BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kişisel bakım ürünleri, gıda ürünleri, hijyen ve temizlik malzemelerinde indirimli ürünler yer alıyor. Bu hafta Salı günü için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca Haftanın Önerileri etiketi ile Temel ihtiyaçlarınıza yönelik Gıda ve atıştırmalıklar, Kahvaltılık, İçecek grubu ile Bebek bezleri yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte BİM 26 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 26 NISAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı Peros Toz Deterjan 12 Kg, Finish Bulaşık Makinesi Tableti 72'li, Blume Nature Havlu Kağıt, Agu Baby Bebek Bezi Junior, Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı, Cillit Bang Pas Kireç Yağ Sökücü, Marc Express Çamaşır Makinesi Temizleyici, Tat Domates Salçası, Dost Tam Yağlı Yoğurt, Schogetten Fındıklı Sütlü Çikolata, Tirebolu 42 Siyah Çay, Tatlı Badem Yağı, Keyifçe Antep Fıstıklı / Nar Aromalı Fitil Lokum gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan ürünlerde; Peros 12 Kg Toz Deterjan 99,90 TL, Domestos 5 Litre Ultra Çamaşır Suyu 39,90 TL, Finish 72'li Bulaşık Makinesi Tableti 99,90 TL, Pişirme Kağıdı Roll-Up 9,90 TL, Ecco Soft 200'lü Peçete 7,90 TL, Bulut 1200 ml Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 19,90 TL, Bulut 5 Litre Özel Seri Çamaşır Yumuşatıcısı 31,90 TL,

Agu Baby 100'lü Bebek Bezi Maxi 99,90 TL, Agu Baby 82'li Bebek Bezi Junior 99,90 TL, Agu Baby 70'li Bebek Bezi X-Large 99,90 TL, Fairy 6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 65 TL, Blume 12'li Nature Havlu Kağıt 31,50 TL, Blume 12'li Nature Tuvalet Kağıdı 21,50 TL,

Haftanın Önerileri etiketi ile yer alan fırsat ürünleri devamında; Finish 250 ml Bulaşık Makinesi Temizleyici 17,90 TL, Cif 750 ml Jel Bahar ve Cif Beyaz Sabun 27,50 TL, Cif P&S 750 ml Mutfak ve Cif 70 ml Serum Mutfak 23,90 TL, Perwoll 4 Litre Sıvı Deterjan 54,90 TL, Marc Express 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 17,90 TL,

Koruma 500 ml Wc Temizleyici 17,90 TL, Bref 2×50 gr Wc Temizleme Küpü 14,90 TL, Cilit Bang 1000 ml Pas Kireç Yağ Sökücü 13,90 TL, Sleepy Slim Hijyenik Ped 17,90 TL, Uni Baby 52'li Islak Mendil 7,90 TL, Mr.Green 10'lu Bulaşık Süngeri 9,90 TL, Parex Bulaşık Fırçası 7,90 TL, Kese ve Sabunluk 12,90 TL, Yüz Kesesi 9,90 TL, Banyo Kesesi 12,90 TL, Miss 1 Litre Arap Sabunu 13,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 26 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki içecek, Kahvaltılık ve Atıştırmalık grubunda ise Dost 500 gr Topak Tuzsuz Tereyağı 42,50 TL, Seyidoğlu 1000 gr Reçel Çeşitleri 19,90 TL, Binboğa 1000 gr Çiçek Balı 49,90 TL, Sek 150 gr Rulo Kaymak 16,90 TL, Ekmecik 4×100 gr Simit 11,50 TL, Cem 1000 gr Kalamata Kırma Zeytin 29,90 TL, Gemlik Nazlısı 1400 gr Siyah Zeytin 46,90 TL, Kerem 3×180 gr Labne 27,90 TL,

Tunaş 1000 gr Tahin 47,90 TL, Serel 1600 gr Dut Pekmezi 47,90 TL, Tat 1500 gr Domates Salçası 27,90 TL, Mutfağım 450 gr Mantı 8,50 TL, Dost 3 Kg Tam Yağlı Yoğurt 34,90 TL, Dr.Oetker 255 gr Pizza Un 9,90 TL, Greyllow 310 gr Pizza Tabanı 7,90 TL,

Lezita 400 gr Piliç Salam 12,90 TL, Aytaç 40 grDana Dilimli Sucuk 4,90 TL, Aytaç 100 gr Dana Sırt Pastırma 29,90 TL, Superfresh 2×125 gr Pizza Tost 14,90 TL, Beşler 185 gr Kıyma Dürüm Tantuni 13,90 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta; Sek 300 ml Naneli Ayran 3 TL, Erpiliç Piliç Parmak Köfte 23,90 TL, Bol Bol 100 gr Sos Çeşitleri 9,90 TL, Etimek 3×143 gr Kızarmış Ekmek 19,90 TL, Dr.Oetker 58 gr Kaymak Tadında Şanti 7,50 TL, Dr.Oetker 2×102 gr Çikolatalı Sos 9,90 TL, Çörek Otu Yağı 45,90 TL, Sarı Kantaron Yağı 45,90 TL, Tatlı Badem Yağı 45,90 TL olarak satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Kabak Çekirdeği Yağı 45,90 TL, Cupido 750 gr Topitanem 29,90 TL, Kelly's 300 gr Granola 17,90 TL, Dost 1 Litre Light Süt 6,90 TL, Maret 300 gr Dana Kangal Sucuk 29,90 TL,

Ülker 4×35 gr Beyaz Çikolatalı Gofret 8,50 TL, Ülker 4×36 gr Çikolatalı Gofret 8,50 TL, Albeni 4×40 gr Çikolata Kaplı Bisküvili Bar 9,90 TL, Patito 150 gr İncecik Kabuklu Patates Cipsi 7,50 TL fiyattan satılacak.