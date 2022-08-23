ŞOK 24 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK 24 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri beli oldu. ŞOK'ta bu hafta okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye malzemeleri satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca kişisel bakım ürünleri ve deterjanlar uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte ŞOK 24 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Beyaz eşya, Elekterili ev aletleri, Spor ve egzersiz ürünleri, Elektrikli bisikletler ve gıda malzemeleri kapsamında çok sayıda ürün kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğundaki teknoloji grubundaki ürünlerde; Android ve İOS uyumlu Samsung İtfit Siyah Bluetooth Kulaklık 269 TL. Cortex A53 işlemcisi ile dikkat çeken 2 yıl garantili Xiaomi Mi TV Box S 1,129 TL. Vücut kitlesi, metobolizma ölçümü yapabilen Medisana Bluetooth Vücut Analiz Baskülü 419 TL. Bluetooth, Aux girişli kumandalı, Mp3 çalar özelliği, Usb girişli 2 yıl garantili Goldmaster USB Oto Teyp 659 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya kapsamında birçok ürün yer alıyor. Altus Sandık Tipi Derin Dondurucu 4199 TL, 4 programlı Altus AL 434 Bulaşık Makinesi 4559 TL. Led göstergeli, 1000 devir 9 KG çamaşır yıkama kapasiteli Altus Çamaşır Makinesi 5699 TL. Kırışık önleme sistemli Altus AL91 Çamaşır Kurutma Makinesi 5059 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta spor ekipmanları kapsamında; Cybarsoul X3 Pro 300 Watt Elektrikli Scooter 8699 TL. Tam şarj ile 75 km menzile sahip, katlanabilir Hifree 500 watt Amortisörlü Elektrikli Scooter 15,999TL, Mobil Urban EGO2 Siyah Elektrikli Scooter 8199 TL ve Siyah ve Beyaz renk seçenekli Urevo Katlanabilir Koşu Bandı 4,799 TL'den sipariş bekliyor olacak.

BİM'de bu salı neler var? BİM 23 Ağustos 2022 aktüel ürünler raflarda! Ayrıca sıcak havalarda ihtiyaç olan Süsler Ayaklı Vantilatör 929 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak normal fiyatı 58,90 TL olan Süperfresh Ton Balığı Zeytinyağlı 38 TL. Normal fiyatı 42,50 TL olan Fruko 4×1 Litre Gazoz 30 TL.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta okulların açılacak olmasıyla birlikte kırtasiye ürünleri yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Proje Çantası 14,99 TL. Desenli Proje Çantası 19,99 TL. Lisanslı Anaokulu Çantası 49,99 TL. Lisanslı Beslenmeli Çantalı Okul Çantası 79,99 TL. Lisanslı Kalem Çantası 14,99 TL. Desenli Sırt Çanası 79,99 TL. Paraşüt Kumaş Çanta149,99 TL. Sırt Çantası 59,99 TL. Labtop Sırt Çantası 99,99 TL. Desenli Kalem Çantası 19,99 TL. Lisanslı Çelik Matara 69,99 TL'den satışa sunulacak.

Şok Kataloğundaki kırtasiye ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Okul Seti 24.99 TL, 4'lü Kırmızı Kalem 18.99 TL, 12'li Keçeli Kalem 49.99 TL, 20'li Keçeli Kalem 69.99 TL, 12'li Kuru Boya Kalemi Seti 49.99 TL, 6'lı Karışık Desenli Kurşun Kalem 24.99 TL, 12'li Pastel Boya 39.99 TL, 15'li Silinebilir Mum Boya 79.99 TL, Resim Defteri 29.99 TL, 2'li Metalik Fosforlu Kalem 39.99 TL,

0.7 Econ Mekanik Kurşun Kalem 19.99 TL, 3'lü Sınav Silgisi 14.99 TL, Kalemtıraş/Silgi Seti 19.99 TL, 5'li Tükenmez Kalem 27.99 TL, 24 Renk Lector Kuru Boya 29.99 TL, Everest Dijital Yazı Tahtası 59.99 TL, 50'li Allesta Meltblown Çocuk Yüz Maskesi 19.99 TL, Peluş Anahtarlık 19.99 TL, Slazenger Erkek Spor Ayakkabı 199.90 TL,

Pritt Stick Yapıştırıcı 21.99 TL, 12'li Pritt Küçük Sulu Boya 19.99 TL, 12'li Pritt Uzun Kuru Boya 29.99 TL, 12'li Pritt Pastel Boya 24.99 TL, 12'li Sulu Boya 12.99 TL, 4'lü Sulu Boya Fırçası 19.99 TL, Forforlu Kalem 12.99 TL, Pensan Pastel Boya 14.99 TL, Su Kabı 6.99 TL, Tuval 24.99 TL, Rotring Uçlu Kalem 19.99 TL, 4'lü Rotring Kırmızı Kalem 12.99 TL,

Şerit Silici 7.99 TL, 6'lı Fatih Kurşun Kalem 4.99 TL, 5 Renk Tükenmez Kalem 6.99 TL, Pensan İnce Uçlu Jel Kalem 12.99 TL, Edding Keçeli Kalem 39.99 TL, Çizim Seti 5.99 TL, Yapışkanlı Not Kağıdı 4.99 TL, Kırtasiye Set 12.99 TL, 12'li Lector Keçeli Kalem 19.99 TL, 12'li Lector Sulu Boya 14.99 TL, Flüt 14.99 TL, Sayı Seti 24.99 TL, Ritmik Sayılar 5.99 TL, 6'lı Şekilli Silgi 7.99 TL,

Hazneli Kalemtıraş 3.99 TL, Körüklü Dosya 15.99 TL, Sunum Dosyası 24.99 TL, 50'li A4 Poşet Dosya 12.99 TL, Lisanslı Anaokulu Çantası 49.99 TL, Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 79.99 TL, Lisanslı Kalem Çantası 14.99 TL, Laptop Sırt Çantası 99.99 TL, Sırt Çantası 59.99 TL, Paraşüt Kumaş Çanta 149.99 TL, Desenli Sırt Çantası 79.99 TL, Proje Çantası 14.99 TL'den satışa sunuldu. Kırtasiye ürünleri Eylül ayının 20'sine kadar satışta olacak.