BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Antrasit TV Sehpası, Metal Bahçe Oturma Grubu ve Bahçe Salıncağı satışa sunulacak. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Ramazan ayı dolayısıyla indirimli gıda ürünleri satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 8 NİSAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 8 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda; elektronikten züccaciyeye; tamir&bakım ürünlerinden duvar boyalarına, teknolojiden elektrikli ev aletlerine, züccaciye ve mutfak ürünlerinden, Tadilat ve bakım ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. AloraGarden Metal Bahçe Oturma Grubu, Tv Sehpası, Woon 39" Android Smart Uydulu Led Tv, Gölgelikli Yatarlı Bahçe Salıncağı, Fakir Blender Seti, Fakir Cam Baskül, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi, Philips Buhar Jeneratörlü Ütü, Mafsallı Duş Seti, Wasseberg Robot Duş Seti, Katlanır Yatak, Plastik Sandalye, 3 Basamaklı Merdiven, Akasya Saksı çeşitleri, Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı, Cam Damacana Sürahi, Aloe Vera Yastık, Çift Kişilik Aloe Vera Yorgan, Kadın Düğmeli Pijama Takımı ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Züccaciye ve Mutfak ve Ev Gereçleri ile Tadilat ve Tamirat işlerinde kullanılmak üzere çeşitli ürünler yer alıyor. İşte 8 Nisan 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Android işletim sistemi 1.5 GB Ram ve 8 GB dahili hafızasıyla dikkat çeken Dijitsu 58″ Android Tv 6,299 TL, HD Ready Woon 39″ Android Smart Uydulu Led TV 3,499 TL yer alıyor.

BİM'de elektronik ürünler kapsamında; Fakir Blender Seti 499 TL, Fakir Türk Kahve Makinesi 399 TL, Fakir Buharlı Temizlik Makinesi 299 TL, Fakir Cam Baskül 149 TL, Şarj Standtlı, paslanmaz çelik kesici bıçaklar ve aparatlara sahip Fakir Erkek Bakım Seti 299 TL ve Phılıps Buhar Jenatörlü Ütü 899 TL'den satışa sunulacak.

Bu Cuma BİM'de; Katlanır Yatak 399 TL, Plastik Sandalye 199 TL, Alüminyum Kurutmalık 299 TL, Merdiven 3 Basamaklı 179 TL, Koli Bandı 9,90 TL, Akasya Saksısı 12,90 TL, Özel Karışım Bitki Toprağı 5,90 TL, Ahşap Çubuklu Rüzgar Gülü 14,90 TL olarak yer alıyor.

BİM 8 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri kapsamında; Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 249 TL, Toz Alma Aparatı 24,90 TL, Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 14,90 TL, Tablet Mop Temizlik Seti 49,90 TL, Saplı Faraşlı Fırça 14,90 TL, Süngerli Cam Silecek 14,90 TL,

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 9,90 TL, Chef's Krep Tavası 69,90 TL, Chef's Sütlük 42,50 TL, Chef's Tek Fiyat Ürünler 42,50 TL, Chef's Pro Lüks Mutfak Havlusu 15,90 TL, Cam Damacana Sürahi 24,90 TL, Açık Büfe Sunum Kasesi 24,90 TL, Paşabahçe Ayaklı Diamond 4'lü Kahve Yanı Su Bardağı 39,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri grubunda; Çift Kişilik Aloe Vera Yorgan 219 TL, Aloe Vera Yastık 89,90 TL, Yıkamalı Düz Renk Çift Kişilik Yatak Örtüsü 129 TL, Yıkamalı Düz Renk Tek Kişilik Yatak Örtüsü 99 TL,

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 79,90 TL, Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 59,90 TL, Kapitoneli Yastık 39,90 TL, Püsküllü Koltuk Örtüsü 37,50 TL, Çizgili Kadın Şal 24,90 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 89,90 TL'den satılacak.

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