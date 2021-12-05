8 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

5 Aralık 2021 Pazar 15:32 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 15:32

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 8 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler Elektrikli Ev Aletleri, ısıtıcılar, kışlık giyim ve oyuncak çeşitleri uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Atkı, eldiven, bere, mont, battaniye gibi kışlık ürünler indirimli olarak satışa sunulacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

8 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda kış ayına özel ısıtıcılar, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, tekstil ürünleri, oyuncaklar ve mefruşat ürünlerine varıncaya kadar birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Züccaciye ürünleri kapsamında; Aksu Döküm Basık Tencere 169 TL, Aksu Döküm Tencere 179 TL, Aksu Döküm Tava 129 TL, Aksu Döküm Kare Tencere 199 TL. Metal Fincan Askılığı 19,95 TL, Queen Quartz Soba 149 TL, Queen Leon Çelik Su Isıtıcı 89,90 TL ve Teba Elektrikli Çelik Cezve 54,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca 700 cc Paşabahçe Desenli Silikon Kapaklı Sürahi 17,95 TL, 3'lü Paşabahçe Desenli Su Bardağı 19,95 TL, 3 'lü Paşabahçe Desenli Meşrubat Bardağı 19,95 TL, Cam Kesme Plakası ve Sunum Tepsisi 29,95 TL, Evdemo Masa Sandalye Takımı 549 TL ve 4'lü Şeffaf Sebzelik 74,90 TL fiyatı ile raflarda yerini alacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda küçük ev aletleri yer alıyor. Metal Fincan Askılığı 19,95 TL'den satışa sunulacakken, Queen Quartz Soba 149 TL fiyatla alıcı bulacak. Ayrıca bu hafta Queen Leon Çelik Su Isıtıcı 89,90 TL'den alıcı bulacak. Isıtıcılarda Teba Elektrikli Çelik Cezve 54,90 TL'denTL olacak.

ŞOK 8 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan tekstil kapsamında ürünlerde; Bebek Akrilik Yumak 12,95 TL, Akrilik Yumak 12,95 TL, Çift Kişilik Flanel Nevresim Takımı 199 TL. Bambu Nano Yastık 39,95 TL, 35x45 cm Bebek Yastığı 9,99 TL, 95x145 cm Bebek Yorganı 37,95 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

Ayrıca; Evdemo Masa Sandalye Takımı 549 TL, Şeffaf 4'lü Sebzelik 74,90 TL, Cam Kesme Plakası ve Sunum Tepsisi 29,95 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta kışlık giyim kapsamında; Çift Kişilik Bambu Nano Yorgan 149 TL, Kadın Meyve Desenli Terlik 29,95 TL, Wellsoft Kadın Ev Botu 32,95 TL fiyatla bu hafta Çarşamba günü Şok Market raflarında yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 960 ml Vernel Max Yumuşatıcı Çeşitleri için 15 TL ve 360 gram Ülker Eğlence Paketi 12 TL olacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 7 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu