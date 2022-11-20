ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 23 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta 23 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alacak aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Yui G-88 Elektrikli Gıda Paketleme Vakum Makinesi 299,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Teknoloji ürünleri, Isıtıcılar, Elektrikli Ev Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve giyim ürünleri ile birlikte harika oyuncaklar yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 23 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Melitta Filtre Kahve Makinesi 649 TL, Yui Seramik Kablosuz Saç Maşası 439 TL, Braun Silk Epil Islak Kuru Epilatör 1569 TL, Paşabahçe Mavi / Beyaz Kapaklı Kase 34,95 TL, Yui G-88 Elektrikli Gıda Paketleme Vakum Makinesi 299,90 TL, Seramik Dikdörtgen Fırın Kabı 69,90 TL, Teflon Ocak Üstü Tost Makinesi 169,90 TL, Paşabahçe Borcam Kulplu Yuvarlak Tepsi 69,95 TL, 3'lü Paşabahçe Iconic Bardak 49,95 TL, 2'li Paşabahçe IconicBardak 39,95 TL,

Fonksiyonel Batarya Adaptörü 19,95 TL, Damla Desenli Çift Renk Kase 22,99 TL, Üçsan Plastik Kilitli Saklama Kabı 49,95 TL, Titiz Yoğurt Kabı 19,99 TL, Mutfak Çakmağı 16,95 TL, Tekerlekli Pazar Çantası 89,95 TL, Oynar İkili Süzgeç 34,99 TL, Trendy Saklama Kabı 29,95 TL, Patates / Soğan Saklama Kabı 69,90 TL, Demlik İçi Çay Süzgeci 2,50 TL, Saplı Çay Süzgeci 12,95 TL, Mutfak Pratik El Aletleri 14,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

İndirimli ürünlerin devamında; Reyzen7 işlemci, 8 GB Ram ve 512 GB SSD Disk, 15.6 inç full Hd ekranlı freedoos işletim sistemi 2 yıl garantili Asus ExportBook FullHD Taşınabilir Bilgisayar 12,799 TL, Awox 13 Dilim Radyatör 1,699 TL, Devrilme emniyet sistem ve kademe ayar özelliğine sahip olan 2 yıl garantili Verfou Ayak Önü Isıtıcı 259 TL olarak yer alıyor.

Ayrıca; 2 yıl garantili Ücretsiz olarak kurulum desteği olan Fırın-Ocak ve Davlumbazdan oluşan Alpina Cam 3'lü Ankastre Set 2999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşya grubunda 3 farklı ürün yer alıyor. 12 programlı, 7 KG yıkama kapasiteli Samsung WW70T4020CE Çamaşır Makinesi 6,799 TL, 8 KG kurutma kapasiteli Hoover HLXC8TG-S Link X-Core Kurutma Makinesi 5,099 TL, 5 programlı Hoover H-Dish 300 Bulaşık Makinesi 4,399 fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki tekstil ürünlerinde ise; Pamuklu Scotch Çift Kişilik Battaniye 139,95 TL, Çift Kişilik Flanel (Pazen) Lastikli Çarşaf Seti 199,95 TL, Tek Kişilik Flanel (Pazen) Lastikli Çarşaf Seti 149,95 TL, Baskılı Çift Kişilik Yorgan 259,90 TL ve Baskılı Tek Kişilik Yorgan 239,90 TL, Erkek Terlik 44,95 TL, Kadın Peluş Terlik 44,95 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta çocuklar için hazırlanmış ürünlerde; Şimdi Tam Zamanı Serisi 12,99 TL ve Pilsan Eğitici Öğretici Master Bloklar 149,90 TL, 30 cm Barbie Öğretmen Bebek 129,90 TL, Play-Doh Oyun Hamuru Setleri 99,95 TL, Hot Wheels Mega Bloks Araçlar 129,90 TL ve 10'lu Gokidy Oyun Hamuru Seti 59,95 TL olacak.