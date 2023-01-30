BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 31 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 31 Ocak 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler raflarda yerini aldı. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta; Temel gıda ürünleri, sos çeşitleri ve Barilla makarnalara özel indirimler var. Salı günü satışa sunulan BİM aktüel kataloğunda bu hafta çikolatalı ürünler satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 31 OCAK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda atıştırmalıklar ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Hazır Gıdalar, Bakliyat, temizlik ve hijyen ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri...

BİM'de bu salı; Efsane Buğday Unu 99,50 TL, Saban 2,5 Kg Nohut 72,50 TL, Pınar 1 Kg Siyah Zeytin 49,50 TL, Tariş 2 Litre Beyaz Sirke 17,50 TL, Tat 1 Kg Salatalık Turşusu 27,50 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 89 TL, Saban 2,5 Kg Pilavlık Bulgur 37,50 TL, Tat 1500 gr Domates Salçası 79,90 TL, Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek 54 TL, Serel 1 Kg Çifte Kavrulmuş Tahin 89 TL, Tukaş 1650 gr Biberiye Turşusu 54,50 TL, Efsane 5 Kg Yerli Pilavlık Pirinç 127,50 TL'den satılacak.

BİM 31 Ocak aktüel kataloğunun fırsat ürünlerinin devamında; Hünnap 470 gr Keçiboynuzu Özü 39,50 TL, Aknaz 1500 gr Tam Yağlı Tost Peyniri 179 TL, Lezzet-i Efsane 1 Kg Basmati Pirinç 44,50 TL, Teremyağ 3×250 gr Paket Margarin 39,50 TL, Seyidoğlu 1 Kg Çilek ve Vişne Reçeli 43,50 TL, Türkiye Kalkınma Vakfı 850 gr Çiçek Balı 99 TL, Tariş – İncir – Hurma – Alıç 1 Litre Sirke 16,50 TL, Eti Petito Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 38,50 TL, Gündoğdu 1200 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 149 TL fiyatla bu Salı BİM reyonlarında olacak.

Bu salı BİM'de; Barilla Spagetti 18,50 TL, Tat Sos Çeşitleri 19,75 TL, Peros 12 Kg Toz Deterjan 195 TL, Destan 350 gr Pul Biber 37,50 TL, Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 25 TL, Tat Ketçap Mayonez Set 39,50 TL, Miskos 240 gr Çekme Helva 27,50 TL, Dr. Oetker 127 gr Tiramisu Yap 14,50 TL, Sanitta Zeytin ve Pizza Baharatı 13,50 TL, Pınar 180 gr Dilimli Siyah Zeytin 24,50 TL, Dr. Oetker 325 gr Pizza Mozzarella 45 TL, Finish 110'lu Bulaşık Makinesi Tableti 219 TL, Asperox 1 Litre Sarı Güç + Mavi Güç 62,50 TL, Kent Boringer 20×5 gr Şekerli Vanilin 10,50 TL, Kent Boringer 24×10 gr Tavuk Bulyon 14,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Bu Salı BİM'de sizlere sunulacak diğer kampanyalı ürünleri devamında Barilla 500 gr Burgu Makarna (Fusilli) 18,50 TL, Miskos 200 gr Kakao Kaplı Pişmaniye 29,50 TL, Seresfoods Sweet Chili& Sriracha Sos 23,50 TL, Bahçıvan 125 gr Suda Top Mozzarella 29,50 TL, Pasta Veneta Tagliatelle 500 gr Makarna 26,50 TL, Tukaş 700 gr Fesleğenli Domates Rendesi 19,50 TL,

Dr. Oetker 340 gr Pizza Ristorante Mini Mista 45 TL, Kent Boringer 20×10 gr Hamur Kabartma Tozu 14 TL, Miskos 220 gr Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 27,50 TL, Barilla 500 gr Kalem Makarna (Penne Rigate) 18,50 TL, Knorr 98 gr Zencefilli Zerdeçallı Domates Çorbası 9,25 TL, Haribo Minis 10×100 gr Yumuşak Şeker Farklı Tatlar 99 TL, Chef Seasons İtalyan ve Akdeniz Usulü Salata Sosu 19,50 TL olarak raflarda yerini alacak.