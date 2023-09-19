21 Eylül A101 kataloğundaki aktüel ürünler indirim reyonlarında yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Vakum Makinesi, Halı, Yolluk, perde, Ayakkabılık, Sandalyeli Masa Takımı ve Overlok makinesi gibi fırsat ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4500 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 21 Eylül A101 kataloğu 2023

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 21 Eylül Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, beyaz eşya, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Modern tasarımları mobilyalar, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Mobilyalar, Oyuncaklar ve Temel ihtiyaç grubunda sürpriz indirimler var.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; 3 yıl Vestel servis garantili Toshiba 55″ Ultra HD Android TV 13299 TL. Toshıba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 5299 TL. sihirli kumandaya sahip Onvo 43″ Full HD Android 13 Smart Led TV5499 TL ve Onvo 32″ HD Ready Android 13 Smart Led TV 3999 TL olarak satılacak.

A101'de bu hafta Teknoloji ürünleri kapsamında; Yüz tanıma sistemli 4 GB Ram ve 64 GB Dahili hafızalı Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2499 TL. Yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Reeder S19 Max Cep Telefonu 3199 TL. Canon E414 3'ü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL'den satışa sunulacak.

A101 21 Eylül 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu fırsat ürünlerinin devamında; Singer Overlok Makinesi 4999 TL. Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz 1399 TL. Homend Toastbuster Tost Makinesi 899 TL. Kiwi Filtre Kahve Makinesi 349 TL. Kiwi Waffle Makinesi 439 TL. Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 579 TL olarak yer alıyor.

A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Starcom Vakum Makinesi 399 TL. Aprilla Epilatör 269 TL. Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 74,90 TL. Aprilla Aroma Difüzör 179 TL. Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 649 TL. Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 159 TL. Aprilla 3 Başlı Hızlı Su Dalgası Maşası 379 TL. Fantom Carbon Dikey Süpürge 899 TL,

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 10 iş gününde ücretsiz teslimat ve kurulum avantajı ile satışa sunulacak 2 yıl garantili, 15 program ve 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli 7 KG çamaşır yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 7399 TL. Çift kapılı Hızlı soğutma özellikli, 402 litre net hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 12999 TL. SEG Mekanik Silindirik 65 Litre Termosifon 3999 TL. Flavel Büro Tipi Buzdolabı 2999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 kataloğunda yer alan Ev Eşyaları grubunda Modern Tasarımlı 3'lü Kanepe 4500 TL. Ruum Store Metal Sandalyeli Masa Takımı 2500 TL. Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4500 TL. Sinbo 3 Katlı Raf 149 TL. Sinbo Ayakkabılık 109 TL'den satılacak.

A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri; Motosiklet Kilidi 299 TL. Takım Çantası 39,90 TL. Piranha Mini Kompresör 399 TL. Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL. Roboom Orta Boy ABS Valiz 499 TL. Roboom Küçük Boy ABS Valiz 349 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

21 Eylül A101 kataloğu 2023 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Cem Nero Tava 129 TL. Cem Nero Wok Tava 149 TL. Hascevher Tava ve Sahan Seti 319 TL. Hascevher Karnıyarık Tenceresi 299 TL.

Hascevher Düdüklü Tencere 429 TL. Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 249 TL. Paşabahçe Mantar Kapaklı 2'li Yağlık ve Sirkelik 59,90 TL. LAV Round Saklama Kabı 49,90 TL. Hascevher Metal Cezve 79,90 TL. Bernardo 24 Parça Nuvola Stoneware Yemek Takımı 1090 TL'den satılacak.

A101'in bu hafta için hazırlanan kataloğunda oyuncak grubunda muhteşem fırsatlar dikkatleri çekiyor.Çocuk sandalyesi- 79,90 TL, Oyuncak manyetik tabletli yazı tahtası- 94,90 TL, Oyuncak lisanslı sürpriz bowling- 44,90 TL, Oyuncak şato buzlar ülkesi- 169,00 TL, Oyuncak küçük ATV- 199,00 TLTL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Kadife Kaymaz Taban 80×300 cm Saçaklı Yolluk 279 TL. Kadife Kaymaz Taban 80×150 cm Saçaklı Yolluk 139 TL. Kadife Kaymaz Taban 80×200 cm Saçaklı Yolluk 179 TL. Kadife Kaymaz Taban 120×180 cm Saçaklı Halı 239 TL,

Güneşlik 250×210 cm Perde 109 TL. Örme Pano 145×250 cm Fon Perde 79,90 TL. Tek Kişilik Battaniye 199 TL. Çift Kişilik Battaniye 249 TL. Penti Her Gün 15Den Bayan Külotlu Çorap 29,90 TL. Penti Her Gün 15Den Bayan Diz Altı Pantolon Çorabı 2'li 21,90 TL. Bay Polo Yaka Sweatshirt 149 TL olacak.

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