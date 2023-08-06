BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 8 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 8 Ağustos 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım ve Hijyen, Çocuk Bezleri, çorap çeşitleri ve İç Giyim grubunda özenle seçili ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 8 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü temizlik malzemeleri, bebek bezi, Yürüyüş ve Koşu Bandanası, babet çorap, sıvı sabun, duş jeli, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi ürünler yer alıyor. Peki bu salı BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 8 Ağustos Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Jüpon 55 TL, Note Allık 65 TL, Lastik Toka 9,75 TL, Note Maskara 55 TL, Çocuk Diş Fırçası 22,50 TL, Note 20 ml BB Krem 60 TL, Note Kalem Kapatıcı 60 TL, Casilli Dantelli Sütyen 99 TL, Çocuk 50 ml Parfüm 59,50 TL, Casilli 2'li String Slip 39,50 TL, Elite Life Erkek Boxer 39,50 TL, Elite Life Kadın Boxer 29,50 TL, Tutku Kadın Bikini Slip 17,50 TL, Claderm 50 ml Kil Maskesi 15 TL, Seher Yıldızı Kadın Bato 24,50 TL, Seher Yıldızı Erkek Boxer 29,50 TL, Livoni Kadın Babet Çorap 14,50 TLTL,

BİM aktüel kataloğu ürünleri devamında; Yürüyüş ve Koşu Bandanası 29,50 TL, Bonitera 5'li Çocuk Patik Çorap 38 TL, Elite Life Kadın Sporcu Büstiyer 59 TL, Elite Life Kadın Sporcu Kısa Tayt 55 TL, Bonitera 5'li Kadın Patik Çorap 37,50 TL, Seher Yıldızı Kadın – Erkek Atlet 29,50 TL, Bolero Kadın – Erkek Koşu Çorabı 19,75 TL, Bolero Kadın Şeffaf Detaylı Çorap 16,50 TL, Sitil 100 ml Temizleme Solüsyonu 13,50 TL,

Bolero Bebek Lisanslı Soket Çorap 12,50 TL, Bolero Çocuk Lisanslı Soket Çorap 16,50 TL, Sitil 4 ml Hazneli Parlatma Süngeri 12,50 TL, Bolero Erkek Merserize Soket Çorap 29,75 TL, Elite Life Destekli İç Çamaşır Büstiyer 49,50 TL, Comfort Family Kadın – Erkek Patik Çorap 8,50 TL, Sitil 50 ml Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 14,50 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu salı; Komili Islak Havlu 29,50 TL, Hypo Çamaşır Suyu 11,75 TL, Bingo 8 Kg Toz Deterjan 165 TL, Highgenic Aktif Köpük 27,50 TL, Agu Baby Bebek Bezi 176,50 TL, Bella 400 ml Sıvı Sabun 11,50 TL, Koroplast 75m Streç Film 69,50 TL, Urban Care 450 mlŞampuan 65 TL,

Miss 500 ml Bulaşık Deterjanı 12,50 TL, Mr Green 3'lü Kir Sökücü Bez 19,50 TL, Solo Yüzey Temizleme Mendili 17,50 TL, Maylo 12'li Bütçem Kağıt Havlu 78,50 TL, Omo 200 ml Makine Temizleyici 38,50 TL, Listerine 250 ml Ağız Bakım Suyu 32,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM Aktüel Kataloğu fırsat ürünlerinin temizlik malzemeleri grubunda ise; Güldal 750 ml Ultra Çamaşır Suyu 11,25 TL, Koroplast Bulaşık Süngeri Platinum 9,50 TL, Maylo 32'li Bütçem Tuvalet Kağıdı 121,50 TL, Sofia 100'lü Çek-Al El ve Yüz Havlusu 19,50 TL, Highgenic 750 ml Sirkelim Temizleyici 27,50 TL,

Koroplast 80'li Orta Boy Buzdolabı Poşeti 29,50 TL, Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı Kırışıklık Karşıtı 49,50 TL, Elseve Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 54,50 TL, Highgenic Ahşap, Laminant, Parke Temizleyici 22,50 TL, Asperox Yüzey Temizleyici 1 Litre + 1 Litre Sarı Güç 55,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan fırsat ürünlerinin devamında; Uni Baby 200 ml Kolay Tarama Spreyi 54,75 TL, Le Petit Marseillais 650 ml Duş Jeli 59,75 TL, Hobby 300 ml El ve Vücut Losyonu 27,50 TL, Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi 59,50 TL, Gillette Venus Riviera 2'li Kadın Tıraş Bıçağı 69 TL olarak raflarda yerini alacak.