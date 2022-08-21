BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 23 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 23 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta iç çamaşırı, led ışık, yarı kalıcı saç boyası gibi ürünler var. BİM'e bu hafta yüz maskesi, el ve vücut kremi gibi kişisel bakım ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. Peki BİM'e bu salı başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Çay, bisküvi, kahve, cevizli sucuk, gofret ve maden suyu gibi gıda ürünleri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 23 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 23 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Aktüel Ürünler kataloğunda Soğuk ve Sıcak İçeçecekler, Atırştımalıklar ve Bisküvi grubunda Takı ve İç giyim ile Kişisel bakım grubundaki ürünlerde indirimler yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Obsesso 250 ml Soğuk Kahve 11 TL, Keyifçe 400 gr Cevizli Sucuk 29,50 TL, Efor 1 Kg Platinum Siyah Çay 57,50 TL, Mixim 300 gr Alaçatı Kurabiyesi 21,50 TL, Sahure 100 gr Hanım Türk Kahvesi 13,50 TL, Tadella 200 gr Kremalı Küp Gofret 19,50 TL, Fiskat 200 gr Yer Fıstıklı Krokan Bar 14,50 TL, Eti Burçak 91 gr Zeytinli Tuzlu Bisküvi 5,25 TL, Eti Burçak 91 gr Çörekotlu Tuzlu Bisküvi 5,25 TL, Didi 2,5 Litre Şeftali Aromalı Soğuk Çay 14,50 TL, Fiskokrem 400 gr Sütlü Fındık Kreması 29,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta satışa sunulacak olan fırsat ürünlerindeki indirimler bu kadarla da sınırlı kalmıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun bu salı satışa sunulacak olan ürünlerinde Haftanın Önerileri etiketi ile yer almış fırsat ürünleri devamında; Ülker 135 gr Mısır Aromalı Badem Kraker 7,50 TL, Eti 165 gr Tarçınlı Karamelize Mini Petibör 6,50 TL, Ülker Rondo 8×61 gr Muzlu Kremalı Bisküvi 19,50 TL, Eti Burçak 117 gr Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 5,75 TL,

Sarelle Duo 350 gr Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 34,50 TL, Ülker Yupo 80 gr Çilek Aromalı Yumuşak Şekerleme 5,50 TL, Eti Popkek 180 gr Çikolata Soslu Kakao Kaplamalı Kek 13,50 TL, Ülker 7×36 gr Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Kremalı Gofret 13,50 TL, Ülker Dankek 235 gr Çilekli Soslu Krema Dolgulu Rulo Pasta 16,50 TL,

BİM'de bu hafta; Gloss Küpe 18,50 TL, Promani Törpü 14,50 TL, Promani Cımbız 18,50 TL, Tutku Bikini Slip 12,50 TL, Gloss Büzgülü Taç 22,50 TL, Seher Yıldızı Bato Külot 15 TL, Angie 75 ml El Kremi 10,50 TL, Dushy 500 ml Duş Jeli 16,50 TL,

Promani Et İtici-Düzeltici 11,50 TL, Angie Body 150 ml Butter 25,50 TL, Garnier 150 ml Kömür Peeling 49 TL, Newgen 30 ml Yüz Serumu 27,50 TL, Seher Yıldızı Erkek Karma Boxer 22 TL, Naturalove 5'li Simli Fırça Seti 27,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünlerin devamında; Naturalove Dondurmalı Led Işık 34,50 TL, Comfort Family Bayan Suba Çorap 9,75 TL, Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 9,75 TL, Bolero Kadın Dantelli Suba Çorap 14,50 TL, Maxx Deluxe Yarı Kalıcı Saç Boyası 14,50 TL,

Comfort Family Erkek Patik Çorap 22,50 TL, Seher Yıldızı Kadın – Erkek Karma Atlet 22 TL, Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 69 TL, Yeşim Taşlı Masaj Aleti ve Gua Taşı Seti 44,50 TL, Naturalove Silikon Ponponlu Sırt Çantası 49,50 TL olarak raflarda yerini alacak.