ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 31 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde bahçe ve kamp ürünleri ve mop çeşitleri dikkat çekiyor. ŞOK 31 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; Tadilat ve iç cephe boyası gibi ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Aprilla Fan Ayaklı Vantilatör 399 TL fiyatla yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun boya ve tadilat malzemeleri grubunda yer alan; 10 kg Casati Atlantis Silikonlu İç Cephe Boyası 179 TL, 17,5 kg Casati Atlantis Tavan Boyası 219 TL, 2 numafa Plastik Saplı Kestirme Fırçası 9,99 TL, 2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırçası 11,95 TL, 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırçası 12,95 TL, 2,5 litre Dyonem 279 TL, Dyo Hobilux Boya 199 TL, 10 cm Saplı Rulo 11,95 TL, 20 cm Saplı Rulo 19,95 TL, Su Terazisi 79,95 TL, Attlas Fayans Kesme 379 TL, 350 gram Derz Dolgusu 29,95 TL ve 16 " Takım Çantası 99,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Aprilla Afan Ayaklı Vantilatör 399 TL, 420 ml Cambu Ananas Bardak 29,95 TL, Kutulu 6 Büyük Cam Pipet + 1 Büyük Fırça 34,95 TL, Küre Buz Kabı 16,95 TL, 500 ml The Bottle Cam Matara Çeşitleri 79,95 TL, 15 cm Kayık Tabak 14,95 TL, 160'lı Mini Buz Kalıbı 24,95 TL, Silikon Dondurma Kalıbı 29,95 TL, 3'lü Yuvarlak Saklama Kabı 79,95 TL ve Kadın Viskon Şort 79,95 TL fiyatla yer alıyor.

Bu hafta ŞOK'ta giyim ürünleri kapsamında; Chantale Kadın / Erkek Basic T-Shirt 69,95 TL, Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 79,95 TL, Kadın Zincir Aksesuarlı Terlik 54,95 TL, Kadın Çapraz Terlik 64,95 TL, Erkek Ribanalı Pijama Takımı 199 TL, Rokiee İki Tekerlekli Katlanır Büyük Boy Scooter 599 TL, Miniklere Felsefe Etkinlikleri Kitap Çeşitleri 19,95 TL,

Keşfet ve Boya Kitap Çeşitleri 12,90 TL, Becerikli Çocuklar Kitap Çeşitleri 17,90 TL, Gokidy Gurme Tost ve Tatlı Seti 79,95 TL, Sök-Tak Dinazorlar 89,95 TL, Asker veya Polis Seti 2'li 99,95 TL, Melisa Bebek ve Pet Seti 99,95 TL, Dikkat Geliştiren Çizgiler Kitap Çeşitleri 29,99 TL, Enchantimals Karakterler 119 TL ve Pilsan Master Transport Truck Gemili veya Arabalı 69,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 31 Mayıs 2023 kataloğundaki yapı malzemeleri kapsamında; Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı 14,95 TL, Spatula 14,95 TL, Pencere Kilidi 19,95 TL, 2'li Tornavida Seti 21,95 TL, Paketleme Bandı 14,95 TL, Japon Yapıştırıcı 15,95 TL, Fonksiyonlu Krom El Duşu 49,95 TL, Turbo Pervaneli Krom El Duşu 49,95 TL, Sürgülü Duş Seti 119 TL, 4+1 Merdiven 349 TL ve Katlanır Yatak 699 TL olarak satışa sunulacak.

Şok kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 2x75 gram SuperFresh Zeytinyağlı Ton Balığı 38 TL, 4x1 litre Sprite Şekersiz Gazoz 49 TL ve 100 gram Nescafe Testers Choice Çözünebilir Kahve 30 TL indirimli fiyatla sunulacak.