ŞOK Market'in 9-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınladı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta; Ev Eşyaları, züccaciye, oyuncak, ev tekstili ile Temel ihtiyaç kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta iç giyim ürünleri de satışa sunulacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun fırsat ürünleri

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Delta Kapaklı Karıştırma Kabı, Koza Halı Dokuma Kilim, Papilla Wok Tava, Kadın Şortlu Takım, Çerezlik, erzak kabı, Kadın kumaş pantolon ve terlik gibi ürünlerin yanı sıra; Temel ihtiyaç kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta kırlent kılıfları ve çift taraflı kullanım imkanı sağlayan dokuma kilimler satışa sunulacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 9 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK Market kampanyasında ilk dikkat çeken aktüel ürün Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv oluyor. ŞOK'ta bu hafta Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv için 4.699 TL fiyat sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta Papilla Wok Tava 79,95 TL, Papilla Sos Tava 79,95 TL, Papilla Sahan 79,95 TL ve Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 4.699 TL olacak.

ŞOK 9 Ağustos 2023 aktüel indirim kataloğundaki züccaciye ürünlerinde ise; Mix Ayranmatik 59,95 TL, Tekli Kulplu Ayran Bardak 34,95 TL, Ananas Bardak 29,95 TL, Paşabahçe Pipetli Kavanozlu Bardak 29,95 TL, Delta Kapaklı Karıştırma Kabı 249 TL, Közmatik 59,95 TL. 3'lü Servis Seti 14,95 TL, Paşabahçe Kilitli Saklama Kabı 34,95 TL, Plastik Servis Ürünleri 9,95 TL, 3'lü Pai Erzak Kabı 129 TL, Akasya Toprak Çerezlik 24,95 TL ve Pipetli Bardak 7,95 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda ev tekstili ve giyim ürünleri geniş yer kaplıyor. ŞOK'ta bu hafta; 120x170 cm Koza Halı Dokuma Kilim 279 TL, 80x150 cm Koza Halı Dokuma Kilim 179 TL, Kadın Şortlu Takım 139 TL, Kadın Düğmeli Gecelik 119 TL, Kırlent Kılıfı 49,95 TL, Jüt Saçaklı Kırlent Kılıfı 59,95 TL,

Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Silip 27,95 TL. Erkek Boxer 44,95 TL, Kadın Krinkıl Kumaş Crop Üst 49,95 TL, Kadın Krinkıl Kumaş Pantolon 79,95 TL, 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 49,95 TL, 2'li Kadın Ribanalı Slip 44,95 TL, Kadın Tek Toka Terlik 59,95 TL, Kadın Örgü Terlik 29,95 TL ve Kadın Simli Terlik 69,95 TL olacak.

BİM 8 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu ŞOK kataloğu ile satışa sunulacak aktüel ürünlerin devamında ise oyuncaklar dikkat çekiyor. ŞOK Kataloğunda çocuklar için hazırlanmış ürünlerde; Gokidy Gurme Hamburger veya Tatlı Seti 69,95 TL, Futbol Kalesi ve Topu 129 TL, Melisa Bebek ve Ütüleme Seti 99,95 TL, Melisa Bebek ve Makyaj Seti 99,95 TL, Pilsan Magic El Arabası ve Kova Seti 69,95 TL, 4x4 Arazi Araçları 49,95 TL, Sweety Kova Takımı 29,95 TL, Air Racket Set 99,95 TL ve Kidyz Oyun Hamuru Setleri 49,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda son olarak Baby Turco markalı bebek bezi ürünleri ise 4,5 ve 6 numara olmak üzere her bir paket 199,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 500 gram İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 45 TL, 6x200 ml Coca Cola Original / Zero 58 TL ve 960 ml Peros Yumuşatıcı 28 TL olacak.