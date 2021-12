BİM'de bu hafta cuma günü neler var? BİM 10 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

7 Aralık 2021 Salı 14:22 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:22

BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Kışlık Giysiler, çalışma hayatını kolaylaştıracak aksesuarlar ve eviniz için ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta cuma günü neler var? BİM'e Cuma günü gelecek olan ürünler arasında; Jabra 75T Elite Kulaklık, Ofis Sandalyesi, Fakir Dik Süpürge, Kütahya Porselen 18 Parça Rölfeyli Yemek Takımı ve Waffle Makinesi en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM 10 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

BU CUMA BIM'E NELER GELECEK?

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma mobilya, züccaciye, elektronik, küçük ev aletleri ve kışlık giyim kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

Ayrıca elektrikli mutfak aletleri ve oyuncak çeşitleri uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 10 ARALIK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her hafta çeşitli ürün yelpazesiyle müşterilere uygun fiyatla alım imkanı sunan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; Züccaciye ve Mutfak Ürünleri de yer alıyor. Glass in Love Çiçekli Bitki Çayı ve Kahve Demliği 59,90 TL, Glass in Love Borosilikat Yağlık 29,90 TL, Tuzluk Biberlik 5,90 TL, Saplı Paslanmaz Süzgeç 17,50 TL'den satılacak. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri..

BİM aktüel ürünler kataloğundaki züccaciye ürünleri başlıca; BPA Free Şarjlı Damacana Pompası 39,90 TL, Kütahya Porselen Porselen Fırın Kabı 22,50 TL, Porselen 30 cm Fırın Kabı 49,90 TL, Porselen 38 cm Fırın Kabı 69,90 TL, 18 Parçadan oluşan Rölyefli Kütahya Porselen Yemek Takımı 159 TL, Chef's Granit Efektli Karnıyarık Tenceresi 79,90 TL, Chef's Granit Efektli Sosluk 22,90 TL,

BİM'de bu hafta; Benante Küçük Şekilli Fincan 29,90 TL, Benante Büyük şekilli Kupa 39,90 TL. Cam Supla 14,90 TL, Servis ve Sunum Kasesi 17,90 TL, Paşabahçe Desenli Cam Saklama Kabı 4,90 TL, Paşabahçe 1000cc Kavanoz 16,50 TL, Paşabahçe 1500cc Kavanoz 19,50 TL, Paşabahçe 2500cc Kavanoz 24,50 TL ve Lav 3'lü Meşrubat Bardağı 14,90 TL olarak yer alacak.

BİM Aktüel Ürünler kataloğunda çalışma alanınızı rahatlatacak ürünler yer alıyor. Bu ürünlerin başında kitaplıklı çalışma masası 299,00 TL fiyatla yer alırken, oturma genişliğini 44cm ve boyunu 40cm olarak belirtmiş. 360 derece dönebilen Ofis sandalyesi 279,00 TL

Bu cuma BİM'e gelecek olan diğer bir avantajlı ürün ise son zamanların popüler ürünü RGB ışıklı telefon standı 99,90 TL fiyatıyla beklentiyi karşılayacak nitelikte.

BİM'e ayrıca Casio bilimsel hesap makinesi ve masa üstü hesap makinesi geliyor. Mini wireless klavye 49,90 TL'den ayarlanabilir telefon ve tablet tutucu stand ise 14,90 TL'den satışa sunulacak. BİM Aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde ayrıca kırtasiye ekipmanları da yer alıyor.

Xeror Business fotokopi kağıdı 29,90 TL, Yapışkanlı not kağıdı 19,90 TL, meyve desenli kokulu defter 4,90 TL, Tükenmez kalem 14,90 TL, Pensan 25li tükenmez kalem ise 24,90 TL, Tekli koli bandı 4,90 TL, 2li makas seti 19,90 TL'den alıcı buluyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda ilk dikkat çeken aktüel ürünü Kiwi marka dik süpürge, Katı Meyve Sıkacağı ve Waffle makinesi oluyor. Fakir Dik Durabilen Süpürge 279 TL500 ml meyve suyu haznesi, 1500 ml posa sürahi haznesi, paslanmaz çelik gövde ve parçalayıcı kaymaz ayaklar ile Kiwi marka katı meyve sıkacağı 299,00 TL, Kiwi Premium Katı Meyve Sıkacağı 299 TL, ısı kontrollü, waffle için ideal yapışmayan plaklara sahip 1000 watt Fakir Waffle Makinesi 259 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda tekstil ve giyim ürünlerine de yer verilmiş durumda. Değişik beden ve renklerde Kadın Kapüşonlu Kadife Takım 79,90 TL. Letton değişik bedenler ve renklerde Kadın-Erkek Uzun Fermuarlı Polar 59,90 TL. Letoon Çocuk Uzun Fermuarlı Polar 39,90 TL. İçi polarlı Erkek Mont 149 TL.

Çocuk Masası 49,90 TL. Çocuk Sandalyesi 27,50 TL. Piccolo Mondi Sevimli Hayanım 17,50 TL. Yağmur Damlası Oyuncağı 19,90 TL. Müzikli Neşeli Enstüremanlar 59,90 TL. Polesie Oyuncak Yük Helikopteri 17,50 TL. Woodoy Citywood 100 Parça 29,90 TL. Barbie Bebek 29,90 TL. Lisanslı Oyuncaklar 9,90 TL. Kodlama Oyunu 19,90 TL. Eğlen ve Öğren Kitapları 3,90 TL. martı Çocuk mevlanadan Çocuklara Hikaye 4,90 TL. Dekoratif saksılı Çiçekler 9,90 TL.

