BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 22 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 22 Kasım 2022 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her salı ve cuma günleri aktüel ürünlerin satıldığı BİM'de bu hafta; pelüş sıcak su torbası, toka, anahtarlık ve makyaj ürünlerinde özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Milka çikolata ve bisküvi çeşitleri satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan fırsat ürünleri

BİM 22 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 22 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Gıda, bujiteri, kişisel bakım ve atıştırmalık grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; 300 gr Çilekli Cheesecake Dolgulu Çikolata 44,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Çikolata ve Şekerleme Çeşitleri, Bisküvi ve soğu sıcak İçecekler,Temizlik Hijyen, Kişisel bakım, Takı ve Aksesuar grubunda birçok ürün Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda KGolden Rose marka Lip Gloss, oje ve maskara gibi ürünler yer alıyor. 22 Kasım BİM Aktüel kataloğunda tek sayfada Milka çikolatalar ve atıştırmalık grubundaki ürünler öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 22 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; 300 gr Çilekli Cheesecake Dolgulu Çikolata 44,50 TL, Milka 300 gr Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata 44,50 TL, Milka Choco Moo 200 gr Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi 34,50 TL, Milka Choco Pause 260 gr Çikolatalı Kremalı Sandviç Bisküvi 34,50 TL, Milka Mini Cookies 100 gr Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 24,50 TL, Milka Oreo 92 gr Sandwich Bisküvili Sütlü Çikolata 18,50 TL, Milka 100 gr Pirinç Patlaklı Çikolata 17,50 TL, Milka 72 gr Bonibon Renkli Çikolatalı Draje 13,50 TL, Milka Lila Pause 34 gr Çilekli Çikolatalı Bar 8,50 TL,

Oreo 220 gr Kremalı Kakaolu Bisküvi 28,50 TL, Oreo 100 gr Kremalı Kakaolu Mini Bisküvi 24,50 TL, Oreo 157 gr Kremalı Kakaolu Bisküvi 24,50 TL, Toblerone 100 gr Ballı Bademli Nugalı Çikolata 20,50 TL, Şıpsevdi 100'lü Çilek ve Muz Aromalı Şekerli Sakız 39,50 TL, First 2×27 gr Karpuz ve Yeşil Nane Aromalı Sakız 15,50 TL,

Kent Topitop Music 5×13 gr Karışık Meyve Aromalı Lolipop Şekerleme 14,50 TL, Olips 76 gr Limon ve Portakal Aromalı Bonbon Şekerleme 9,75 TL, Hellema 150 gr Yer Fıstıklı Kurabiye 22,50 TL, Greenwood 130 gr Meyveli Kış Çayı 24,50 TL, Berk Jumbo 40×5 gr Demlik Poşet Çay 17,50 TL, Le'cola 2,5 LitreŞekersiz Kola 13,50 TL, Jucy 250 ml Meyvelim Böğürtlen Meyveli İçecek 11,50 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda Mara 500 ml At Kuyruğu Bitkisi Şampuanı 44,50 TL, Mara 250 ml Saç Kremi 24,50 TL, Golden Rose Maskara 38,50 TL, Golden Rose Lip Gloss 34,50 TL, Golden Rose Oje 15,50 TL, Dermokil Micellar 400 ml Makyaj Temizleme Suyu 24,50 TL, Dermokil 300 ml Yüz Temizleme Jeli 24,50 TL, Dermokil 75 ml Jel Yüz Maskesi 24,50 TL, Nivea 50 ml Nemlendirici Krem 49 TL, Naturalove At Kılı Fırça 55 TL, Claderm 20 ml Kil Maskesi 4,75 TL TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bim Aktüel Ürünleri bu kadarla sınırlı değil. BİM'de bu hafta salı günü; Dream Air 100 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 39,50 TL, Angie 260 ml Vücut Spreyi 35,50 TL, Angie 250 ml Vücut Losyonu 27,50 TL, Naturalove Pelüş Ayak Isıtıcı 99 TL, Naturalove Pelüş Sıcak Su Torbası 69 TL, Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası 5'li Set 59,50 TL fiyattan satılacak.

Bu Salı BİM'de; Naturalove Anahtarlık 24,50 TL, Bolero Şönil Çorap 27,50 TL, Naturalove Taç 28,50 TL, Naturalove Kıskaç Toka 24,50 TL, Naturalove Saç Bandı 22,50 TL, Naturalove 2'li Çocuk Örgü Yan Toka 22,50 TL, Naturalove Figürlü Lastik Toka 22,50 TL, Naturalove 3'lü Toka 22,50 TL'den yer alacak.