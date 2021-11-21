BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 23 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu!

21 Kasım 2021 Pazar 13:03 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 13:03

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 23 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda ambalajı ve içeriğiyle eski zamanları hatırlatacak Nostaljik lezzetler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta bisküvi, çikolata, kraker ve gofret gibi gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü satılacak olan büyük beden iç çamaşırları dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 23 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı bujiteri ve tekstil kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca cilt temizleme jeli, banyo kesesi, makyaj temizleme suyu ve aksesuar detaylı bebek çorapları uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı kişisel bakım ürünleri, tekstil ve gıda ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Salı günü tekstil kapsamında satışa sunulacak ürünlerde; Haftanın ilk ürününde Casilli Büyük Beden Sütyen 39,90 TL, Ayrıca Casilli Büyük Beden Düz / Emprime Dantelli 2li Külot 22,90 TL, Comfort Family Kadın Büyük Beden Likralı Bato Slip 7,90 TL ve Casilli Büyük Beden Lazer Kesim Toparlayıcı Dantelli Çamaşır 14,90 TL'den raflarda yerini alacak.

Ayrıca; Comfort Family markalı olarak sunulan üç farklı üründe ise Büyük Beden Erkek Boxer 13,90 TL, Büyük Beden Erkek Ribana Atlet 16,90 TL, Aksesuar Detaylı Bebek Çorabı 5,90 TL ve Büyük Beden Dantelli Kadın Ribana Atlet 16,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 23 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda Büyük Beden Ürünler Küçük Fiyatlar etiketi ile Kişisel Bakım Ürünleri, İç Giyim Ürünleri ile Hijyen ve temizlik grubunda L'oreal Paris Cilt Temizleyici, Casilli Büyük Beden Sütyen, Simple Pürüzsüzleştirici Peeling gibi harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

Kişisel bakım ürünlerinde; Rituel De Beaute Oksijen Bubble Maske 8,90 TL, Yüz Temizleme Fırçası 12,90 TL. Ayrıca Simple Pürüzsüzleştirici Peeling 75 ml 18,90 TL, Simple Yüz Temizleme Jeli 150 ml 18,90 TL ve Simple Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 18,90 TL. Haftanın ürünlerinde Işıl Sıvı Sabun 600 ml 9,90 TL, Dermokil El / Ayak Maskesi 11,90 TL, L'oreal Paris Cilt Temizleyici 400 ml 25,90 TL ve L'oreal Temizleme Jeli 150 ml 22,90 TL fiyatla BİM'de müşterilere sunulacak.

BİM kataloğundaki kişisel bakım kapsamında hazırlanan ürünlerde; Deri Taç 16,90 TL, Sayfanın son ürünlerinde ise Piliseli Fular 12,50 TL, Banyo Kesesi 7,90 TL, Yüz Kesesi 6,50 TL, Eğimli Ayak Törpüsü 7,90 TL ve Kese Sabunluk 7,90 TL fiyatıyla müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda "Keyifli ürünler nostaljik lezzetler" var. Nostalji temalı ürünlerde ilk olarak 300 gram Çokkolata Cam Bardak Kakaolu Fındık Kreması 12.90 TL'den satılacak. Ayrıca Ülker Bebe bisküvisi 12.50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan Nostaljik atıştırmalık ürünler bu kadarla da kalmıyor. Luna Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Bar 28 gr 1,50 TL'den ve Rodeo Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Karamelli Nugalı Bar 50 gr 2,90 TL'den sizlerle. Ülker Kare Çikolata 4,50 TL ve Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 40 gr 2,25 TL.

Bir dönemin yıldızı Ülker 9 Kat Tat Kremalı Gofret 1,25 TL'den sizlerle. Ülker Peynirli Çubuk Kraker 50 gr 1,50 TL ve Ülker Badem Kraker 135 gr 2,90 TL'den sizlerle. Ayrıca eskimeyen lezzet Eti Pizza Kraker 160 gr 2,90 TL. Ek olarak Eti Abc Harfli Bisküvi 140 gr 2,90 TL ve Bumbo Portakal Aromalı Kakaolu Bisküvi 110 gr 2,90 TL'den satılacak.