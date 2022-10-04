BİM'de bu salı neler var? 4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 4 Ekim 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu salı Oral-B şarjlı diş fırçası, maskara,ruj, allık, kolye ve çocuklar için hazırlanmış parfümlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Pofu 12'li Kağıt Havlu 52 TL'den satışa sunuldu. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BIM 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu salı kişisel bakım ve hijyen ürünleri kapsamında; Eyüp Sabri Tuncer 600 ml Şampuan 34,50 TL, Eyüp Sabri Tuncer 75 ml Diş Macunu 19,50 TL, Eyüp Sabri Tuncer 600 ml Bebek Şampuanı 36,50 TL, Domestos 5 Litre Ultra Çamaşır Suyu 57,50 TL, Senfoni 1500 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 24,50 TL, Elseve 200 ml Saç Bakım Kremi ve Toka 36,50 TL,

Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 13,50 TL, Orkid 26'lı Özel Seri Hijyenik Ped Gece 49,50 TL, Orkid 36'lı Özel Seri Hijyenik Ped Normal 49,50 TL, Porçöz 250 ml Bulaşık Makinesi Temizleyici 17,50 TL, Porçöz 400 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 17,50 TL, Silver Büyük Boy Süper Emici Mikrofiber Bez 34,50 TL'den satışa sunuldu.

BİM 4 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar bu kadarla sınırlı değil. Pofu 12'li Kağıt Havlu 52 TL, Pofu 32'li Tuvalet Kağıdı 85 TL, Gliss 400 ml Saç Maskesi 59 TL, Solo 90'lı Islak Havlu 10,50 TL, Ecco Soft 200'lü Peçete 11,50 TL, Komili 4 Litre Sıvı Sabun 34,50 TL,

Agu Baby Bebek Bezi Maxi 139 TL, Agu Baby 82'li Bebek Bezi Junior 139 TL, Agu Baby 70'li Bebek Bezi X Large 139 TL, Mr. Green 3'lü Kir Sökücü Bez 12,50 TL, Orkid 48'li Özel Seri Günlük Ped 34,50 TL, Parex Bulaşık Eldiveni 14,50 TL, ABC 5 Litre Yumuşatıcı 44,50 TL, Parex 2'li Selülozik Bulaşık Süngeri 10,50 TL, Porçöz 750 ml Mutfak-Banyo Sprey 16,50 TL, Finish 110'lu Bulaşık Makinesi Tableti 179 TL fiyatıyla indirim reyonlarında yerini aldı.

Bu Salı Bimde geçerli diğer fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Merry Sweet 2'li Dantelli Külot 44,50 TL, Comfort Family Likralı Kadın Bato 22,50 TL, Casilli İnce Askılı Agraflı Body Suit 59,50 TL, Agu Baby 150 ml Bebek Kolonyası 14,50 TL, Comfort Family Kadın Dantelli Atlet 42,50 TL, Naturalove Bukle Belirginleştici Tarak 26,50 TL, Comfort Family 3'lü Erkek Soket Çorap 29,50 TL, Comfort Family 3'lü Kadın Soket Çorap 26,50 TL,

Sitil 50 ml Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 11,50 TL, Comfort Family 3'lü Kız-Erkek Çocuk Soket Çorap 19,50 TL, Bim Katalog Bu Hafta merakla beklenen Bu Salı Bimde indirim reyonunda 11 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak 4 Ekim 2022 Bim aktüel kataloğunun Haftanın Önerileri etiketli kampanya ürünleri devamında; Kolye 36,50 TL, Küpe 27,50 TL, Casilli Sütyen 75 TL,

Flormar Ruj 24,50 TL, Flormar Allık 26,50 TL, Flormar Maskara 28,50 TL, Deodorant 150 ml 26,50 TL, Pırlanta Sütyen Takımı 85 TL, Quickdish Tüy Toplayıcı 29,50 TL, Çocuk 50 ml Parfüm Edt 34,50 TL, Claderm 20 ml Kil Maskesi 4,75 TL, Sitil 4 ml Parlatma Süngeri 8,50 TL, Comfort Family Erkek Atlet 47,50 TL, Comfort Family Erkek Boxer 32,50 TL, Casilli Dantelli Atlet Çeşitleri 39,50 TL, Sitil 100 ml Klasik Krem Boya 8,50 TL, Lipz 15 ml Dudak Koruyucusu 18,50 TL,