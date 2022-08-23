A101'de bu hafta neler var? A101 25 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Plaj havlusu, turşu kavanozları, porselen kase çeşitleri, bluetooth klavye ve daha çok fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Bisikletten bahçe hortumuna, teleskoptan pijama takımına kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 25 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 25 Ağustos perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta bisiklet, moped, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Blender Seti, Dikiş Makinesi, çay ve kahve makinesi çeşitlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Televizyon çeşitleri, bilgisayar aksesuarları, cep telefonu, dikiş makinesi, su dalgası maşası, Mutfak ürünleri, Züccaciye, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 25 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. Toshıba 65″Ultra HD Android TV 10499 TL, Dahili uydu alıcılı Toshıba 50″ 4K Android TV 6299 TL, Toshıba 43″ Full HD Smart TV 4999 TL, Kablosuz görüntü aktarma, smart tv ve son teknoloji özellikli Hı-Level 55″ Ultra HD Smart TV 5699 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunun en çok dikkat çeken ürünleri ise; Benzinli Moped 19,499 TL, Çelik kadrolu,V-Brako fren sistemli 26″ Jant Bisiklet 1.099 TL, JWIN Teleskop 149,95 TL, Benzinli Moped 19,499 TL, Çelik kadrolu,V-Brako fren sistemli 26″ Jant Bisiklet 1.099 TL, JWIN Teleskop 149,95 TL,

A101'de bu hafta yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 6.53 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızaya sahip Xiaomi Redmi 9C Cep Telefonu 2899 TL, Ips 10" ekranlı, 32 GB dahili hafızalı, 2 GB Ram bluetooth klavye ve mouse kılıf hediyeli Alcatel 1T10 Tablet 1,099 TL fiyattan satılacak.

Ayrıca; Piranha Bluetooth Klavye 149 TL, Piranha Bluetooth Hoparlör 99,95 TL, Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 59,95 TL, Piranha 18 W Duvar Şarjı 89,95 TL, Piranha 3.0A USB Kablo 24,95 TL olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Beyaz Eşya grubunda 5 adet fırsat ürünü yer alıyor.

A101'de bu hafta; 800 devir SEG 5 KG Çamaşır Makinesi 3199 TL, Çift kapılı ve 451 litre net hacimli SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 6999 TL, Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 5499 TL, 6 yıkama programlı Flavel Bulaşık Makinesi 3599 TL'den sipariş bekliyor.

Elektrikli ev aletleri kapsamında ise; Kiwi El Blender Seti 269 TL, Singer Brillance Dikiş Makinesi 2.099 TL, Arzum Starblend Multi Blender Seti 539 TL, Kiwi Termoslu Filtre Kahve Makinesi 249 TL, Arzum Practical Dik Süpürge 499 TL, Arzum Çay Makinesi 399 TL, Sarex Fiona Saç Kurutma Makinesi 199 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 249 TL, Polosmart Yüz Temizleme Seti 39,95 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca; Uzayan Bahçe Hortumu 54,95 TL, Yuvarlak 9,5 Litre Saksı 9,95 TL, Küçük Balkon Saksısı 9,95 TL, Makrome Saksı 18,95 TL, Masalı Buzluk Termos 399 TL, Termos 30 Litre 199 TL, Castle 25 Litre Termos 169,95 TL, İzolasyonlu 20 Litre Piknik Çantası 49,95 TL, Orta Boy Izgara 24,95 TL, Rakle Yaz Temalı Kokulu Mum 19,95 TL, Roll-up 3'lü Seyahat Seti 17,95 TL,

A101'de bu hafta tekstil ürünleri kapsamında; Runner 39,95 TL, Bayan Kısa Kollu Gömlek Yaka Pijama Takımı 89,95 TL, Kız Çocuk Kısa Kollu Gömlek Yaka Pijama Takımı 59,95 TL, Bulaşık Altılığı 9,95 TL, Silk&Blue 3'lü Bay Patik Çorap 5,95 TL, Silk&Blue Bay- Bayan Görünmez Çorap 5,95 TL'den satılacak.

A101 25 Ağustos 2022 Aldın Aldın kataloğunun Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda yer almış fırsatlar ürünleri; Tülü Porselen Salata Kasesi 49,95 TL, Tülü Porselen Kase 24,95 TL, Tülü Porselen Sekizgen Kupa 24,50 TL, Kulplu Cam Kavanoz 49,95 TL, Kulplu Cam Kavanoz 29,95 TL, Metaltex Karma Kek Kalıbı 49,95 TL,

LAV 4'lü Su ve Meşrubat Bardağı 65 TL, LAV Şekerlik 24,95 TL, Kare Saklama Kabı 9,95 TL, Saklama Kabı Çeşitleri 32,50 TL, Üstten Basmalı Rondo 69,95 TL, Nofrost Saklama Kabı 17,50 TL, Kepçe Kaşık Altlığı 9,95 TL, Bas-Aç 3'lü Mikrodalga Saklama Kabı 19,95 TL, Smart Box 7,50 TL, Benekli Kapaklı Kase 32,50 TL olacak.

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