BİM'de bu hafta neler var? BİM 3 Şubat 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 3 Şubat 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu cuma; Bez Gardırop, Yağsız fritöz ve buhar jenaratörlü ütü dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Ev eşyaları, kişisel bakım cihazları, züccaciye ve Mutfak ürünleri, giyim ürünleri ve Çok amaçlı ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 699 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 3 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; 1.1 litre su tankı, 2400 watt, inatçı kırışıklıkları gireden güçlü buhar basıncına sahip Phılıps Buhar Jeneratörlü Ütü 2099 TL'den yer alıyor.

Ayrıca Dijital ekranlı, ayarlanabilir sıcaklık, hızlı pişirme, paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı metal iç yzeyli 2 yıl garantili Kumtel 5.5 Litre Yağsız Fritöz 2299 TL,

Keysmart Saç Şekillendirici 279 TL, Phılıps Sakal Düzeltici 279 TL, Genişleyebilir 15.6″ Sırt Çantası 399 TL, Elektronik Mıknatıslı 10″ Yazı Tahtası 109 TL, Amazfit Neo Akıllı Saat 329 TL, Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 699 TL, Üçgen Zigon Sehpa Seti 299 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünlerinde; Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 119 TL, Glass in love Ayaklı 6'lı Cam Çerezlik Seti 95 TL, Paşabahçe Live Beautiful 6'lı Kulplu İstanbul Bardak 99 TL, Rakle 6'lı Renkli Kahve Yanı Su Bardağı 85 TL, Kare Saklama Kabı 9,75 TL, Benante 6'lı Porselen Çay Tabağı 89 TL, Benante 6'lı Porselen Kaşık Seti 21,50 TL, Mutfak Gereçleri 27,50 TL, Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 39,50 TL fiyatıyla Cuma günü BİM marketlerde yerini alacak.

BİM'de bu hafta mutfak ihtyiyaçları kapsamında; Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 55 TL, Keramika Dekorlu Pasta Tabağı 169 TL, Okyanus Home Krema Pompası 15,50 TL, Okyanus Home 1 Litre Hamur Porsiyonlayıcısı 55 TL, Okyanus Home Un Eleği 19,50 TL, Okyanus Home Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 10,50 TL, Retro Servis Maşası 39,50 TL, Rakle Su Bardağı 16,50 TL, Lav Kapaklı Uzun Saklama Kabı 34,50 TL, Lav 3'lü Sude Su Bardağı 32,50 TL OLACAK.

Bu cuma BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 3 Şubat Bim aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; Lav Sude 3'lü Meşrubat Bardağı 35 TL, Masterchef Sos Şişesi 15 TL, Masterchef Merdane 19,50 TL, Yağ Şişesi 29,50 TL, Bulaşık Matı 29,50 TL, Kelebek Kapaklı Cam Şekerlik 24,50 TL, Hobby Life Kapaklı Taşınabilir Kek-Börek Fanusu 39,50 TL, Silikon Ürün Çesitleri 17,50 TL fiyatla çok amaçlı ürünler raflarda yerini alacak.

BİM 3 Şubat kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Çekmece İçi 4'lü Organizer 75 TL, Dantel Detaylı Çekmece İçi Organizer 69 TL, Organizer Kutu 79 TL, Dikdörtgen Organizer Kutu 49 TL, Kutulu Peçete ve Havlu Seti 49,50 TL, Eşofman Altı 79 TL, Oduncu Gömlek 109 TL, Kadın Eşofman Altı 79 TL, Frozen-Batman Sweatshirt 109 TL, Lüks Embos 200×240 m Battaniye 349 TL, Bez Gardırop 179 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise Blok Oyuncak 59 TL, Sürtmeli Oyuncak Kamyonlar 29,50 TL, Dıytoy Manyetik Strateji Oyunları 9 Taş+3 Taş 49,50 TL, Çıkartmalı Sudoku Kitapları 10,50 TL, Dıytoy Manyetik Tablet Alfabe Seti 59 TL, Dıytoy Eğlenceli Suratlar Kutu Oyunu 49,50 TL, LC Oyuncak Helikopter 79 TL, Lisanslı 6'lı Balon 9,50 TL, Lisanslı 2'li Top 29,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

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