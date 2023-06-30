BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 4 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 4 Temmuz 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında Temizlik ve hijyen, Takı ve Kişisel Bakım grubunda harika ürünler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta kolonya, yüz temizleme ürünleri ve prizma model metal fotoğraf çerçevesi satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 4 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım ve Makyaj grubu, Temizlik ve Hijyen, İçecekler, Atıştırmalık ve Bisküvi grubunda seçili fırsat ürünleri uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Rival Mojito 6,50 TL, Bebeto Yumuşak Şeker 17,50 TL, Keyifçe 400 gr Cevizli Sucuk 33 TL, Patito 200 gr Patates Cipsi 18,50 TL, Patito 135 gr Patates Cipsi 14,50 TL, Lovemade Betamark Makaron 45 TL, Keyifçe 1000 gr Kabuklu Ceviz 65 TL, Mixim 220 gr İzmir Bombası 17,50 TL, Eti 63 gr Peynirli Pizza Kraker 4,50 TL, Nescafe Soğuk Kahve 17,50 TL, Pepsi – Lipton İçecek Çeşitleri 29,75 TL, Dimes 310 ml Cool Lime Özü 19,50 TL'den raflarda yerini alacak.

4 Temmuz Bim aktüel kataloğu ürünleri devamında; Ozmo 35 gr Kakaolu Fındık Kreması 7,50 TL, Bifa 170 gr Sade&Kakaolu Mini Kek 16,50 TL, Keyifçe 300 gr Ekonomik Antep Fıstığı 99 TL, Nut Master 720 gr Kakaolu Fındık Kreması 39,50 TL, Star Krak 150 gr Ballı Yer Fıstıklı Mısır Çerezi 12,50 TL fiyattan satılacak.

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Sarıyer 2,5 Litre Karışık Meyve Aromalı Gazoz 16,50 TL, Sarıyer 2,5 Litre Portakal Aromalı Gazlı İçecek 18,50 TL, Torku 3×102 gr Turtacık Portakal Jöleli Bisküvi 17,50 TL, Eti Browni Classic 200 gr Çikolatalı Fındıklı Kek 21,50 TL, Torku 3×83 gr Tam Buğday Unlu Yulaflı Sütlü Kremalı Bisküvi 18,50 TL olarak müşteriye sunulacak.

BİM'in 'Haftanın Önerileri' etiketi ile 'Birlikte Berekete Kazanan Türkiye' sloganlı kataloğunun ikinci sayfasıda ise; Angie Kolonya 18,50 TL, Ipana Diş Macunu 45 TL, Newgen Yüz Serumu 45 TL, Difaş 2'li Diş Firçası 19,75 TL, Organik Bebek Çorabı 25 TL, Mara Dudak Bakım Seti 45 TL, Naturalove Metal Ayna 119 TL, Dream Air 100 gr Mum 42,50 TL olacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Newgen Ton Eşitleme Kremi 59 TL, Mara Peak Colors 2'li Oje 29,50 TL, Lisanslı Çocuk Soket Çorap 15,50 TL, Naturalove 4'lü Kıskaç Toka 39,50 TL, Naturalove Top Detaylı Küpe 14,50 TL, Naturalove Top Detaylı Kolye 24,50 TL, Oral-B Satin Tape 25m Diş İpi 39,50 TL'den satışa sunulacak.

Naturalove Top Detaylı Bileklik 19,50 TL, Prize Erkek – Kadın 100 ml Parfüm 59 TL, Lisanslı Bardak ve Tabak Çeşitleri 11,50 TL, Mara 125 ml Kolay Manikür Plus 39,50 TL, Naturalove Desenli Seyahat Çantası 99 TL, Naturalove Desenli Seyahat Çantası 99 TL, Elseve Şampuan + Saç Kremi Seti 64,50 TL, Ecco Yeşil Dünya Kraft Dev Havlu 29,50 TL, Neutrogena Micellar Water 400 ml 49,50 TL, Neutrogena Yüz Temizleme Ürünleri 49,50 TL,

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Ecco 200'lü Yeşil Dünya Kraft Peçete 15,50 TL, Naturalove Bambu Saplı Makyaj Fırça Seti 75 TL, Prizma Model Metal Fotoğraf Çerçevesi 74,50 TL, Dream Air 100 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 59 TL, Naturalove Bambu Saplı Göz Makyajı Fırça Seti 75 TL, Nivea Q10 250 ml Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 49,50 TL, Naturalove Prizma Model Metal Fotoğraf Çerçevesi 69,50 TL, Ecco 100'lü Yeşil Dünya Kraft Garson Katlama Peçete 19,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

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