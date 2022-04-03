BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 5 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda salça, mercimek, sıvı yağ, un ve kuvertür çikolata çeşitleri geniş yer kaplıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta tuhafiye kpsamında ürünler de yer alıyor. BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi ile gıda ve kişisel bakım ürünlerinde indirimler var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler

BİM 5 NISAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı bakliyat, sıvı yağ, un, tereyağı gibi gıda ürünleri, indirimli olarak satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Sırma Mısır Yağı 2 Litre 69,90 TL fiyatla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde de indirimler bulunuyor.

Casilli Kısa Kollu Şortlu Takım 49,90 TL, Naturalove Yüzük Standı 39,90 TL, Naturalove Saç Fırçası 16,90 TL, Naturalove Peluş Saç Bandı 14,90 TL, Naturalove Bambu Kapaklı Cam Kupa 59,90 TL, Angie Mum 17,90 TL, Naturalove Banyo Süngeri 12,90 TL, Naturalove Çocuk Toka Çeşitleri 12,90 TL,



BİM 5 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki kozmetik grubunda; Naturalove Led Işık Zinciri 39,90 TL, Makeover Yüz Paleti 24,90 TL, Naturalove Meyve Şekilli Makyaj Süngeri 9,90 TL, Lionesse Yüz ve Maske Temizleme Süngeri 5,90 TL, Lionesse 5'li Makyaj Fırça Seti 22,90 TL, Dream Air 100 ml Nemlendiricili Sprey Kolonya 10,90 TL indirimli fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki "Haftanın Önerileri" etiketi ile yer alan fırsat ürünlerinin devamında; Bella Natura 150 ml Organik Hindistan Cevizi Yağı 24,90 TL, Naturalove Jel Göz Maskesi 14,90 TL, Lipz Dudak Koruyucu 13,50 TL, Claderm 100 ml Kil Maskesi 19,90 TL, Jkosmec Yüz Maskesi 9,90 TL, Dermokil 300 gr Saç Bakım Maskesi 15,50 TL, Angie 75 ml El Kremi 7,90 TL, Angie 250 ml Vücut Peeling 22,90 TL,

Angie 250 ml Vücut Losyonu 14,90 TL, Capitol – Shela 100 ml Kadın – Erkek Parfüm 29,90 TL, ABC 9 Kg Toz Deterjan 74,90 TL, Vernel 2×1440 ml Konsantre Yumuşatıcı 54,90 TL, Pofu 60'lı Islak Havlu 5,90 TL, Dalan 500 ml Sıvı Sabun 11,50 TL, Epi Tıraş Bıçağı Halo 24,90 TL, Thalia 100 gr Sabun 5,90 TL, Golden Rose Oje Miss Beauty 9,90 TL, Golden Rose Dudak Yağı Miss Beauty 24,90 TL, Golden Rose Stick Allık Miss Beauty 34,90 TL, Golden Rose Stick Aydınlatıcı Miss Beauty 32,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki kampanya ile satışa sunulacak olan; Arbel 1000 gr Kırık Kırmızı Mercimek 14,90 TL, Maret 200 gr Dana Kangal Sucuk 18,90 TL, CP 225 gr Baharatlı Piliç Bonfile Küpleri 17,50 TL, Erpiliç 500 gr Piliç Göynük Köfte 19,90 TL, Türkşeker 250 ml Organik Nar Ekşisi 19,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM 5 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Tariş 1 Litre Sirke Çeşitleri 12,90 TL, Arifoğlu 500 gr Arba İsot-Pul Biber 16,90 TL, Daphne 200 gr Kuvertür Çikolata 18,90 TL, Daphne 100 gr Çift Renkli Damla Çikolata 9,90 TL, Daphne Pul Çikolata 9,90 TL, Kent Boringer 300 gr Hamur Kabartma Tozu 9,90 TL, Pastamilan 280 gr Pasta Keki 14,90 TL, Kent Boringer 150 gr Şekerli Vanilin 9,90 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta temel ihtiyaç grubunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında; Sırma 2 Litre Mısır Yağı 69,90 TL, Efsane 5000 gr Osmancık Pirinç 64,90 TL, Sinangil 2000 gr Buğday Unu 19,50 TL, Bizim 4×250 gr Paket Margarin 39,50 TL, Binboğa 460 gr Keven Kekik Balı 29,90 TL, Aknaz 250 gr Gurme Dil Peyniri 17,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

Ayrıca; Dost 500 gr Tuzsuz Topak Tereyağı 39,90 TL, Activia Probiyotik Shot 3,25 TL, Dost 1,5 Litre Laktozsuz Ayran 9,90 TL, Tat 680 gr Rendelenmiş Domates 9,90 TL, Tat 340 gr Garnitür 8,90 TL, Tat 1450 gr Acı Biber Salçası 32,50 TL, Superfresh 3×75 gr Ton Balığı 29,90 TL, İpek 1650 gr Köy Domates Salçası 29,90 TL fiyattan yer alıyor.