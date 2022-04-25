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Ekonomi

ŞOK 27 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 27 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta ev tekstili, giyim, kamp malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri gibi ürünler uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; piknik malzemeleri, cüzdan ve terlik çeşitleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
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ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan kataloğunda; Ev Tekstili ve giyim grubunda harika ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta ayrıca Kamp ve Piknik Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Temel ihtiyaç grubunda yiyecek içecekler dikkat çekiyor. ŞOK kataloğunda bu hafta çelik sürahi 69,95 TL'den satışa sunuluyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? ŞOK 27 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan züccaciye ürünleri; Kızartma teli hediyeli sararma, is tutma ve kararma yapmayan antibakteriyel özellikli Emaye Kızartma Tavası 79,95 TL, Paslanmaz çelik 304 kaliteye sahip olan Çelik Kepçe Kevgir Çeşitl,eri 34,95 TL, Paslanmaz Çelik Sürahi 69,95 TL, Paşabahçe Kırmızı Yuvarllak Tencere 49,95 TL, Paşabahçe 3'lü Kahvaltı Semaver Çay Bardağı 26,95 TL, Paşabahçe 3'lü Linka Meşrubat Bardak 39,95 TL'den satılacak.

ŞOK 27 Nisan aktüel ürünler kataloğundaki Tekstil ve Giyim grubunda; Şardonlu Çift Kişilik Çok Amaçlı Lüks Yatak Örtüsü 129 TL, Telefon Tutucu 9,99 TL, Değişik bedenlerde Erkek Eşofman Altı 54,95 TL, Kadın Leopar Pijama Takımı 99,90 TL, Kadın Cüzdan 9,99 TL, değişik numara seçenekli Gezer Kadın Terlik Çeşitleri 24,95 TL, Gezer Kadın Tokalı Terlik 49,95 TL, Erkek Kamuflaj Desen Şort 44,95 TL'den yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki kamp malzemelerinde; Kamp Sandalyesi 119,90 TL, Büyük Kamp Sandalyesi 269,90 TL, Desenli Kamp Sandalyesi 129,90 TL, Çocuk Kamp Sandalyesi 119,90 TL ve Kamp Taburesi 34,95 TL, fiyatla satışa sunuluyor.

Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte açılan piknik sezonuna hazırlık kapsamında; Büyük Izgara Teli 24,95 TL, 2 kg Bio Mangal Kömürü 39,95 TL, Lüks Mangal 99,95 TL, 32 parça Piknik Seti 49,95 TL, 100'lü Çöp Şiş 8,99 TL, ve I-Lighter Y-434 Turbo Çakmak 6,50 TL olarak yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerde 1405 ml Pril Losyon 19 TL, 3x180 gram Pınar Labne 28 TL ve 4'lü Super Fresh Pizza King 33 TL indirimli fiyata sahip olacak.

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Aktüel ürünlerin yanı sıra; Temel ihtiyaç grubunda tüm kategorilerde büyük indirimler ve kampanya avantajları ile tüm reyonları kapsayan fırsat ürünleri ile Ramazan Ayı dolayısı ile sizlerin İhtiyaç sahibi ve sevdiklerinizle paylaşımda bulunacağınız ŞOK Ramazan Erzak Paketi de Ramazan sonuna kadar satışta olacak.

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