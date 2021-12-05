BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

5 Aralık 2021 Pazar 14:34 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 14:34

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda puantiyeli pijama çeşitleri yer alıyor. Bu hafta Salı günü için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda kozmetik, iç giyim ve yöresel gıda ürünleri satılacak. BİM'de Salı günü satılacak olan Penye Pijama Takımları uygun fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte BİM 7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 7 ARALIK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı bujiteri ve tekstil kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca filtre kahve, siyah çay, türk kahvesi ve bisküviler uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı, yurdun dört bir yanından yöresel gıda ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

Yenigün Antalya 290 ml Bergamot ve Turunç Reçeli 9,90 TL. Özkaleli Zile 300 gr Pekmez 14,90 TL. Ak-Kes Aydın 250 gr Kestane Şekeri 19,90 TL. Tatlan Bayramiç 400 gr Tahin Helvası 14,90 TL. Fora Edremit 400 gr Çizik Yeşil Zeytin 9,50 TL. Haşiroğlu Kahramanmaraş 350 gr Tarhana Cipsi 17,50 TL. Tafe Mardin 140 gr Hurmalı ve Bademli Çörek 11,90 TL. Tafe Mardin 140 gr Badem Şekeri 14,90 TL. Serel Antalya 1600 gr Keçiboynuzu Pekmezi 24,90 TL.

Gıda ürünleri devamında; Avşarlar Mersin 200 gr Cezerye 12,90 TL, Balım Çorum 200 gr Leblebi 6,90 TL, İpek Mardin 1000 gr Bulgur Çeşitleri 7,90 TL. Binboğa Elazığ-Malatya 450 gr Keven Kekik Balı 22,90 TL. Makam Bursa 1 Litre Üzüm Şırası 11,90 TL, Miskos Kastamonu 240 gr Çekme Helva 9,90 TL, Bodrum 250 gr Mandalina Aromalı Lokum 9,90 TL, Mis Tokat-Erbaa 500 gr Asma Yaprağı 15,90 TL, Kervansaray Kahramanmaraş 250 gr Menengiç Kahvesi 14,90 TL, Hazarbey Ulukale ve Tunceli 150 gr Dut Kurusu 11,90 TL fiyatıyla BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alacak.

BİM 7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda Kişisel Bakım Ürünleri ve İç Giyim Ürünlerindeki fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda Puantiye Desenli Ürünler satışa sunulacak. Bu ürünlerin başında Puantiye ve Çizgili Baskılı Şortlu Takım 39,90 TL, Penye Pijama Takımı 69,90 TL, Askılı Şortlu Takım 44,90 TL, Kadın 3'lü Slip 19,90 TL, Comfort Family Soket Çorap 4,50 TL, Fular 12,90 TL, Lastik Toka 6,90 TL,

BİM kataloğundaki aksesuar ve takı kapsamında hazırlanan ürünlerde Düğüm Detaylı Taç 14,90 TL, Küpe 12,90 TL, Lastikli Toka 6,90 TL, Fiyonk Toka 9,90 TL, Sporcu Sütyen 29,90 TL, Sırt Banyo Kesesi 11,90 TL, Sopalı Süngerli Sırt Kesesi 11,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta geçerli olacak 7 Aralık 2021 kataloğunda yer alan Kişisel Bakım Ürünlerinde; Angie 150 ml Simli Saç ve Vücut Parfüm 13,90 TL Nivea 400 ml Makyaj Temizleme Suyu 19,90 TL, Nivea 150 ml Makyaj Temizleme Jeli 22,90 TL, Nivea 200 ml Cilt Temizleyicisi 22,90 TL,

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan kişisel bakım ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Nivea Gözaltı Maskesi 11,90 TL, Nivea Yüz Maskesi 11,90 TL, Jkosmec Yüz Maskesi 6,90 TL, Yıkanabilir Bez Çocuk Maske 3,50 TL, Duru 2×450 ml Duş Jeli 22,90 TL, Golden Rose Dudak Koruyucu 12,50 TL, Solingen Seyahat Seti 17,90 TL. Dermokil 300 gr Killi Krem 12,90 TL, Boya Seti 5,90 TL, Savon De Luxe 500 ml Sıvı Sabun 12,90 TL'den satılaacak.

Salı gününden itibaren alabileceğiniz Bim Aktüel Kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünleri ve fiyatları sırasıyla şöyle...

Fular 12,90 TL

Küpe 12,90 TL

Boya Seti 5,90 TL

Lastik Toka 6,90 TL

Fiyonk Toka 9,90 TL

Sporcu Sütyen 29,90 TL

Kadın 3'lü Slip 19,90 TL

Sırt Banyo Kesesi 11,90 TL

Nivea Yüz Maskesi 11,90 TL

Düğüm Detaylı Taç 14,90 TL

Askılı Şortlu Takım 44,90 TL

Jkosmec Yüz Maskesi 6,90 TL

Penye Pijama Takımı 69,90 TL

Solingen Seyahat Seti 17,90 TL

Nivea Gözaltı Maskesi 11,90 TL

Duru 2×450 ml Duş Jeli 22,90 TL

Sopalı Süngerli Sırt Kesesi 11,90 TL

Dermokil 300 gr Killi Krem 12,90 TL

Comfort Family Soket Çorap 4,50 TL

Yıkanabilir Bez Çocuk Maske 3,50 TL

Golden Rose Dudak Koruyucu 12,50 TL

Nivea 200 ml Cilt Temizleyicisi 22,90 TL

Savon De Luxe 500 ml Sıvı Sabun 12,90 TL

Nivea 150 ml Makyaj Temizleme Jeli 22,90 TL

Nivea 400 ml Makyaj Temizleme Suyu 19,90 TL

Puantiye ve Çizgili Baskılı Şortlu Takım 39,90 TL

Angie 150 ml Simli Saç ve Vücut Parfümü 13,90 TL

Balım 200 gr Çorum Leblebi 6,90 TL

Özkaleli 300 gr Zile Pekmez 14,90 TL

Avşarlar 200 gr Mersin Cezerye 12,90 TL

Makam 1 Litre Bursa Üzüm Şırası 11,90 TL

Tafe 140 gr Mardin Badem Şekeri 14,90 TL

Ak-Kes 250 gr Aydın Kestane Şekeri 19,90 TL

İpek 1000 gr Mardin Bulgur Çeşitleri 7,90 TL

Fora 400 gr Edremit Çizik Yeşil Zeytin 9,50 TL

Tatlan 400 gr Bayramiç Tahin Helvası 14,90 TL

Mis 500 gr Tokat-Erbaa Asma Yaprağı 15,90 TL

Miskos 240 gr Kastamonu Çekme Helva 9,90 TL

Bodrum 250 gr Mandalina Aromalı Lokum 9,90 TL

Serel 1600 gr Antalya Keçiboynuzu Pekmezi 24,90 TL

Hazarbey 150 gr Ulukale-Tunceli Dut Kurusu 11,90 TL

Tafe 140 gr Mardin Hurmalı ve Bademli Çörek 11,90 TL

Haşiroğlu 350 gr Kahramanmaraş Tarhana Cipsi 17,50 TL

Binboğa 450 gr Elazığ-Malatya Keven Kekik Balı 22,90 TL

Yenigün 290 ml Antalya Bergamot ve Turunç Reçeli 9,90 TL