıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

BİM 19 Eylül Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Sek 1 Litre Ayran 19,50 TL, İçim 3×180 gr Labne 69 TL, Özgüllü 1 Kg Tereyağı 195 TL, Torku 4×1 Litre Yağlı Süt 99 TL, Torku 6×200 ml Sade Süt 44,50 TL, Torku 2 Kg Tam Yağlı Yoğurt 65 TL, İçim 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 109 TL, Torku 6×180 ml Muzlu Süt 44,50 TL'den yer alıyor.

BİM 19 Eylül Salı tarihli aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Bim Katalog Bu Hafta indirimli ürünler listesinde Bu Salı Bim market mağazaları indirim reyonlarında 26 Eylül 2023 tarihine kadar satışa sunulacak 19 Eylül Bim aktüel kataloğu ürünleri devamında; Torku 6×180 ml Muzlu Süt 44,50 TL, Torku 6×180 ml Çilekli Süt 44,50 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğu ürünlerinin devamında; Destan Baharat Çeşitleri 19,50 TL, Koska 8×10 gr Tahin Helvası 24,50 TL, Eker 6×195 ml Tombul Ayran 24,50 TL, Binvezir 1 Kg Taze Kaşar Peyniri 169 TL, Gurvita 4×50 ml İlikli Kemik Suyu 25 TL, Altınkılıç 1 Litre Laktozsuz Kefir 33,50 TL, Komili 500 ml Naturel Sızma Zeytinyağı 119 TL, Namet 350 gr Soslu Dana Köfte Çeşitleri 59 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu salı pasta malzemeleri kapsamında; Dr.Oetker 5×5 gr Karbonat 4,75 TL, Dr.Oetker 10 gr Pasta Süsü 8,50 TL, Uno 320 gr 3 Katlı Pasta Keki 39 TL, Gold 340 gr Yer Fıstığı Kreması 49 TL, Poltat 250 gr Reçel Çeşitleri 32,50 TL, Dr.Oetker 100 gr Dark Kakao 26,50 TL, Daphne Sütlü&Bitter Çikolata 19,50 TL, Sana 3'lü Paket Margarin Hamurişi 59 TL, Dr.Oetker 3×75 gr Krem Şanti Sade 45 TL, Dr.Oetker 2×102 gr Çikolatalı Sos 22,50 TL, Dr.Oetker 156 gr Pastacı Kreması 16,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

19 Eylül BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünleri devamında; Dankek 35×6 gr Magma Karamelli Mini Kek 25 TL, Daphne 100 gr Çift Renkli Damla Çikolata 21,50 TL, Dr.Oetker 150 gr Pudra Şekeri Kilitli Poşet 14,50 TL, Biscolata Pia Bitter Çikolata Kaplamalı Kek 14,50 TL, Daphne 200 gr Sütlü-Bitter Kuvertür Çikolata 29,50 TL,

Buono 200 gr Bitter Çikolata Kaplamalı Naneli Fondan 24,50 TL, Bifa 4×40 gr Harika Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvili Bar 16,50 TL, Tadıtam Mozaik Pasta 49 TL, Eti 3×143 gr Etimek 44,50 TL, Destan 35 gr Mahlep 15,50 TL, Dr.Oetker 2×6 gr Jelatin 9,75 TL, Dr.Oetker 10×10 gr 10'lu 10×5 gr Hamur Kabartma Tozu 10'lu Şekerli Vanilin 23,50 TL'den satılacak.