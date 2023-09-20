BİM'de Eylül ayının 22'sinden itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta için hazırlanan kampanya kapsamında; Derin dondurucudan Tabureli merdivene, Fastfryer'den mikrodalga fırına, kahvaltı setinden blendera varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma onlarca çeşit ürünün yanı sıra oyuncaklar geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM fırsat ürünleri

BİM 22 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Züccaciye ve Mutfak, Ev Tekstili, Giyim ürünleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Çok amaçlı Ürünler ile Harika Oyuncaklar grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 22 Eylül Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 5999 TL, Android işletim sistemli, 4K ultra Hd uydu alıcılı, Bluetooth ve wifili smart özellikleri ile dikkat çeken 2 yıl garantili Nordmende 55 İnç UHD Android TV 10.999 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3299 TL, Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1599 TL, Kumtel 8.5 L XXL Fastfryer 2299 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1699 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

22 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri Elektronik grubunda küçük ev aletleri karşılıyor. Heifer Çubuk Blender 379 TL, Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo 269 TL, Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL, Philips Sakal Düzeltici 399 TL'den satılacak.

Bim Aktüel 22 Eylül 2023 Kataloğundaki fırsat ürünleri devamında RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet 15999 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Berlin Düdüklü Tencere Seti 549 TL, Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 29,50 TL, Kütahya Porselen Porselen Sufle Kabı 19,50 TL, Kütahya Porselen Porselen Kupa 29,50 TL, Heifer Çubuk Blender 379 TL, Polosmart Mutfak Tartısı 149 TL, Benante Kahvaltı Seti 299 TL, Benante Fanuslu Kahvaltılık 229 TL, Benante Oval Tabak 109 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Çay Kaşığı 6'lı Takım 49 TL, Lav Defne 315 cc Kapaklı Saklama Kabı 19,50 TL, Lav Defne 375 cc Kapaklı Saklama Kabı 21,50 TL, Lav Meşrubat Bardağı 3'lü Takım 49 TL, Glass in Love Cam Sürahi Seti 229 TL, Sırlı Güveç Kase 450 ml 2'li Se 49 TL, Sırlı Güveç Kase 4'lü Takım 49 TL olacak.

BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki mutfak ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 75 TL, Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 22,50 TL, Paşabahçe Live Beautiful Batman Lisanslı Meşrubat Bardağı 29,50 TL, Hobby Life Stormax Saklama Kabı 34,50 TL, Hobby Life Stormax Saklama Kabı 27,50 TL, Yuvarlak Emaye Tepsi 59 TL, Yemek Çatalı-Kaşığı 6'lı Takım 99 TL, Tatlı Çatalı-Kaşığı 6'lı Takım 79 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Okyanus Home Metal Derin Bulaşıklık 89 TL, Dekoratif Kaşık Seti 6'lı Takım 11,50 TL, Kepçe – Kaşık Altlığı 11,50 TL, Naturalove Bambu Havan 89 TL, Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 17,50 TL, Clean Clear Mutfak Fırçası 44,50 TL, olarak satışa sunuluyor.

BİM'de bu hafta; Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk 49 TL, Saplı Organizer Sepet 12,50 TL, Kapı Arkası Askılık 49 TL, Ayakkabılık 109 TL, Clean Clear Toz Alma Püskülü Çeşitleri 39 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında oyuncaklar yer alıyor. Oyuncak grubu fırsat ürünleri ise; Diytoy Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 149 TL, Statikium Pratik Statik Yazı Tahtası 99 TL, Barbie Extra Toka Yapım Seti 229 TL, Barbie Extra Bel Çantası Dizayn Seti 199 TL, Barbie Balerin Bebek 149 TL, Mgs Oyuncak Müzik Aletleri Seti 99 TL, Mgs Luna Parti Seti 119 TL, Mgs Little Princess Set Üstü Mutfak 139 TL, Mgs Oyuncak Şehir Kamyonları 79 TL,

Smartland Dough Çantalı Oyun Hamuru Seti 49 TL, Smartland Dough Kinetik Oyun Kumu Seti 69 TL, Hot Wheels Batman Arabalar 69 TL, Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 179 TL, Redka Ahşap Satranç Takımı 119 TL, Mini Karakterler 39 TL, Piccolo Mondi Sürtmeli Uçak 2'li Set 49 TL,

Oyuncak Top 59 TL, Karanlıkta Parlayan Yıldızlar 39 TL, Damla Yayınevi Masallarla Değerlerimiz 6,50 TL, Roblox Sürpriz Paket 119 TL, Martı Yayınevi Karma Etkinlik ve Boyama Kitapları 8,50 TL, Renkli Ambalaj Lastiği 50 gr 17,50 TL fiyattan yer alıyor.

BİM 22 Eylül Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL, Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL, Çantalı Vakumlu Hurç Large 75 TL, Blackout Perde 145×250 cm 119 TL, Tül Perde 145×250 cm 89 TL, Pvc Masa Örtüsü 79 TL, Baskılı Minder 49 TL, Molinella Jüt Paspas 319 TL, Vakumlu Hurç Set 3'lü 109 TL olacak.

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