A101'de bu hafta neler var? A101 1 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 1 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Elektronik ve Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Tekne ve Elektrikli moped, Kamp ve Piknik ürünleri, Mutfak ve Züccaciye ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri, yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 23,490 TL fiyattan satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 1 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 1 Haziran Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, Mama Sandalyesi, pike, Air Fryer Yağsız Fritöz, Scooter, Bebek Bakım ürünleri büyük indirimlerle satışa sunulacak. A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 3 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; 4K Ultra HD dahili uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetooth, 1000 hz Toshıba 55″ Ultra HD Smart TV 9199 TL, 1 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı 4K Ultra Onvo 55″ Ultra HD Android Smart Led TV 7499 TL, Dahili uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetooth, kablosuz görüntü aktarma özelliği ile Phılıps 32″ Uydu Alıcılı Led TV 4399 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 8 GB Ram, 256 GB hafızaya sahip 2 yıl garantili Tecno Spark 10 Pro Cep Telefonu 7999 TL, SanDisk 240 GB Dahili SSD 369 TL ve Infinix XE22 Bluetooth Kulaklık 279 TL'den satılacak.

Beyaz Eşya grubunda ise; 15 program ve 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 5199 TL, Led göstergeli, 4 programlı, zaman erteleme, çocuk kilidi su taşma emniyeti, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG Bulaşık Makinesi 5099 TL, Çift kapılı SEG No-Frost Buzdolabı 9299 TL, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 5799 TL, SEG Termosifon 2799 TL, Regal 3 Çekmeceli Dondurucu 2799 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise; Singer Overlok Makinesi 3999 TL, Kiwi Çay Makinesi 399 TL, Xiaomi Air Fryer Yağsız Fritöz 4399 TL, Aprilla Saç Kurutma Makinesi 239 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 539 TL, Kiwi Dik Süpürge 439 TL, Kiwi Klipsli Masa Üstü Fan 169 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 199 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Bebek Tekstil ve Bebek Bakım ürünleri büyük indirimlerle satışa sunulacak, A101 1 Haziran 2023 kataloğunda dikkat çeken ürün grubunun fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Mama Sandalyesi 239,95 TL, Dolu – Fisher-Price Mama Sandalyesi 369,95 TL, Kiwi Bebek Mama Hazırlayıcı 799 TL,

Kiwi Biberon Isıtıcı 219 TL, Kiwi Manuel Göğüs Pompası 149 TL, Karakter Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL, Bebek Baskılı Pike 69,95 TL, Bambu Yastık 119 TL, Kaymaz Taban Çocuk ve Bebek Odası Halısı 149 TL, Bebek Puset Sinekliği 19,95 TL, Elbise Askısı 3'lü Set 9,95 TL, Ledli 3D Gece Lambası 24,95 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 1 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubunda ürünleri; Hascevher Tava ve Sahan Seti 279,95 TL, Cem Nero Karnıyarık Tenceresi 30 cm 229,95 TL, Cem Nero Tava 28 cm 109,95 TL, Cem Nero Wok Tava 28 cm 119,95 TL, Hascevher Kumsal Tencere Set 6 Parça 499,95 TL, Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 219,95 TL, Paşabahçe Tokio Kase 6'lı 99,95 TL, Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 32 cm 149,95 TL, Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li 59,95 TL, Aquaphor Maxfor ve 2'li Yedek Filtre 129,95 TL,

Aquaphor Onyx Sürahi 169,95 TL, Ölçü Seti 12,95 TL, Yuvarlak Kase 24,95 TL, Plastik Saklama Kabı 11,50 TL, Saklama Seti 8 Parça 79,95 TL, Trend 3'lü Saklama Kabı 18,50 TL, Küçük Boy Saklama Kabı 3,50 TL, Trend Saklama Kabı 19,50 TL, Baharatlık 4 Gözlü 29,95 TL, Erzak Kapları 29,95 TL, Desenli Kulplu Bardak 9,95 TL, Cam Motivasyon Matarası 29,95 TL, Ayran Sürahisi 39,95 TL, Desenli Matara 29,95 TL, Beslenme Kabı 17,95 TL, Pipetli Bardak 3,95 TL, Yuvarlak Tepsi Çeşitleri 22,50 TL, Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,95 TL, Metaltex Karma Kek Kalıbı 79,95 TL, Kütahya Porselen Kupa 19,95 TL, Metal Banyo Aksesuarları 74,95 TL, Cam Yağlık-Sirkelik 39,95 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Mobilya kapsamında ise; L Koltuk 2850 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 2250 TL, Piknik Masası 179,95 TL, Plastik Masa 499,95 TL, Plastik Sandalye 89,95 TL, Plastik Tabure 34,95 TL, Plastik Bahçe Sehpası 54,95 TL olacak.

Ayrıca kataloğun öne çıkan ürünü Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 23490 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta bizleri çok sayıda bebek ürünü karşılıyor. Kiwi Bebek Mama Hazırlayıcı 799 TL, Kiwi Biberon Isıtıcı 219 TL, Kiwi Manuel Göğüs Pompası 149 TL, Karakter Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL, Bebek Baskılı Pike 69,95 TL, Bambu Yastık 119 TL, Kaymaz Taban Çocuk ve Bebek Odası Halısı 149 TL, Bebek Puset Sinekliği 19,95 TL, Elbise Askısı 3'lü Set 9,95 TL, Ledli 3D Gece Lambası 24,95 TL olacak.

A101'de bu hafta büyük indirimlerle satışa sunulacak ürünlerin devamında; Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 23490 TL, L Koltuk 2850 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 2250 TL, Piknik Masası 179,95 TL, Plastik Masa 499,95 TL, Plastik Sandalye 89,95 TL, Plastik Tabure 34,95 TL, Plastik Bahçe Sehpası 54,95 TL, Sinek Kovucu 149,95 TL, Sinek Öldürücü 69,95 TL, Rüzgar Girdaplı Sinek Öldürücü 134,95 TL, Uzayan Bahçe Hortumu 89,95 TL, Triathlon Maxi Işıklı Scooter 399 TL, Triathlon Işıklı Scooter 299,95 TL,

Triathlon Egzersiz Bantlı Tambolin 749 TL, Triathlon Grafiti ve LED Işıklı Kaykay 199,95 TL, Triathlon Ahşap Kaykay 199,95 TL, Triathlon dart Seti 99,95 TL, Triathlon Pilates Topu 19,95 TL, Triathlon 2 Tekerlekli Işıklı Kaykay 249,95 TL, Triathlon Oyuncak Bisiklet – Scooter Kaskı 49,95 TL, Badminton Seti 69,95 TL, Dizlik Dirseklik koruyucu Set 42,95 TL, Triathlon Egzersiz Tekerleği 49,95 TL, Triathlon Atlama İpi 22,95 TL, Triathlon Egzersiz Direnç Yayı 79,95 TL, Motosiklet Eldiveni 119,95 TL, Piranha Oto Ön Cam Güneşlik 29,95 TL, Aprilla Boya Kalınlık Ölçer 299,95 TL, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 149 TL

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