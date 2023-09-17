ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Beyaz Eşya, Elektrikli Ev aletleri, Ankastre SET, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya grubunda Alpina 3'lü Siyah Cam Ankastre Set 4.799 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Arzum AR1166 Shaken Take Joy Blender 899 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 20 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; 26 cm Kelepçeli Kek Fanusu 129 TL, Kare Peçetelik 79,95 TL, Ayaklı Lokumluk 59,95 TL, Ananas Şekerlik 49,95 TL, 2'li Hasır Amerikan Servis 119 TL, Kurulama Bezi 19,95 TL ve Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 135 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 20 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde küçük ev eşyaları yer alıyor. Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 4.799 TL, Akıllı Robot Vacuum Mop Süpürge 8999 TL, Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 599 TL, Arzum El Blender Set 999 TL, Arzum AR1166 Shaken Take Joy Blender 899 TL, Awox Orion Tost Makinesi 389 TL ve Awox Kafija Gold Kahve Makinesi 429 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK 20 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli El Aletleri grubundaki fırsat ürünlerinin devamında; Yui Walkingpad Akıllı Yürüyüş Bandı 4899 TL, Yui No MopZone özellikli Yui Beyz-Siyah Fritöz 3199 TL, Yui 5'i 1 arada Otomatik Doğrama ve Öğütücü Makinesi 999 TL, Yui Şarjlı Yağ Ölçer Akıllı Tartı Baskül 399 TL, Yui Maxi Cooker Airfryer ve Düdüklü Tencere 2899 TL olacak.

2 Fonksiyonlu Perlatörlü Esnek Musluk Başlığı 24,95 TL, Katlanır Masa 399 TL, Yer Sofrası 199 TL, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 599 TL ve Kalanchoe Büyük Boy Saksı Çiçeği 44,90 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya kapsamında; Altus 5 KG Çamşır Makinesi 7099 TL, Altus 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8299 TL, Hızlı soğutma ve tatil modu özellikli Altus Buzdolabı 14999 TL, Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 4.799 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 129 TL, Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 149 TL, Paşabahçe Linka Çay Seti 12 Parça 129 TL, 1165 cc Paşabahçe Ölçü Kabı 69,95 TL, 2 Katlı Cam Sunumluk 119 TL, 500 cc Desenli Ölçü Bardağı 39,95 TL, Kek Kalıbı 149 TL ve Bee Home Kek Pasta Taşıma Fanusu 49,95 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK'ta bu hafta başlayacak olan ve 26 Eylül tarihine kadar satışa sunulacak olan ürün fırsatları bu kadarla sınırlı değil. fiyattan satışa sunulacak.

BİM 19 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu Şok 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda 500 gram Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 50 TL, 650 gram Ülker Çokokrem Cam 69 TL, Ülker Çikolatalı / Muzlu Pasta Tadında 40 TL, 960 ml Peros Yumuşatıcı Çeşitleri 29 TL ve 30'lu Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Tableti 125 TL'den satışa sunulacak.