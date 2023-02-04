BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 7 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 7 Şubat 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu salı "Pratik malzemeler, lezzetli pastalar" etiketiyle Dr. Oetker marka pasta malzemeleri kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7,5 Kg 189 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 7 ŞUBAT 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu salı; Pasta malzemeleri, Kişisel Bakım ürünleri, Takı ve Toka ürünleri, İç Giyim ürünleri, Temizlik ve hijyen ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan pasta malzemelerinde; Dr.Oetker Meyveli Sos 8 TL, İçim 1500 ml Ayran 24,50 TL, İçim 3×180 gr Labne 62,50 TL, Dr.Oetker Wolke Kek 34,50 TL, Dr.Oetker 3'lü Puding 24,50 TL, Dr.Oetker 2×6 gr Jelatin 7,75 TL, İçim 3 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 65 TL, Dr.Oetker 360 gr Profiterol 34,50 TL, Dost %0,1 1 Litre Yağlı Süt 14,50 TL, Dr.Oetker Bardakta Puding 10,50 TL, Dr.Oetker 100 gr Dark Kakao 19,75 TL, Pastamilan 300 gr Pasta Keki 32,50 TL, Tadıtam 480 gr Mini Cheesecake 55 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinin devamında; Bim aktüel kataloğunun ürünleri devamında; Dr.Oetker 3×75 gr Krem Şanti 34,50 TL, Dr.Oetker 405 gr Karışık Pizza 46,50 TL, Dr.Oetker 400 gr İrmik Helvası 22,75 TL, Dr.Oetker 150 gr Pudra Şekeri 12,75 TL,

Dr.Oetker 2×102 gr Çikolatalı Sos 17,25 TL, Dr.Oetker 100 gr Bisküvili Puding 12,50 TL, Dr.Oetker 195 gr Çikolata Şelalesi 34,50 TL, Dr.Oetker 2×15 gr Pembe Pudra Şekeri 6,50 TL, Dr.Oetker 14 gr Aromalı Şeker Toz Karışım 5,25 TL, Dr.Oetker Pastacı Kreması ve Pasta Jölesi Kırmızı 17,25 TL fiyatla yer alıyor.

BİM 7 Şubat 2023 kataloğunda kişisel bakım kapsamındaki ürünlerde; Golden Rose Oje 17,50 TL, Makeover Sıvı Allık 22,50 TL, Casilli Çiçek Detaylı Slip 35 TL, Golden Rose Likit Ruj 42,50 TL, Golden Rose Maskara 52,50 TL, Gloss Zirkon Taşlı Küpe 22,50 TL, Gloss Zirkon Taşlı Kolye 22,50 TL,

Casilli Çiçek Detaylı Sütyen 35 TL, Elseve 200 ml Şampuan 39,50 TL, Powerkey 6'lı 9W Led Ampül 99 TL, Claderm 50 ml Kil Maskesi 14,50 TL, Naturalove Peluş Saç Bandı 28,50 TL, Gloss Zirkon Taşlı 3'lü Yüzük 22,50 TL, Dermokil Saç Maske Çeşitleri 19,50 TL fiyatlarıyla kozmetik ürünler yer alıyor.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak diğer ürünler ise; Erkek-Kadın Kışlık Soket Çorap 9,50 TL, Dermokil Vücut Maske Çeşitleri 19,50 TL, RBL 100 ml Erkek-Kadın Parfüm 57,50 TL, Dermokil El-Ayak Maske Çeşitleri 19,50 TL, Erkek-Kadın Desenli Soket Çorap 19,50 TL, Neutrogena 200 ml Temizleyici Tonik 45 TL, Viking 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 49,50 TL,

Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 14,50 TL, Porçöz 750 ml Mutfak-Banyo Sprey 49,50 TL, Neutrogena 200 ml Yüz Temizleme Jeli 45 TL, Neutrogena 150 ml Günlük Peeling Jel 45 TL, Naturalove Peeling ve Maske Fırçası 22,50 TL, Eyüp Sabri Tuncer 150 ml Sprey Kolonya 19,50 TL, Finish 250 ml Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 29,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.