ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 6 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 6 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta uzun süredir beklenen 6lt Hürsultan pratik kapaklı düdüklü tencere 399,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; VİP Ahmet tasarımlı saklama kabı çeşitleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta mobilya kapsamında ürünler yer alıyor. 3'lü Asude Köşe koltuk takımı 1899 TL, 4 kişilik yemek masası ve sandalye takımı 1499 TL, çok amaçlı dolap/raf 899 TL, 3 kapaklı ayakkabılık 1299 TL, Kardelen Tv ünitesi 1049 TL'den satılacak. Ayrıca Evdemo sandıklı puf 299 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta Keramika markasıya 2 farklı yemek takımı satışa sunulacak. 24 Parça 6 kişilik beyaz Retro porselen yemek takımı 699 TL, yine 24 Parça 6 kişilik Topkapı siyah (altın yaldızlı) yemek takımı 699 TL'den müşterinin alımına sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Honor Sport Pro Bluetooth Kulaklık 379 TL, Phılps Bluetooth Kulaklık ve Şarj Adaptörü 159 TL, Scandisk 128 GB Cruzer Blade 239 TL, Scandisk Fla MSD Hafıza Kartı 159 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 6 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunun elektrikli Mutfak ürünleri grubunda Profilo Beyaz Duvar Tipi Davlumbaz 1129 TL, Aspiratör 779 TL, Tefal Kazanlı Ütü 1769 TL, Goldmaster 2 Kupalı Filtre Kahve Makinesi 249,90 TL, Goldmaster Blender seti 299,90 TL, Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 299 TL, Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 219 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK'ta aktüel ürünlerin yanı sıra Ramazan Ayı dolayısı ile İhtiyaç sahibi kişilerle paylaşacağınız ŞOK Ramazan Erzak Paketi satışı Ramazan ayı sonuna kadar devam ettirecek.

ŞOK'ta bu hafta züccaciye ürünleri kapsamında; Güral Porselen Pasta Tabağı 89,95 TL, Çukur Tabağı 89,95 TL, Servis Tabağı 89,95 TL, Lava Saplı Yuvarlak Döküm Tava 179 TL, Çelik Saklama Kabı 44,95 TL, Aile Boyu Çelik Çaydanlık 199 TL, Hürsultan Pratik Kapaklı Düdüklü Tencere 399 TL, Yanmaz ve yapışmaz yüzeye sahip Akdeniz Döküm Derin Tencere 229.90 TL, Akdeniz Döküm Basık Tencere 229,90 TL, Akdeniz Döküm Tava 169,90 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek.

ŞOK'ta ayrıca Vip Ahmet tasarımıyla; Kare Saklama Kabı 49,95 TL, Saklama Kabı 49,95 TL, Farklı tasarımlar ile Melamin Tepsi 24,95 TL, Paşabahçe Snowbok Saklama Kabı 21,95 TL, Kırmızı Kapaklı Sürahi 19,95 TL, Oval Borcam 69,95 TL, Paşabahçe 3'lü Linka Su Bardağı 29,95 TL, Ayaklı Kare Servis Sunum Tabağı 59,95 TL, Estrella 6'lı Kase 49,95 TL bekliyor.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerinizde Pril Makine Temizleyici Tablet 33,95 TL yerine 19 TL, Pril Gold Tablet 71,90 TL, yerine 44 TL, Süperfresh Milföy Hamuru 19,90 TL yerine 19 TL'den satılacak.

Çocuklar için hazırlanan ürünlerde ise; Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 19,90 TL ve Tekli Arabalar 16,95 TL fiyattan satılacak.