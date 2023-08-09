BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 11 Ağustos 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Televizyondan kamp sandalyesine, nevresim setinden katlanabilir yatağa, derin dondurucudan kızartma tenceresine kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Dijitsu 65 İnç UHD Android Led TV 10999 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 11 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 11 Ağustos Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Dijitsu 65 İnç UHD Android Led TV 10,999 TL, Dijitsu 58 İnç UHD Android Led TV 8,499 TL, Fineblue T8 Tws Kulaklık 429 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Züccaciye ve Mutfak, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor.

BİM kataloğunun bir sayfasını ise beyaz eşyalar kaplıyor. BİM'de bu hafta; Kumtel Tekli Ocak 299 TL, Hızlı dondurma özelliği, kapı yönü değişebilen Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3799 TL, F enerji sınıfında yer alan, 93 litre brüt hacime sahip Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı 3199 TL fiyatıyla Bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektrikonik grubunda harika ürünler karşılıyor. Range Buharlı Ütü 499 TL, Dijitsu Vantilatör 399 TL, Blaupunkt Akıllı Tartı 399 TL, Blaupunkt Işıklı Bluetooth Hoparlör 399 TL, Kumtel Masastü Fanı 119 TL, Joyplus Şarjlı El Fanı 88,75 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 167,50 TL, Fineblue T8 Tws Kulaklık 429 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 11 Ağustos Bim aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Glassinlove Meşrubat Bardağı 3'lü Set 79 TL, Glassinlove Kase 6'lı Set 119 TL, Cam Kayık Tabak 49,50 TL, Bulaşıklık 46,50 TL, Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 19,50 TL, Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 21,50 TL, Alpina Kelepçeli Kek Kalıbı 167,50 TL, Alpina Servis Tabağı 59 TL, Casilda Home Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 55 TL, Pipetli Bardak 12,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1,299 TL, Bonera Ezme Karnıyarık Tenceresi 349 TL, Bonera Ezme Tava 199 TL, Bonera Ezme Derin Tencere 329 TL, Kare Saklama Kabı 12,50 TL, Paşabahçe Live Beautiful 2'li Yağlık Sirkelik 49,50 TL, Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 179 TL, Cam Saklama Kabı 3'lü Set 47,50 TL, Kulplu Badya 3'lü Set 32,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Erkek Basic Tişört 59 TL, Kız – Erkek Çocuk Baskılı Tişört 55 TL, Silikon Tutacak-Nihale 17,25 TL, Sütyen Yıkama Topu 13,50 TL, Saban Poşet Sepeti 27,50 TL, Elma Şekilli Çerezlik 4,50 TL, Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 429 TL fiyattan yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Dunlop Shaker Şişesi 89 TL, Dunlop Matara 1,1 Litre 79 TL, Organizer Raf 17,50 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM 11 Ağustos Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 289 TL, Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 229 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 69 TL, Molinella Blackout Fon Perde 125 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 89 TL, Molinella Degrade Tül Perde 79 TL, Molinella Yastık Kılıfı 2'li 39,50 TL, Molinella Tül Perde 99 TL, Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL, Katlanır Yatak 799 TL olacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile satışa sunulacak olan oyuncaklar ise; Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 139 TL, Smartland İnşaat Seti Kinetik Kum 149 TL, Smartland Sürpriz Yumurta 48 TL, MGS Oyuncak Araba 67,50 TL, HotWheels Taşıyıcı Şehir Seti 149 TL, Fisher-Price Eğitici Hikaye Kitabı 299 TL, Enchantimals Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları 119 TL, MGS Oyuncak Damperli Kamyon 99 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

A101 10 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

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