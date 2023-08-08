A101'de bu hafta neler var? A101 10 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 10 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Modern tasarımlı Ev Eşyaları ve Çok amaçlı ürünler, Elektrikli Moped, Katlanır Bisiklet, Züccaciye, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Mutfak gereçleri ile Temel ihtiyaç kapsamında ürünler yer alıyor. A101'de her hafta onlarca kategoride yüzlerce ürün yer alıyor. A101'de bu hafta; Kiwi Vantilatör 369 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 10 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 10 Ağustos Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektrikli süpürge, kamp sandalyesi, elektrikli moped, 3'lü koltuk, yatak, elektrikli testere, mama sandalyesi, 3 farklı boy valiz, deniz şortu ve oyuncak çeşitleri gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Toshiba 65″ Ultra HD Smart TV 16499 TL, Dahili uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetooth, kablosuz görüntü aktarma özelliği ile Toshiba 50″ Ultra HD Smart TV 9599 TL'den satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında elekrtonik cihazlar yer alıyor. Bu ürünler; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 8 GB Ram ve 256 GB Dahili hafızalı Tecno Spark 10 Pro Cep Telefonu 8199 TL, Yüz tanıma parmak izi okuyuculu, 4 GB ram ve 128 GB dahili hafızalı Hiking A41 Cep Telefonu 3249 TL,

Piranha Gaming Klavye 199 TL, Piranha Full HD PC Kamera 79,90 TL, Piranha PUBG Oyun Kolu 35,90 TL, Piranha Gaming Mouse 129 TL, Piranha Gaming Kulaklık 239 TL, Piranha 1+1 Stereo Kulaklık 129 TL, Piranha USB Çoklayıcı 69,90 TL, Piranha Notebook Standı 49,90 TL, Samsung 15W Şarj Adaptörü ve 3A Kablo 279 TL TL'den satışa sunulacak.

A101 Aktüel 10 Ağustos 2023 kataloğu Beyaz Eşya grubunda; 15 program ve 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli 9 KG çamaşır yıkama kapasiteli SEG 910 S Silver Çamaşır Makinesi 8599 TL, Çocuk kilidi su taşma emniyeti, 4 programlı, zaman erteleme, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG 6001X İnox Bulaşık Makinesi 7999 TL, Çift kapılı SEG 482 İnox No-Frost Buzdolabı 15799 TL, REGAL Büro Tipi Buzdolabı 3299 TL, Regal Beyaz 2'li Cam Ankastre Set 7499 TL'den sipariş bekliyor.

A101 13 Temmuz 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfsında bizleri Elektrikli Ev Aletleri grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu fırsat ürünlerinin devamında; Onvo Yağsız Fritöz Air Fryer 2299 TL, Cam Sprey Yağlık 230 ml 59,90 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 1599 TL, Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL, Arzum Starblend Multi Blender Seti 999 TL, Aprilla ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü 179 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 399 TL, Aprilla Saç, Sakal ve Vücut Bakım Makinesi 279 TL, Aprilla Fırçalı Saç Şekillendirici 439 TL olarak yer alıyor.

A101 kataloğunda yer alan Tekstil ve Giyim grubunda; Koltuk Örtüsü 79,90 TL, Kurulama Bezi ve Nakışlı Mutfak Peçetesi 19,90 TL, Bayan-Erkek Deniz Şortu 59,90 TL, Dijital Baskılı Çocuk Deniz Şortu 59,90 TL, Dijital Baskılı Erkek Deniz Şortu 79,90 TL, Dijital Baskılı Bayan Deniz Şortu 74,90 TL, Çocuk Deniz Şortu 49,50 TL, Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL, Roboom Orta Boy ABS Valiz 499 TL, Roboom Kabin Boy ABS Valiz 349 TL, Kapı Arkası 12 Kollu Askılık 59,90 TL, Yetişkin Mandal Toka Çeşitleri 9,50 TL, Ekose Desenli Toka ve Taç 12,90 TL fiyattan satılacak.

Ayrıca; Kiwi Çit Budama Testeresi 549 TL, Piranha Darbeli Matkap 399 TL, Piranha Silikon Tabancası 99,90 TL, Bisiklet 26″ Jant 1999 TL, Orzo Mama Sandalyesi 249 TL, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL, Katlanabilir Mini Kamp Sehpası 139 TL, Kamp Yatağı 719 TL, Gölgelikli Salıncak 1.199 TL, Desenli Kamp Sandalyesi 149,90 TL, Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj- Piknik Sandalyesi 139,90 TL, Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 199,90 TL, Katlanabilir Kamp Sehpası 179,90 TL, Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 139,90 TL, Katlanabilir Kamp Taburesi 42,50 TL'den satılacak.

A101'de bu haftanın öne çıkan ürünü; 3'lü Kanepe 3.900 TL, Balance Yaylı Yatak 2.350 TL, Theraphy Süngerli Yatak 1150 TL ve Dynamic Yaylı Yatak 1250 TL oluyor.

A101 aktüel kataloğu Züccaciye ve Mutfak ürünleri; Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal – Kaşık Takımı 890 TL, Nehir Zarif Sade 30 Parça Çatal – Kaşık Takımı 890 TL, Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal – Kaşık Takımı 990 TL, Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal – Kaşık Takımı 1290 TL, Kılıflı Cam Matara 29,90 TL, Porselen Kupa 29,90 TL, Lav Kulplu Çay Bardağı 12,50 TL, Cam Saklama Kabı 14,90 TL, Plastik Kulplu Desenli Cam Kupa 25,90 TL, Renkli Meşrubat Bardağı 19,90 TL, Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler 29,90 TL,

Güral Porselen 12 Parça Fincan Takımı 159 TL, Paşabahçe Frezya Kase 59,90 TL, Borcam Mutfak Yardımcıları Seti 4 Parça 169 TL, Borosilikat Desenli Latte Bardağı 32,50 TL, Borosilikat Cam Kupa 21,90 TL, Metaltex Karma Kek Kalıbı 79,90 TL, Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 149 TL, Silikon Nihale 18,50 TL, Metaltex Mutfak Gereçleri 49,90 TL, Plastik Organizer Çeşitleri 14,90 TL, Karma Plastik Ürünler 27,90 TL, Plastik Şampuanlık 39,90 TL'den satılacak.