ŞOK 27 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; NPO Notebook Stand ve Amortisörsüz Vesa Monitör Tutucu 1599 TL, NPO Kitap-Tablet–Dergi Standı 449 TL, NPO Android Tv Box 1199 TL, NPO Raf Düzleştirici ve Kırışık Giderici Dikey Ütü 699 TL, NPO Unisex Notebook Günlük Sırt Çantası 229 TL, NPO City Lifeplus Smart 16″ Notebook Sırt Çantası 269 TL, NPO Apex 14″ Macbook ve İpad Uyumlu Notebook Çantası 579 TL, Usams TWS Bluetooth Kulaklık 349 TL, Usams Şarj ve Data Kablosu 100 TL'den yer alıyor.

ŞOK 27 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde 3 farklı özellik ve fiyatta bilgisayar yer alıyor.

ASUS markası ile 2 yıl garantili AMD Reyzen 7 işlemcili Asus ExpertBook Notebook 15,499 TL, EVEREST markası ile 2 yıl garantili İntel İ5 işlemcili Everest EverBook Notebook 10,499 TL, LENOVO markası ile 2 yıl garantili AMD Reyzen 3 işlemcili Lenovo AMD Reyzen3 Notebook 10,999 TL, HP markası ile 2 yıl garantili AMD Reyzen 5 işlemcili HP Notebook 12999 TL, Phılıps 23.8″ Full HD Oyuncu Monitörü 4,299 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK 27 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki mutfak ürünlerinde; Esse Kapaklı Emaye Tencere 599 TL, Esse Emaye Ayaklı Kek Fanusu 599 TL, Esse Emaye Çaydanlık 599 TL, Esse Emaye Saklama Kabı 129 TL, Esse Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 1,299 TL, Esse Siena Porselen Kayık Tabak 59,95 TL, Esse Siena Porselen Joker Kase 22,95 TL, Esse Siena Porselen Kayık Tabak 89,95 TL fiyattan satılacak.

ŞOK aktüel fırsatları bu kadarla da sınırlı değil. Lav Kapaklı Şişe 59,95 TL, Lav Baharatlık 29,95 TL, Lav Uzun Meşrubat Bardağı 22,95 TL, Lav Raf Tipi 3'lü Meşrubat Bardağı 70,95 TL, Autum Tuzluk 12,95 TL, PVC Masa Ötüsü 69,95 TL, PVC Masa Ötüsü 79,95 TL, Hasır 2'li Sepet 129 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta başlayacak olan ve 3 Ekim tarihine kadar satışa sunulacak olan ürün fırsatları bu kadarla sınırlı değil. ŞOK 27 Eylül tarihli aktüel kataloğundaki tekstil ürünlerinde ise Koza Halı Dijital Baskılı 20×170 cm Halı 369 TL, Koza Halı Dijital Baskılı 80×150 cm Halı 199 TL, Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 399 TL, Çift Kişilik Yatak Örtüsü 199 TL, Jakarlı El Havlusu 29,95 TL,. Jakarlı Yüz Havlusu 69,95 TL, Kapı Önü Paspası 39,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Keçe Raf Düzenleyici Kutu 79,95 TL, Deri Kulplu 3 Bölmeli Keçe Düzenleyici 99,95 TL, Keçe Kapaklı Kutu 99,95 TL, Keçe Çok Amaçlı Büzgülü Sepet 99,95 TL, Mega Boy Keçe Sepet 79,95 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Şok 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda Ülker Kremalı 8'li Bisküvi 40 TL yerine 28 TL, Ülker Dankek Pöti 24×35 gram Fındıklı Kakaolu 84 TL yerine 50 TL'den satışa sunulacak.