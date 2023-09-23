BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 26 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 26 Eylül aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Sleepy Bio Natural Bebek Bezi Çeşitleri, EQ Ahşap Sandık, Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı ve Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri indirimli fiyatlarla yer alıyor. BİM'de bu hafta ayrıca 1 kg Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 165 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 26 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta salı günü; Temizlik ve Hijyen, Kişisel Bakım, Süt ve Süt ürünleri, Hazır Gıdalar, Pasta Ürünleri ve kuruyemiş gibi onlarca çeşit ürün yer alıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

BİM 26 Eylül Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Bahçıvan 1000 gr Tam Yağlı Tost Peyniri 169 TL, Nescafe 100 gr Matinal Kahve 29,50 TL, Yörükoğlu 900 gr Beyaz Peynir 99,50 TL, Fiskobirlik 300 gr Fındık Ezmesi 59,50 TL, Yörükoğlu 400 gr Süzme Peynir 39,90 TL, Pınar 1 Litre Çocuk Devam Sütü 27,50 TL, Yörükoğlu 1 Litre Yarım Yağlı Süt 21,50 TL, Superfresh 450 gr Patates Kroket 26,50 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğu ürünlerinin devamında; Ziaja Yüz Temizleme Jeli +Tonik Seti 125 TL, Oral-B 4'lü Yedek Başlık Cross Action 259 TL, Domestos 1500 ml Yüzey Temizleyici 32,50 TL, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 499 TL, Bolero 2'li Organik Bebek Çorabı 29,50 TL, Golden Rose Maskara 64,50 TL, Golden Rose Lip Gloss 58,50 TL, Angie ve R95 100 ml Parfüm 89 TL,TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu salı hijyen ürünleri kapsamında; Golden Rose Oje 24,50 TL, EQ Ahşap Sandık 149,50 TL, Sofia Dev Kağıt Havlu 32 TL, Derby 13'lü Tıraş Bıçağı 45 TL, Naturalove Küpe Seti 69,50 TL, Solo 90'lı Islak Havlu 18,50 TL, Hypo 4 Litre Çamaşır Suyu 37,50 TL, Maylo Parfümlü Tuvalet Kağıdı 35 TL, Derby 13'lü Banyo Tıraş Bıçağı 45 TL, Bolero 2'li Bambu Soket Çorap 26,50 TL, Naturalove Baskılı Ahşap Şaç Fırçası 65 TL, Macromax 10'lu Renkli Temizlik Bezi 35 TL, Skin Love 100'lü Sofia Çek-Al Mendil 17 TL olarak raflarda yerini alacak.

26 Eylül BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünleri devamında; Sleepy Bio Natural Bebek Bezi Çeşitleri 197 TL, Bolero 2'li Bambu Erkek Soket Çorap 39,50 TL, Bolero 2'li Bambu Kadın Soket Çorap 37,50 TL, Yumoş 2520 ml Sıvı Çamaşır Deterjanı 89,50 TL, Ziaja 400 ml Keçi Sütü Vücut Losyonu 78,50 TL,

Naturalove Çantalı Makyaj Fırçası Çeşitleri 55 TL, Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 87,50 TL, Repute – Cronic Men Bay-Bayan Deodorant 32,50 TL, Comfort Family 5'li Kadın – Erkek Patik Çorap 39,50 TL, Roomstar 100 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 39,75 TL, Eyüp Sabri Tuncer 700 ml Doğal Zeytinyağlı Şampuan 57,50 TL'den satılacak.

Ayrıca; Kaşık Çikolata 14,50 TL, Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL, Sinangil 10 Kg Un 112,50 TL, Bizebi 1 Kg Pirinç Baldo 39 TL, Superfresh 1 Kg Mantı 29,75 TL, Nutfest 400 gr Ceviz İçi 84,50 TL, Nutfest 150 gr Badem İçi 39,50 TL, Le'Cola 2,5 Litre Şekersiz 21,50 TL, Arifoğlu Baharat Çeşitleri 13,50 TL, Rize 1 Kg Siyah Çay Karali 89,50 TL, Nutfest Karışık Kuruyemiş 44,50 TL, İçim %3 3 Kg Yağlı Yoğurt 79,50 TL, Nutfest 200 gr Soslu Mısır 18,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Duru 10×8 gr Çiya Tohumu 13,25 TL, Tamek Ekonomik 2'li Paket 44,75 TL, Superfresh 405 gr Karışık Pizza 65 TL, Nutfest 150 gr Çıtır Leblebi 13,75 TL, Dost 330 ml Bademli İçecek 14,50 TL, Superfresh 250 gr Pizza Tost 29,50 TL, Toblerone 35 gr Sütlü Çikolata 9,90 TL, Topitanem 49 gr Meyve Topları 9,50 TL, Dost %1.2 2 Litre Yağlı Ayran 29,75 TL, Yörükoğlu 180 ml Kakaolu Süt 5,90 TL, Doğanay 2 Litre Şalgam Suyu 29,50 TL olarak raflarda yer alacak.

BİM kataloğunun indirim reyonlarında; Nescafe Gold 250 gr Filtre Kahve 79,50 TL, Superfresh 420 gr Sosisli Rulo Börek 35 TL, Hanım Sultan 200 gr Türk Kahvesi 37,50 TL, Sarelle 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 79 TL, Mutlu 500 gr Makarna Mini Midye 12,75 TL, Master Potato 160 gr Patates Cipsi 39,50 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 27,50 TL,

Şifa Baba 270 gr Süt Reçeli Çeşitleri 32,50 TL, Biscolata 6×37,5 gr Bisküvi Starz Mocha 25 TL, Kent Boringer 24×10 gr Tavuk Bulyon 16,75 TL, Mutlu 500 gr Makarna Büyük Yüksük 12,75 TL, Coffee Mate 400 gr Kahve Beyazlatıcı 69,50 TL, Mutlu 500 gr Makarna Deniz Kabuğu 12,75 TL, Fairy 6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 189,50 TL, Lovemade Betamark 108 gr Makaron 59,75 TL'den satışa sunulacak.

BİM 26 Eylül tarihli aktüel ürünler kataloğundaki indirim fırsatları bu kadarla da kalmıyor. Mixim 220 gr Kurabiye İzmir Bombası 23,50 TL, Omo Active Oxygen 7,5 Kg Toz Deterjan 219 TL, Kaanlar 1 Kg Aksihar Uslu Siyah Zeytin 69,50 TL, Lokman 380 gr Geleneksel Çilek Reçeli 14,50 TL, Saklıköy 3×100 gr Fındık Kremalı Bisküvi 21,50 TL, Link 200 ml Bisküvi & Muz Aromalı İçecek 3,75 TL,

SEK 1 Litre Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri 16,50 TL, Milky Candy Bonbon Şeker Sütlü & Kahveli 26,50 TL, Güldal 500 ml Köpük Ocak Fırın Temizleyici 22,50 TL, Tadelle 5×35 gr Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 29,50 TL, Bebeto 160 gr Kola Aromalı Ekşi Yumuşak Şeker 18,50 TL, Güneşoğlu 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 165 TL, Haribo Cappuccino 130 gr Aromalı Yumuşak Şeker 12,50 TL,

Performans 96 gr Fındık ve Fıstık Dolgulu Hurma Topu 19,50 TL, Biscolata Mood Macchiato 125 gr Krema Dolgulu Bisküvi 19,50 TL, Patiswiss 36 gr Domatesli & Kekikli Ay Çekirdekli Granola Topları 11 TL, Ferrero Rocher 37,5 gr Bütün Fındıklı ve Krema Dolgulu Gofret 18,50 TL, Milka Nussini 270 gr Fındık Parçacıklı ve Fındık Ezme Dolgulu Çikolata 59,50 TL olarak yer alacak.

BİM'de bu hafta kahve çeşitleri kapsamında; Abdullah Efendi 100 gr Türk Kahvesi Çeşitleri 18,50 TL, Hanım Sultan Türk Kahvesi 200 gr 37,50 TL, Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 400 gr 69,50 TL, Nescafe Gold Filtre Kahve 250 gr 79,50 TL veNescafe Matinal Kahve 100 gr 29,50 TL fiyattan satışa sunulacak.