A101'de bu hafta neler var? A101 7 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan katalogta elektronik ürünler öne çıkıyor. Nisan ayı ilk haftasında indirimli fırsat ürünlerini müşterlerine sunacak olan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Mutfak ürünlerinden züccaciyeye, elektronikten spor ekipmanlarına, beyaz eşyadan Ev tekstili ve giyim ürünlerine varana kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 7 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta için hazırlanan tekstil, züccaciye, mobilya, beyaz eşya, gıda ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta; Toshiba 65" Ultra HD Android Tv, HI-LEVEL 50" Ultra HD Smart Led Tv, Piranha 8" Tablet, SEG 242 Litre Buzdolabı, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, Regal Büro Tipi Buzdolabı, Lecoo Kulak Üstü Kablolu Kulaklık, Lecoo Kablosuz Mouse, Samsung Mikrodalga Fırın, Volta VB2 Alüminyum Katlanır Elektrikli Bisiklet, Enchen 3D Şarjlı Tıraş Makinesi, Allure Akıllı Banyo Baskülü, Güral Porselen Spinoza 36 Parça Kare Kahvaltı Seti, Keramika Makarna Tabağı, Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti, Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2, Kappa Bay / Bayan Spor Ayakkabı Çeşitleri, Metaltex Buzdolabı Sebze Matı, Hascevher 6 Parça Çelik Tencere Seti gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 7 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. Toshıba 65″Ultra HD Android TV 9499 TL, Toshıba 55″Ultra HD Android TV 4999 TL ve Hı-Level 50″ Full HD Smart Led Tv 3799 TL'den satılacak.

A101 Aktüel 7 Nisan 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1599 TL, Kablosuz bağlantı android işletim sistemli 2 GB ram ve 32 GB dahili hafızalı Piranha Tablet 799 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 89,95 TL, Reeder Reefit S2 Lite Akıllı Bileklik 189 TL, Lecoo Kulak Üstü Kablolu Kulaklık 169 TL, Lecoo Gaming Mouse 89,95 TL, Lecoo Kablosuz Mouse 49,95 TL, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 69,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta beyaz eşya grubunda; SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 2999 TL, Çift kapılı ve kapıyönü değişebilen 242 litre net hacimli statik soğutma sistemli SEG Buzdolabı 3299 TL, Regal Büro tipi Buzdolabı 1699 TL olarak yer alıyor.

A101 Aktüel Kataloğu ile Kişisel bakımlarınız için Elektrikli El Aletleri grubunda harika fırsat ürünleride sunuluyor.

A101 aktüel ürünler kataloğuyla birlikte satışa sunulacak olan elektrikli ev aletlerinde ise; Samsung Mikrodalga Fırın 1.299 TL, Arzum Crust Mix Eco Stand Mikser 1.249 TL, Arzum Starry El Blender Seti 299 TL, Tang Mangalım Elektrikli Kapaklı Izgara 219 TL, Sinbo Mini Tost Makinesi 169 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 199 TL, Kiwi Waffle Makinesi 199 TL, Kiwi Elektrikli Cezve 79,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

Ayrıca Aprilla 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 119 TL, Enchen 3D Şarjlı Tıraş Makinesi 199 TL, Allure Akıllı Banyo Baskülü 139 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta spor ekipmanları ve dekorasyon kapsamında ürünler de yer alıyor. JWIN 37 Tuşlu Elektronik Org 149,95 TL, JWIN Ahşap Ramazan Davulu 69,95 TL, Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti 1.499 TL, Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin 329 TL, Dambıl Seti 65 TL, Kapı Barfiks Barı 75 TL fiyattan satılacak.

A101 kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri kapsamında; Borcam Kare Tepsi 55 TL, Fonksiyonlu Rende 49,95 TL, French Press 1000 cc 49,95 TL, Pratik El Blenderı 45 TL, Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 29,95 TL, Salata Kurutucu 29,95 TL, Cam Matara 27,50 TL, Keramika Makarna Tabağı 26,50 TL, Paşabahçe Estrella Oval Servis Tabağı 24,50 TL, Rooc Meyve Bıçağı 6'lı Seti 24,95 TL, Dizdar Metal Maşa Çeşitleri 22,50 TL, Soft Cam Sıvı Sabunluk 19,95 TL, Desenli Borosilikat Kupa 14,95 TL, Desenli Pipetli Matara 400 cc 14,95 TL, Berry Erzak Kabı 14,95 TL, Sarımsak Ezici 12,50 TL,

A101 7 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki Ev tekstili ve Giyim grubunda; Brillant Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 169 TL, Brillant Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 139 TL, Bay ve Bayan Uzun Kollu Pijama 75 TL, Kapitoneli Yorgan Hurcu 19,95 TL, Kapitoneli Yastık Hurcu 14,95 TL, Kapitoneli Kazak Hurcu 12,95 TL,

Sıcak Su Torbası 24,95 TL, Kadife Seccade 39,95 TL, Çift Taraflı Masa Üstü Ayna 35 TL, Kappa Bay ve Bayan Spor Ayakkabı Çeşitleri 64,95 TL, Kappa Halı Saha Ayakkabısı 64,95 TL, Bayan Terlik 27,95 TL, Bayan Çiçek Terlik 23,95 TL, Bayan Tek Toka Terlik 23,95 TL olarak satışa sunulacak.

A101'de Ramazan Ayı dolayısı ile Temel ihtiyaç grubunda fırsat ürünleri satışa sunacak. Ayrıca; A101 Ramazan Erzak Paketi – A101 Ramazan Hediye Çeki ve A101 Sanal Çek uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan kampanyalı ürünler Ramazan ayı boyunca satışta olacak.

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