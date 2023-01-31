ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 1 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta mobilya, mutfak ekipmanları, oyuncaklar, tekstil ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Piyano Beyaz Tv Ünitesi 1299 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Asus Expert book Taşınabilir Bilgisayar 10,799 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 1 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Rodregon themis Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 249 TL. Rodregon Shiva Kablolu Gaming Klavye 499 TL. Rodregon Fobos Çift Mikrofonlu Webcam 499 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 1 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde masa üstü bilgisayar ve bilgisayar aksesuarları yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Gamers Arena Sangal Hell Amd Athlon 16 GB DDR4 500 GB SSD Freedos Gaming PC 8,299 TL. Gamers Arena Sangal The Amd Reyzen 16 GB DDR4 512 GB SSD Freedos Gaming PC 13,499 TL. Gamers Arena Sangal Pro Amd Reyzen 16 GB DDR4 500 GB SSD Freedos Gaming PC 14,999 TL. RODEGON markası ile 2 yıl garantili Rodregon Octopus RGB Gammer 299 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Ayrıca monitörlerde de kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta; Twisted Minda 21.5 Full HD Çerçevesiz Gaming Monitör 1699 TL. Twisted Minda 23.8 Full HD Çerçevesiz Gaming Monitör 1999 TL. Twisted Minds Z Dizayn Karbon Fiber RGB E-Spor Oyuncu Masası 2299 TL. WiewSonic 24″ AMD FreeSync Premium Curved Gaming Monitör 3199 TL. WiewSonic M1 Plus LED Projeksiyon Cihazı 7899 TL. Leitz Hava Temizleme Makinesi 1999 TL. Rexel Momentum Evrak İmha Cihazı 2299 TL olarak satılacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında mobilya ve ev eşyaları grubunda harika ürünler var. Wood Metal Beyaz Kitaplık 999,90 TL. Piyano Beyaz Tv Ünitesi 1299 TL. Parla 4 Kişilik Beyaz Mutfak Masası Takımı 1899 TL. Zebra TV Ünitesi 849,90 TL. Nihal Köşe Takımı 389 TL. Oertha Büyük Siyah-Beyaz Kitaplık 1499 TL. Ada İkili Koltuk 999,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok aktüel ürünler bu kadarla sınırlı değil. ŞOK 1 Şubat kataloğunda bu hafta Tekstil ve Giyim Ürünleri arasında; Yer Sofrası 179,90 TL. Katlanır Masa 349,90 TL. Koza Halı 80×150 cm Dijital Baskılı Halı 149,95 TL, Koza Halı 80×250 cm Dijital Baskılı Halı 249,95 TL. Koza Halı 120×180 cm Dijital Baskılı Halı 249,95 TL. Dekoratif Kırlent Kılıfı 39,95 TL. Letoon Erkek Kancalı Ayakkabı 299,95 TL. Erkek Oduncu Gömlek 139,95 TL. Kız Çocuk Külotlu Pamuk Çorap 29,95 TL, Kadın Yüksek Tabanlı Keçe Terlik 129,95 TL, Erkek Terlik 44,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok Aktüel 01 Şubat 2023 Kataloğunda Züccaciye grubunda yer alan fırsatlarında ise; Parıltı Mini Çaydanlık Takımı 399 TL. Parıltı Kek Fanusu 399 TL. Bambum Naz 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 299 TL. Lav 3'lü Meşrubat-Su Bardağı 59,95 TL. Keramika Ege Pasta Tabağı 34,95 TL. Fin Kapak Tutucu 79,95 TL. Metal File Patates Soğan Sepeti 119 TL. Metal Kaşıklık 44,95 TL. Sargon Porto Zeytin Tabağı 39,95 TL. Sargon Porto Kahvaltılık Peynir Tabağı 32,95 TL. Kare 2 Bölmeli Sunum Tabağı 32,95 TL. Yağlık Tuzluk 4'lü Set 99,95 TL. Dorian 2'li Tuzluk Seti 54,95 TL fiyatıtla raflarda yerini alacak.

BİM 31 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Salı neler var? ŞOK'ta bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda Normal fiyatı 72,90 TL olan Bingo 3 kg Renkliler ve Beyazlar için Toz Deterjan 49 TL'den satışa sunulacak.