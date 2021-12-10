ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? ŞOK 11 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

10 Aralık 2021 Cuma 16:14 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 16:14

ŞOK'ta hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'un hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; ikili koltuk, tekli dilsiz uşak, avize çeşitleri, abajur, lambader, dresuar, polar çeşitleri ve züccaciye ürünleri gibi fırsat ürünleri yer alıyor. ŞOK marketlerde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. İşte ŞOK 11 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler...

ŞOK 11-13 ARALIK 2021 HAFTA SONU KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda kış ayına özel ısıtıcılar, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, tekstil ürünleri, oyuncaklar ve mefruşat ürünlerine varıncaya kadar birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ilk dikkat çeken aktüel ürün Raflı Lambader oluyor. ŞOK'ta bu hafta Raflı Lambader için 139 TL fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak.

ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında; Ada İkili Koltuk 399 TL, Tekli Dilsiz Uşak 69,90 TL, Dekoratif Avize Çeşitleri 59,90 TL. Mini Abajur 59,90 TL, Evdemo Zenit Metal Dresuar 219 TL, Elek Desenli Avize 49,95 TL ve Raflı Lambader 139 TL'den yer alıyor.

ŞOK hafta sonu aktüel ürünlerde züccaciye kapsamında; Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 199 TL, 1 litre Paşabahçe Iconik Şişe 14,95 TL, 275 cc Paşabahçe 2'li Kapaklı Kase 14,95 TL, Paşabahçe Kilitli Saklama Kabı 14,95 TL ve Rendeli Mikser Kabı 59,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta sonu fırsatlarında çocuklar için çeşitli ürünler yer aloyor. Bu haftanın oyuncak ürünlerinde ise GoKidy markalı fırsatlar bulunuyor. Sevimli Taşıtlar 24,95 TL Gokidy Çantalı Deniz Kabuğu Evim 29,95 TL, 40 cm Bez Bebek 29,95 TL, 3x100 gram Natural Oyun Hamuru 12,95 TL'den yer alıyor.

Tekstil kategorisinde ise Kadın Soft Terlik 27,95 TL, Kız - Erkek Çocuk Bilekli Panduf 15,95 TL, Kadın Polar Tek Alt 19,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Ayrıca bu hafta döküm ceviz kıracağı 16,95 TL, sarımsak ezici 14,95 TL ve limon sıkacağı 29,95 TL'den sizlerle. Rendeli mikser kabı ise 59,90 TL fiyatla Şok Aktüel Hafta Sonu listelerinde bulunuyor.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde Oral-B Pro Healt Diş Fırçası 9 TL, 50 ml Oral-B Proffesional Diş Macunu, 4x1 litre Yedigün Portaka 14 ve 1500 ml Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 15 TL olacak.

ŞOK 11 Aralık 2021 Kataloğu ile satışa sunulacak aktüel ürünler ve fiyatları şu şekilde;

Ada İkili Koltuk 399 TL

Tekli Dilsiz Uşak 69,90 TL

Dekoratif Avize Çeşitleri 59,90 TL

Mini Abajur 59,90 TL

Evdemo Zenit Metal Dresuar 219 TL

Elek Desenli Avize 49,95 TL

Raflı Lambader 139 TL

Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 199 TL

Paşabahçe Iconik Şişe 1 Litre 14,95 TL

Paşabahçe 2'li Kapaklı Kase 275 cc 14,95 TL

Paşabahçe Kilitli Saklama Kabı 14,95 TL

Rendeli Mikser Kabı 59,90 TL

Döküm Ceviz Kıracağı 14,95 TL

Limon Sıkacağı 29,95 TL

Kadın Soft Terlik 27,95 TL

Kız / Erkek Çocuk Bilekli Panduf 15,95 TL

Kadın Polar Tek Alt 19,95 TL

Sevimli Taşıtlar 24,95 TL

GoKidy Çantalı Deniz Kabuğu Evim 29,95 TL

Bez Bebek 40 cm 29,95 TL

GoKidy Natural Oyun Hamuru 3x100 gr 12,95 TL

Oral-B Pro Healt Diş Fırçası 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Oral-B Proffesional Diş Macunu 50 ml 12 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Yedigün Portakal 4x1 Litre 14 TL (Hafta sonu 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 1500 ml 15 TL

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