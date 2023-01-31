A101'de bu hafta neler var? A101 2 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Teknoloji, Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Kek, çiğköfte, içli köfte ve hamur yorurabilen Schafer Prochef Stand Mikser 1.599 TL fiyatla satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 2 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 2 Şubat Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 2 farklı televizyon, Stand Mikser, Airfryer, Waffle Makinesi, Bluetooth Kulaklık, Cam Elektrikli Cezve, cep telefonu ve Notebook gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

Bu hafta A101 Marketin en dikkat çeken fırsat ürünü 109.000 TL fiyatıyla Marin Boat 4,95m Samba Deluxe Kamaralı Fiber Tekne oluyor.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 2 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; 3 tarafı çerçevesiz tasarımlı, 4K smart özellikleri ile dikkat çeken Samsung 58″ 4K Crystal UHD TV 13999 TL ve 3 yıl Sunny tarafından garantili Onvo 42″ Android Smart Led TV 3899 TLTL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise İntel Celeron işlemcili, 15.6 inç HD ekranlı, 4 GB Ram ve 128 GB disk kapasiteli, windows 11 Home 64 işletim sistemli, Lenovo 3 aylık Gamepass hediyeli Lenovo N4120 Notebook 5499 TL, Meditek hello G35 işlemcili Yüz tanıma, parmak izi okuyuculu, 6.53″ dotdrop ekran, 3 GB Ram, 64 GB hafızalı, 5MP ön kamera, 13MP yapay arka kameralı 5000mAh bataryalı 2 yıl garantili Xiaomi Redmi 9C Cep Telefonu 3999 TL, Lecoo Gaming Klavye 199 TL, Lecoo Gaming Mouse 129 TL, Hı-Level 64 GB USB Bellek 89,95 TL, Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 59,95 TL, Starcom Yıldız Şerit Led 39,95 TL'den satılacak.

2 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunun Beyaz Eşya grubunda ise 5 adet fırsat ürünü yer lalıyor. Çift kapılı 451 litre net hacimli SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 8799 TL, SEG 9 KG Çamşır Makinesi 5799 TL, SEG BM 4001 Bulaşık Makinesi 4799 TL, FLAVEL Derin Dondurucu 2799 TL, FLAVEL Büro Tipi Buzdolabı 2499 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Ev eşyaları kapsamında ise; Legend Lux Torba Yaylı Yatak 2750 TL, Tek Kişilik Baza ve Başlık Set 1990 TL, Çift Kişilik Baza ve Başlık Set 3.850 TL, Dynamic Yaylı Yatak 950 TL, Therapy Süngerli Yatak 850 TL olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise; Xiaomi Mi Smart AirFryer Yağsız Fritöz 3.099 TL, Schafer Prochef Stand Mikser 1.599 TL, Kiwi Cam Elektrikli Cezve 199 TL, Kiwi Waffle Makinesi 299 TL, Flavel El Blender Seti 439 TL, Starcom Dijital Baskül 119 TL, Starcom USB Bardak Isıtıcı 29,95 TL, FLY K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 24,95 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 329 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak eşyaları grubunda; Hascevher Kızartma Tenceresi 119,95 TL, Midi Ürünler 99,95 TL, Servis Gereçleri 39,95 TL, Buzdolabı Organizeri 18,50 TL, Kare ve Yuvarlak Kapaklı Kase 39,95 TL, Üstten Basmalı Rondo 109,95 TL, Rende 15,95 TL, Boyalı Yağlık & Su Şişesi 24,95 TL, Luminarc Servis Tabağı 22,50 TL, Luminarc Yemek Tabağı 22,50 TL, Luminarc Tatlı Tabağı 22,50 TL, Luminarc Kase 22,50 TL, Metal Mutfak Gereçleri 45 TL, Plastik Mug 7,95 TL, Servis Gereçleri 15,95 TL, Silikon Kek Kalıpları 45 TL fiyattan satılacak.

Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Çift Kişilik Yorgan 239 TL, Tek Kişilik Yorgan 199 TL, Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi 17,95 TL, Knup Bay Tam Fermuarlı Muline Sweatshirt 129 TL, Knup Bay Yarım Fermuarlı Muline Sweatshirt 109 TL, Bayan Kapüşonlu Tam Fermuarlı Modal Sweatshirt 189 TL, Silk&Blue Bayan Motifli Soket Çorap 14,95 TL, Kız-Erkek Çocuk Supersoft Pijama Takımı 139 TL, Bayan Kapüşonlu Süpersoft Takım 219 TL olarak Perşembe gününden itibaren A101 market reyonlarında olacak.

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