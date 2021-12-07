A101 9 Aralık 2021 kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

7 Aralık 2021 Salı 12:12 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 12:12

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler belli oldu. Her hafta onlarca çeşit ürünle müşterisini memnun eden A101 aktüel ürünlerde bu hafta 7 litre kapasiteli Alkalin+Detox Su Arıtma Cihazı 749 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte A101 9 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta teknolojik ürünler geniş yer kaplıyor. Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 3.399 TL fiyatıyla ilk sayfada yer alıyor.

A101 9 Aralık 2021 kataloğunda yer alan Teknoloji ürünleri devamında parmak izi ve yüz tanıma özellikli, 5000 mAh bataryalı 6 Gb ram ve 128 Gb dahili hafızası ile dikkat çeken, 8MP ön 13MP kameralı 6.5″ inç ekranlı Reeder P13 Blue Max Pro 2021 Cep Telefonu 1,999 TL olarak satışa sunulacak.

Ayrıca; Toshıba 55″ Ultra HD Smart Led TV 4,799 TL, Toshıba 32″ Uydulu Full HD Smart Led TV 1,999 TL, Hı-Level 55″ Ultra HD Android Smart Led TV 3,999 TL, Scandisk 64 GB USB Bellek 69,95 TL olacak.

A101'de bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 3 adet ürün yer alıyor. SEG markası ile 2 yıl Vestel garantili olan Çocuk kilidi, ön yıkama, Led gösterge, zaman erteleme, 15 dakika hızlı yıkama, 15 programlı, 1000 devirli SEG SCM 9100 9 KG Çamaşır Makinesi 2,399 TL, SEG 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2,299 TL, yine Vestel garantili Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 1299 TL olarak müşteriye sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde fırsatlar var. GOODWEST GW1511 Aspiratör 199 TL, Singer M605 Dikiş Makinesi 799 TL'den sunuluyor. Arzum'dan gelen Arzum AR3079-CD Çaycı Eco Çay Makinesi 299 TL ve Arzum AR1111 Starry El Blender Seti 249 TL'den, Kiwi KSM 2405W Waffle Makinesi 149 TL, Kiwi KMX 3608 El Mikseri 89,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'in Züccaciye ürünlerinde ise lk olarak Luminarc Trianon Serisi Tabaklar 9,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Buna ek olarak; Luminarc Salata Kasesi 24,95 TL, Luminarc Opal Servis Kabı 34,95 TL, LAV Meyve Desenli Bardak 8,50 TL, Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı 34,95 TL, Tuzluk ve Biberlik 2,95 TL'den satılıyor.

Aynalı Banyo Dolabı 159,95 TL'den, Ütü Masası 129,95 TL'den ve Kanatlı Kurutmalık 89,95 TL'den satılıyor. Ayrıca Kirli Çamaşır Sepeti 59,95 TL fiyatla A101 kataloğunda yer alıyor. Banyo ürünlerinde Vakumlu Krom Banyo Ürünleri 15,95 TL, Pedallı Çöp Kovası 17,50 TL ve Klozet Fırçası 17,50 TL'den sizlerle oluyor.

A101 9 Aralık 2021 kataloğunda otomobil aksesuarlarına da yer verilmiş durumda. Michelin MC12265 Dijital Basınç Göstergeli Hava Pompası 229,95 TL'den satılıyor. Ayrıca BLACK+DECKER EXA21 Akıllı Akü Şarj ve Akü Bakım Cihazı 229,95 TL, Oto Bagaj Organizeri 19,95 TL ve Oto Boyun Yastığı 2'li 21,95 TL'den alıcı bekliyor.

Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 99,95 TL. Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 79,95 TL olacak. Ayrıca Piranha marka onlarca oto ürünü de araç sahiplerinin alımına sunulacak.

A101 kataloğunda ter alan ev tekstili ürünlerinde; Kadife Kaymaz Salon Halısı 4m2 149 TL, Kadife Kaymaz Salon Halısı 6m2 199,95 TL, Silikon Yastık 15,95 TL. Pamuklu TV Battaniyesi 27,95 TL. Bayan Bere 9,95 TL. Silk&Blue Bayan Pamuklu Balensiz Sütyen 19,95 TL. Silk&Blue Bayan Soket 2'li Çorap 7,50 TL. Silk&Blue Çocuk Pamuklu Balensiz Sütyen 17,95 TL olarak satılacak. Ayrıca yorgan, battaniye, bere gibi ürünler raflarda yerini alacak.

Ayrıca yaklaşan yağmurlu günler için Bay Yağmur Çizmesi 39,95 TL, Rubenis Bay / Bayan Şemsiyesi 49,95 TL ve Lisanslı Çocuk Şemsiyesi 44,95 TL'den satılacak.

A101'in kampçılar için hazırladığı ürünlerde ise Katlanabilir Kamp Sandalyesi 69,95 TL, LED Kamp Lambası 34,95 TL ve Katlanabilir Alüminyum Kamp Sandalyesi 89,95 TL'den raflarda yerini alacak.

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