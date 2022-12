ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 21 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. ŞOK 21 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinde Kiwi marka; Gözleme, omlet ve aynı zamanda pop corn yapabilen krep makinesi 239,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta yılbaşı için hazırlanan süsleme malzemeleri, çerez çeşitleri ve oyunlar müşterinin beğenisine sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Paşabahçe bardak takımları, makyaj malzemeleri ve dondurulmuş hindi yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Cambu 2'si 1 Arada Cam Demlik French Press 49,95 TL, Manuel mısır patlatma aparatı 24,95 TL, Kiwi Krep ve Popcorn Makinesi 239,90 TL, Kahve 40'lı Filtre Kağıdı 12,95 TL, Jacobs Barista Strong Filtre Kahve 57,50 TL, Cips ve Mısır Kovası 8,50 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 21 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki yılbaşına özel hazırlanan ürünlerde; Kare Kokusuz Küllük 5,99 TL, Tekli Çerçeve 39,95 TL, Kar Spreyi 21,95 TL, Konfeti 21,95 TL, Katyon Set 6,99 TL, Renk Değiştiren 50'li Led Süs Işık 49,95 TL, Led String 10'lu Aydınlatma 79,95 TL, Mini Ampul 12 Led Aydınlatma 69,95 TL,

Beyaz Dekoratif 50'li Led Aydınlatma 79,95 TL, Desenli Gaz Lambası 169,90 TL, Kokulu Kuru Çiçek Çeşitleri 9,99 TL, Yuvarlak Mum 29,95 TL, Mum 2'li Set 29,95 TL, Konik Şamdan 2'li Mum 29,95 TL, Dekoratif 2'li Mumluk 69,95 TL,. Yüzen Kokulu 4'lü Mum 29,95 TL, Tealight 50'li Takım 49,95 TL, Hediyelik 2'li Paket Kağıdı 14,95 TL yer alıyor.



Yılbaşı için hazırlanan oyunlarda ise; Tombala 7,90 TL, Gokidy Kızma Birader 59,95 TL, Emlak Ticaret Oyunu 99,95 TL, Sözcük Oyunu 79,95 TL, Who Is It? Tahmin Etme Oyunu 99,95 TL, What Am I? Tahmin Etme Oyunu 79,95 TL, Puzzle 1000 Parça 49,95 TL, Ahşap Blok Denge Oyunu 39,95 TL, Tavla 149,50 TL, Okey Takımı 199,50 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan kataloğun züccaciye ve mutfak ürünleri grubunda; Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 119,95 TL, Paşabahçe Golden Touch Su Bardağı 119,95 TL, Paşabahçe Allegra Su Bardağı 119,95 TL, Borcam Kare Tepsi 79,95 TL, Paşabahçe Bouquet Kase 59,95 TL, Paşabahçe Amber Ayaklı Bardak 59,95 TL, Yuvarlak Kek Kalıbı 79,95 TL, Kelepçeli Kek Kalıbı 79,95 TL, Kurabiye Kalıbı 69,95 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK 21 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunda Tekstil ve Giyim grubunda fırsatlarda Ultrasoft Tv Battaniyesi 149,90 TL, El İmalatı Kurabiyelik 99 TL, Metal Örgülü Meyvelik 99,95 TL, Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 84,95 TL, Yuvarlak Kek Kalıbı 79,95 TL, Kadın Ev Botu 64,95 TL, Kadın Termal Pijama Takımı 199,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerde geçerli Kocatepe 100 gram Türk Kahvesi 21,80 TL yerine 14 TL'den, Coca Cola-Fanta 4×1 litre Portakal-Sprite Pet 52,45 TL yerine 40 TL'den, Eti Browni Mini Kutu 55,50 TL yerine 40 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 20 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu