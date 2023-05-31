BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 2 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM 19 Mayıs 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Saplı hasır sepetler, Braun blender set, El tipi masaj aleti, Redmi band 2 akıllı bileklik, Emaye meyvelik, kavanoz seti ve kek fanusu indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; Hisar Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 829 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 2 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü; Elektrikli Ev ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Paşabahçe marka bardak ve kase çeşitleri, Çift Kişilik Nevresim Takım, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Eğitici ve Öğretici özellikleri ile oyuncaklar grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 2 Haziran Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; 4K Dahili uydu ve dahili bluetooth, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamaları ve 2 yıl garantili Dijitsu 50 İnç UHD Webos TV 6499 TL, 4K ultra hd uydu alıcısı ve dahili bluetoothlu, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamalarına sahip olan Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı TV 2199 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Çift Simli, Parmak izi okuyuculu, yüz tanıma sistemli 5000 Mah bataryası ile dikkatleri çeken Casper VİA M30 Cep Telefonu 3399 TL, HP markası ile AMD Reyzen5 işlemcili 256 gB SSD diskli, Windows 11 Home işletim sistemli HP Notebook 8499 TL, HP Tanklı Yazıcı 3599 TL, Xiaomi Redmi Band 2 Akıllı Bileklik 499 TL fiyatla bu Cuma Bim'de indirim reyonlarında yer alacak.

Elektrikli Ev aletleri kapsamında; Russell Hobbs Satisfry AirFryer 2799 TL, Braun Blender Set 1,799 TL, Heifer Işıklı Kettle 329 TL, Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2799 TL, Goldmaster Fit Saç ve Sakal Şekillendirici 189 TL, El Tipi Masaj Aleti 139 TL, Şarjlı ve Dokunmatik Kristal Lamba 189 TL, House Pratik Şarjlı Raket Sinek Öldürücü 69 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM'de bu cuma en çok talep gören ürünlerin başında; 829 TL fiyatla Hisar Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, 1,899 TL fiyatla ise Kütahya Porselen Mat Altın File Rölyefli Yemek Takımı geliyor.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 2 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri; Naturalove Amerikan Servis 49 TL, Naturalove Jüt Bardak Altlığı 9,75 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış ürünlerin devamında; Dalgıç Gümüş Oval Tepsi 139 TL, Borcam Elite Premium Borcam 119 TL, Paşabahçe Timeless Meşrubat Bardağı 229 TL, Paşabahçe Timeless Su Bardağı 199 TL, Paşabahçe Timeless Ayaklı Kase 229 TL, Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 109 TL, Paşabahçe Timeless Kase 129 TL, Hisar Optima Çelik Derin Tencere 335 TL fiyattan yer alıyor.

Diğer fırsat ürünlerinde ise; Midi Buzdolabı Organizeri 22,50 TL, Mini Buzdolabı Organizeri 19,50 TL, Cook Love Silikon Ahşap Mutfak Gereçleri 47,50 TL, Desenli Su Şişesi 24,50 TL, Pirge Soyacak 42,50 TL, Kavanoz Etiketi 12,50 TL, Paşabahçe 2'li Breakfast Kavanoz 69 TL, Kare 2'li Vakumlu Erzak-Saklama Kabı 79 TL, Gıda Saklama 6'lı Poşet 19,50 TL, Bulaşıklık 29,50 TL, Chef's Pro Wok Tava 129 TL, Quick Dicer Çok Amaçlı Mutfak Makası 37,50 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Bim 2 Haziran Kataloğunun en dikkat çeken ürün grubu ise ev tekstili oluyor. Casilda Home Banyo Paspas Seti 145 TL, Casilda Home Mat Saten Kapitoneli Yatak Örtüsü Seti 399 TL, Casilda Home Kapitoneli Yastık 69 TL, Casilda Home 2'li Yastık Alezi 59,50 TL, Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 129 TL, Casilda Home Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 89 TL, Carina Madison Çift Kişilik Nevresim Takımı 399 TL, Molinella Çift Kişilik Pike Takımı 345 TL, Koltuk Örtüsü 119 TL, Ütü Masası Kılıfı 39,50 TL, Premium Pvc Masa Örtüsü 59 TL, Örme Masa Örtüsü 57,50 TL olarak satılacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. BİM Kataloğu Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile; Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 149 TL, Monopoly Düello Zamanı 179 TL, Marvel Spiderman Figür 159 TL, Batman Yarış Arabası 49 TL, MGS Garaj Oyun Seti 135 TL, Luna'nın Dondurma Dükkanı 69 TL, MGS 2'li Kurbağa Oyunu 79 TL, MGS Sevimli Çocuk Parkı 199 TL, Oyuncak Yazar Kasa 119 TL, Oyuncak Meyveli Gitar 49 TL, Art Craft Oyun Hamuru 7,50 TL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Çiftlik Öyküleri Hikaye Kitapları 15,50 TL, Tekli Metal Araba 16,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde Naturalove Büyük Boy Saplı Hasır Sepet 139 TL, Naturalove Orta Boy Saplı Hasır Sepet 119 TL, Naturalove Küçük Boy Saplı Hasır Sepet 79 TL, Naturalove Büyük Boy Hasır Sepet 69 TL, Naturalove Orta Boy Hasır Sepet 59 TL, Naturalove Küçük Boy Hasır Sepet 39,50 TL, Naturalove Bambu Kirli Sepeti 229 TL, Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi 99 TL, Macro Max Spreyli Mop 149 TL, Çöp Kovası 99 TL, Okyanus Home Banyo Seti 179 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM'de mutfak ihtiyaçları kapsamında Emaye Meyvelik 189 TL, Emaye Ayaklı Kek Fanusu 229 TL, Emaye Kavanoz Seti 299 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 359 TL, Hisar Optima Granit Derin Tencere 299 TL, Hisar Optima Granit Karnıyarık Tencere 329 TL, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 399 TL, Tek Fiyat Karma Ürünler 23,50 TL fiyatıyla bu Cuma Bim'de reyonlarda yer alacak

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