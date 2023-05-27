BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 30 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta çok sayıda fırsat ürünü yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı; Soğuk ve Sıcak İçecekler, Bakliyat Ürünleri, Peynir ve Reçel Çeşitleri, Hazır ve Dondurulmuş Gıdalar, Atıştırmalık grubunda özenle seçili fırsat ürünleri ürünleri öne çıkıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 30 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 30 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Alpia Almanya çikolatası, keten tohumu, maş fasulye, siyez bulgur, iç bakla, taze peynir çeşitleri, dondurulmuş karışık orman meyveleri uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Bakliyat Çeşitleri, Kuruyemiş, atıştırmalık ve Çikolatalar, Soğuk ve Sıcak İçecekler, Peynir ve Reçel Çeşitleri, Hazır dondurulmuş ürünler, Smoothie çeşitleri, aromalı içecek çeşitleri, çerezler ve atıştırmalıklar yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Poltat Reçel Çeşitleri 19,75 TL, Simbat 300 gr Siirt Fıstığı 89 TL, Keyifçe 150 gr Ceviz İçi 27,50 TL, Sek Taze Peynir Çeşitleri 18,75 TL, Dost %0,1 1 Litre Yağlı Süt 14,50 TL, Duru 10×8 gr Çiya Tohumu 14,50 TL, Meray 180 gr Tuzlu Leblebi 16,50 TL, Hasata 1 Kg Bulgur Çeşitleri 19,75 TL, Superfresh 3×75 gr Ton Balığı 54,50 TL, Çiftçi 500 gr Bakliyat Çeşitleri 15,50 TL, Keyifçe 500 gr Kabuklu Ceviz 37,50 TL, Meyfreez Kuru Meyve Çeşitleri 14,50 TL, Fiskobirlik 250 gr Kavrulmuş Fındık 59 TL, Vişne, Vanilya ve Limon aromalı Adora içecek 100 ml 15 TL, Çiftçi 500 gr Siyah Pirinç -Mercimek 23,75 TL, Keyifçe 150 gr Kavrulmuş Badem İçi 29,50 TL, Form 138 gr Kızartılmış Kepekli Ekmek 15 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Filiz 350 gr Tam Buğday Burgu Makarna 11 TL, Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL, Efor 20'li Meyve ve Bitki Çayı Çeşitleri 16,50 TL, Yayla 150 gr Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 9,90 TL, Peyman 4×30 gr Fındıklı Kuruyemiş Bar 18,50 TL, Kelly's Fitness Club 55 gr Çikolatalı Müsli 9,50 TL,

Feast Bloom 350 ml Karışık Orman Meyveleri 49,50 TL, Dimes Smoothie 310 ml Meyve Suyu Çeşitleri 13,50 TL, Peysan Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Beyaz Peynir 34,50 TL, Efor Prime Label 100'lü Demlik Poşet Siyah Çay 34,50 TL, Form 5×45 gr Ekşi Mayalı Tam Çavdarlı Kepekli Bisküvi 16,75 TL, Kelly's Fitness Club 55 gr Bademli Turna Yemişli Granola 9,50 TL'den yer alacak.

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Polo Naneli Şeker 17,50 TL, Vip 250 gr Filtre Kahve 29,50 TL, Eti 1000 gr Petibör Bisküvi 45,50 TL, Eti 8×61 gr Kremalı Bisküvi 26,50 TL, Patito 135 gr Patates Cipsi 13,50 TL, Zeyrek 200 gr Vanilyalı Gofret 9,75 TL, Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 19,75 TL, Alpia 100 gr Almanya Çikolatası 17,50 TL,

Black Bruin 500 ml Enerji İçeceği 12,50 TL, Patos 167 gr Baharatlı Mısır Cipsi 17,50 TL, Burçak 3×91 gr Zeytinli Tuzlu Bisküvi 17 TL, Yummy 1 Litre Mango Meyveli İçecek 13,50 TL, Star 150 gr Krak Yer Fıstıklı Mısır Çerezi 11,50 TL, My Coffee 250 ml Soğuk Kahve Çeşitleri 11,75 TL, Tadelle 200 gr Kakao Kremalı Küp Gofret 26,50 TL, Balsa 250 ml Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6,50 TL, Eti Maximus 4×36 gr Çikolata Kaplamalı Bar 12,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak diğer ürünler devamında;Sırma 6×200 ml Meyve Aromalı Maden Suyu 21,50 TL, Buono Dolce 100 gr Çilek-Turna Yemişli Draje 21,50 TL, Teatone Buzlu Çay Karpuz Çilek Aromalı 1 Litre 9,75 TL, Nescafe Gold 150 gr Kahve ve Damak Baklava 94,50 TL, Hoşbeş 142 gr Hindistan Cevizi Kremalı Gofret 12,75 TL,

Wafer Master 216 gr Fındık Kremalı Rulo Gofret 21,50 TL, Eti Cin 3×114 gr Portakal Jöleli Lokmalık Bisküvi 19,50 TL, Teatone 1 Litre Buzlu Çay Mango Ananas Aromalı 9,75 TL, Eti Burçak 4×100 gr Bisküvi Sütlü Kakaolu Kremalı 25,50 TL, Nescafe 3'ü 1 Arada 20'li Karışım Kahve Sütlü Köpüklü 69 TL olarak raflarda yerini alacak.