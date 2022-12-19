BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 20 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta Haftanın Önerileri etiketi ile Temizlik ve Hijyen ürünleri, Kişisel bakım ürünleri ve atıştırmalık gıda grubunda birçok ürün yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı üç sayfada onlarca ürün indirimli olarak satılacak. Bu salı BİM'de; İlikli kemik suyu, Keçiboynuzu özü, laktozsuz probiyotik yoğurt ve turşu çeşitleri gibi ürünlerinde indirim fırsatları yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 20 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü; Hünnap propolis ekstresi içeren sıvı takviye edici gıda ve Pastil gibi ürünler de sizlerle olacak. Ayrıca yulaf ezmesi, ruşeymli burgu makarna, galeta, karışık meyve nektarı gibi ürünler de indirime girecek.

BİM aktüel ürünler kataloğunun salı günü için hazırlanan broşürünün ilk sayfasında; Newgen Yüz Temizleme Jeli 210 ml 39 TL, Orkid 48'li Özel Seri Günlük Ped 28,50 TL, Dermokil Kendin Yap Maske 24 TL, Dermokil El-Ayak Maske Çeşitleri 19,50 TL, Dreamies Kedi Ödül Maması 10,50 TL, Naturalove Göz Makyaj Fırça Seti 5'li 59,50 TL,

Sır 5 Kg Genel Temizlik Sıvısı Asprins 44,50 TL, Mr.Green Selülozik Bulaşık Süngeri 2'li 8,50 TL, Pril Bulaşık Makinesi Temizleyici35,50 TL, Newgen Yüz Serumu Sivilce Karşıtı 39,50 TL, Nivea Canlandırıcı Yüz Bakım Kremi 59,50 TL, Orkid 36'lı Özel Seri Hijyenik Ped Normal 49,50 TL, Rituel De Beaute Giyilebilir Tırnak Maskesi 14,50 TL, Selsil 500 ml Genel Amaçlı Mucize Temizleyici 14,50 TL fiyatla dikkat çeken kampanya ürünleri olarak yer alıyor.

BİM kataloğunun ilk sayfasındaki kozmetik ürünlerinde ise; Pofu 32'li Tuvalet Kağıdı 95 TL, Note Fondöten 25 ml 49,50 TL, Domestos Wc Blok 2'li 24,50 TL, Alo 8 Kg Toz Deterjan 127,50 TL, Dermokil Killi Krem 300 ml 24 TL, Kitekat Kedi Maması 1.8 Kg 75 TL, Note Dipliner Ultra Black 36,50 TL, Naturalove Kapatıcı Fırçası 24,50 TL, Blume Mega Kağıt Havlu 49 TL, Dermokil Banyo Tuzu 370 gr 29,50 TL, Kosmec Yüz Bakım Maskesi 11,50 TL, Himalaya Diş Macunu 100 ml 29,50 TL, Note Bb Krem Mini Set 12 ml 49,50 TL, Pril Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 139 TL, Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 69 TL'den yer alıyor.

BİM 20 Aralık aktüel kataloğunun ikinci sayfasında ise; Süt ve Süt Ürünleri, Turşu Çeşitleri, Takviye Edici Gıda Ürünleri ve Atıştırmalık ürün çeşitleri gibi fırsatlar yer alıyor.

20 Aralık Bim Aktüel Ürünleri bu kadarla sınırlı değil tabi. Bu Salı BİM'de; Lindt Lindor Kakao Dolgulu Sütlü Çikolata 79 TL, Browni İntense Çikolata Kaplı Dolgulu Kek 11 TL, Eti Wanted Çikolata Kaplı Karamelli Bar 13,75 TL, Activia Laktozsuz Sade Probiyotik Yoğurt 19,50 TL, Cadbury Bütün Fındıklı Bol Sütlü Çikolata 24,50 TL, Doritos Acı Biberli ve Misket Limonlu Cips 19,50 TL, Veg&Bones Ennfes Dana İlikli Kemik Suyu 16,50 TL, Choco Chips Çikolata Kaplı Mini Atıştırmalık 24,50 TL,

Cadbury Karamel Dolgulu Bol Sütlü Çikolata 19,50 TL, Schogetten Karamel Browni Dolgulu Çikolata 19,50 TL, Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Mini Çikolata Bar 39,50 TL, Sarelle Duo Sütlü Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 21,50 TL, Cadbury Kuru Üzümlü ve Bademli Bol Sütlü Çikolata 19,50 TL, Cadbury Mini Eggs Sütlü Çikolatalı Dolgulu Şekerleme 12,50 TL, Hünnap Propolis Ekstresi İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda 54,50 TL, Vitago Vitamin C+ Vitamin D+Çinko 20'li Efervesan Tablet 45 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

20 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğundaki gıda ürünlerinin devamında; Nar 19,90 TL, Uno Galeta 14,50 TL, Melis Pancar Turşusu 19,50 TL, Verita Zencefil 24,90 TL, Lipton Buzlu Çay 2×1 Litre 19,50 TL, Gingero 24'lü Natur Pastil 14,50 TL, Activia Hibiskus Shot 6,50 TL, Hünnap Keçiboynuzu Özü 34,50 TL,

Destan Kabuk Tarçın 14,50 TL, Balsa Limonlu Gazoz 6,50 TL, Tat Kornişon Turşusu 24,50 TL, Dost 1 Kg Probiyotik Yoğurt 27,50 TL, Patiswiss 400 gr Yulaf Ezmesi 19,50 TL, Tat 1450 gr Tatlı Biber Salçası 92,50 TL, Herby 20'li Bitki Çayı Çeşitleri 16,50 TL, Herbal Vit Vitaminli Şeker 3,50 TL, Sanitta Kök Zencefil&Zerdeçal 13,50 TL, Seğmen Bingöl&Sivas Balı 59,50 TL,

Cadbury Bol Sütlü Çikolata 19,50 TL, Meysu Karışık Meyve Nektarı 16,50 TL, Fersan Organik Elma Sirkesi 12,50 TL, Selva Ruşeymli Burgu Makarna 11,50 TL, Yedigün & Pepsi Gazlı İçecek 19,50 TL, Ruffles Teriyaki Tavuk Soslu Cips 19,50 TL, Melis Baharatlı Sarımsak Turşusu 17,50 TL,

Mentos Pure Fresh C Vitaminli Sakız 6,50 TL, Çerezza Biftek Soğanlı Mısır Çerezi 11,50 TL, Topkek Kakaolu Portakallı Mini Kek 10,50 TL, Cadbury Fındıklı Bol Sütlü Çikolatalı Bar 9,75 TL, Doğadan Probiyotikli Yeşil Çay Çeşitleri 14'lü 26,50 TL, Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 17,50 TL'den satışa sunulacak.