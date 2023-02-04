ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 8 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Beyaz Eşya, Teknoloji ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, bilgisayar aksesuarları, Ev Eşyaları, televizyon ve Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Schwartz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 249,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Schwartz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 249,90 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 8 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Fenoti 43" Full HD Android Smart Led Tv 3.899 TL, Everest Kablosuz Smart Tv Mini Klavye Dokunmatik Mouse 119,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 8 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde Televizyon, klavye, Mouse ve kumanda gibi ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Everest 32-55" LCD-LED Tv Askı Aparatı 89,95 TL, Asonic HDMI 1,5m 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 29,95 TL, Everest Smart Tv Air Mouse ve Kumanda 119,90 TL. Schwartz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 249,90 TL, Babyliss 10 Başlıklı Multi Yüz & Vücut Bakım Kiti 499,90 TL, Babyliss Super Shine Saç Düzleştirici 599,90 TL ve YUI Seramik Plaka Wag Saç Şekillendirici Maşa 379,90 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Kadın Pijama Takımı 199,95 TL, Kadın Tek Alt 99,95 TL Fitilli Yüksek Bel Tayt 79,95 TL, 2'li Kadın Çizgili Çorap 19,95 TL, Kadın Peluş Panduf 79,95 TL, 2'li Kadın Slip 34,95 TL, 2'li Kadın Bato Slip 39,95 TL, 3'lü Erkek Çorap 29,95 TL, Erkek Desenli Boxer 39,95 TL,Dantelli İpli Bralet 59,95 TL ve Kadın Lazer Kesimli Desenli Slip 24,95 TL'den satılacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında tekstil, giyim ve çok amaçlı ürünler yer alıyor. Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL, 6'lı Mini Kalp Silikon Muffin Kabı 21,95 TL, Çok Amaçlı Kalp Şekilli Kalıp 21,95 TL, Kalpli Aksesuar Kutusu 39 TL, Kalpli Çerezlik 12,99 TL, Kelepçeli Kek Kalıbı 79,95 TL. 2'li Mum 29,95 TL, Silindir Mum 29,95 TL, Yüzen Kokulu Mum 24,95 TL, Yuvarlak Mum 29,95 TL, 2'li Konik Şamdan Mumu 29,95 TL ve Kokulu Kuru Çiçek Çeşitleri 9,99 TL fiyatla satışa sunuluyor.

BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 7 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu Şok Aktüel 8 Şubat Kataloğunda 15x21 cm Tek Çerçeve 39,95 TL, Çizgilerle Öğren 12,99 TL ve 1000 Para Puzzle 49,95 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde Colgate 360 Black Diş Fırçası 23 TL, 50 ml Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık 24 TL, 16'lı Finish Ultimate Plus Bulaşık Tableti 36 TL ve 400 gram SuperFresh Mantı 20 TL indirimli fiyatlarıyla müşteriye sunulacak.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 3 Şubat 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu