24 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

21 Kasım 2021 Pazar 15:31 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 15:31

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler Elektrikli Ev Aletleri, ısıtıcılar, kışlık giyim ve oyuncak çeşitleri uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Kaymaz tabanlı halı, 5 katlı dekoratif saksı ve çorap-babet çeşitleri indirimli olarak satışa sunulacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

24 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda kış ayına özel peluş çoraplar, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, tekstil ürünleri, oyuncaklar ve mefruşat ürünlerine varıncaya kadar birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; GEZER Kadın Triko Ev Babeti 29,95 TL. Ekstra yumuşam Kadın Peluş Çorap 9,99 TL. Çocuk Atkı-Bere ve Eldiven Seti 49,95 TL. Değişik beden seçenleri ile Kadın Viskon Tek Alt 27,95 TL. Değişik numara seçenkli Kadın Baskılı Gondol terlik 29,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ev tekstili ve giyim ürünleri arasında ise SOLEY marka 1 adet jakarlı çift kişilik yatak örtüsü, 2 adet jakarlı yastık kılıfı, 1 adet dantelli ranforce çift kişilik nevresim, 1 adet ranforce çift kişilik çarşaf, 2 adet ranforce dantelli yastık kılıfı, 1 adet embos çift kişilik battaniyeden oluşan muhteşem Soley 8 Parça Çeyiz Seti 749 TL fiyattan yerini alacak.

Ayrıca; Saçaklı 80×250 cm Kaymaz Taban Halı 99,90 TL. Saçaklı 80×150 cm Kaymaz Taban Halı 59,90 TL. Saçaklı 120×170 cm Kaymaz Taban Halı 99,90 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda yer alan züccaciye ürünlerinde Cem Marble Uniqe 22 cm Tencere 89,90 TL. Cem Marble Uniqe 24 cm Karnıyarık Tencere 89,90 TL. Cem Marble Uniqe 24 cm Tava 49,90 TL. Cem Marble Sahan 39,90 TL. Cem Balık Tavası 89,90 TL, ACAR Döküm Atom Kek Kalıbı 99,90 TL olacak.

Elektrikli mutfak aletlerinde ise Goldmaster 3'lü Blender Seti 219 TL, 800 watt, 360 derece dönebilen, kablosuz kullanım ve susuz çalışmayı önleyen sistemi ile gizli rezistanslı 4 fincan kahve kapasiteli Teba Elektrikli Cezve 89,90 TL fiyatıyla ŞOK market raflarında yerini alacak.

ŞOK 24 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan tekstil kapsamında ürünlerde; Soley 8 Parça Çeyiz Seti 749 TL, 80x150 cm Kaymaz Taban Halı 99,90 TL, 80x150 cm Kaymaz Taban Halı 59,90 TL ve 120x170 cm Kaymaz Taban Halı 99,90 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta kışlık giyim kapsamında; Kadın Triko Ev Babeti 29,95 TL, Kadın Peluş Çorap 9,99 TL, Çocuk Atkı Bere Eldiven Seti 49,95 TL, Kadın Viskon Tek Alt 27,95 TL. Gezer Kadın Baskılı Gondol Terlik 29,95 TL fiyatla bu hafta Çarşamba günü Şok Market raflarında yerini alacak.

ŞOK Market Kataloğu ile bu hafta; Çelik Saklama Kabı 39,95 TL, 380 cc Saklama Kabı 4,99 TL, Şekilli Hayvanlar 9,99 TL, 365 cc Paşabahçe Kilitli Saklama Kabı 14,95 TL, 2500 cc Paşabahçe Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 24,95 TL ve 1850 cc Borcam Kulplu Tepsi 33,95 TL, Evdemo 5 Katlı Dekoratif Saksı Standı 199 TL, Evdemo Mutfak Yemek Masası 479 TL ve Kadın Cüzdan 9,99 TL kampanya fiyatıyla müşteriye sunulacak.