A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 24 Kasım 2022 kataloğu!

A101 24 Kasım 2022 kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta; Schafer Chef Mix Multi Blender Seti, Fincan Takımı, Midi Fırın ve Lenovo Notebook gibi fırsat ürünleri geliyor. Ayrıca Öğretmenler Günü için hediyelik eşyalar ve çiçek çeşitleri yer alıyor. Peki A101'e bu hafta başka neler gelecek? İşte A101 24 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 aldın aldın kampanyası kapsamında bu hafta perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünlerde; Teknoloji ve Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektronik Ürünler, Modern tasarımlı Ev Eşyaları, Çok Amaçlı ürünler, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri ve temel ihtiyaç grubunda çeşitli fırsatlar yer alıyor.

A101'de elektronik ürünlerin başında; Toshıba 43″ Full Hd Smart Tv 5299 TL, Toshıba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led Tv 3199 TL, Hı-Level 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 2399 TL, Smart TV 4 K Ultra HD dahili uydu alıcılı 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 5499 TL'den satışa sunulacak.

A101 24 Kasım kataloğu içinde yer alan Teknoloji ürünleri bu kadarla sınırlı değil.

Yüz tanıma ve arkada parmak izi özelliği 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafıza Realme C25Y Cep Telefonu 4299 TL, Lenovo 4/128 GB Notebook 4.999 TL, Vestel Akıllı Saat 499 TL, Mercusys Router 239 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 119 TL, Piranha Klavye Mouse Seti 99,95 TL, Xiaomi Mi 4K Tv Stick 1.099 TL, Piranha USB Kablo 19,95 TL, Piranha Duvar Şarjı 49,95 TL, Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 69,95 TL, Osram Led Ampul 19,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Beyaz Eşya grubunda ise 2 adet fırsat ürünü yer alıyor. Goodwest Inox Ankastre Set 2999 TL, SEG Mekanik Silindirik 65 Litre Termosifon 2199 TL olarak sipariş bekliyor olacak.

Ayrıca; Akel Midi Fırın 699 TL, Kiwi Yavaş Sıkım Sebze Meyve Sıkacağı 499 TL, Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 639 TL, Kiwi Çay Makinesi 289 TL, Kiwi Çubuk El Blender 169 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 119,90 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 259 TL, Kiwi Dijital Mutfak Terazisi 94,95 TL fiyatlarıyla müşteriye sunulacak.

A101'de bu hafta Tekstil ve giyim ürünlerinde; Kaymaz Taban Banyo 2'li Klozet Takımı 94,95 TL, Bayan Desenli Pijama Takımı 169 TL, Silk&Blue Bay ve Bayan Termal Alt İçlik 64,95 TL, Silk&Blue Bay Polar Eşofman Takımı 179 TL, Silk&Blue Bay ve Bayan Termal Üst İçlik 64,95 TL, Bay Eşofman Altı 99,95 TL, Bay ve Bayan Balıkçı Yaka Triko Kazak 69,95 TL fiyatıyla Perşembe gününden itibaren A101 market mağazaları indirim reyonlarında olacak.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta ev eşyaları da satılacak. ModaLife Cross 6 Sandalyeli Masa Seti 6.490 TL, Modalİfe Nero Masa Seti 1.990 TL, Adore Şifonyer 990,90 TL, Adore Komidin 479,90 TL, Adore 8 Bölmeli Kitaplık 690,90 TL'den satışa sunulacak.

Züccaciye ve Mutfak grubunda ise; Verda Emaye Kupa 49,95 TL, G4U Tencere 3'lü Seti 124,95 TL, Antik 3'lü Kase 59,95 TL, Erzak Kabı 14,95 TL, Piknik Sepeti 49,95 TL, Nofrost Saklama Kabı 17,50 TL, Nofrost 1600 ml Saklama Kabı 14,95 TL, Alaska Dikdörtgen Saklama Kabı 19,95 TL, Rende Çeşitleri 12,95 TL, Vakumlu 2'li Yemek Kabı 79,95 TL,

10'lu Kavanoz Kapağı 12,95 TL, Ottimo Meşrubat Bardağı 12,50 TL, Termos 39,95 TL, Porland Porselen Tabak 24,95 TL, Rooc Lüks 6'lı Meyve Bıçağı 29,95 TL, Ceviz Kıracağı 19,95 TL, LAV Kulplu Çay Bardağı 9,95 TL, Güral Porslen 12 Parça Fincan Takımı 249,95 TL, Keramika 19 Parça Kahvaltı Seti 249,95 TL'den A101 aktüel kampanyasıyla satışa sunulacak.

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