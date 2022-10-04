ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 5 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 5 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta 9 KG kapasiteli Altus AL 91 YB Çamaşır Kurutma Makinesi 6099 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel kataloğunda ayrıca; Yağsız Fritöz, Dijital Göstergeli Termos, Balık Tavası ve Döküm Tava gibi ürünler yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta Züccaciye ve Mutfak Eşyaları, Beyaz Eşya, Teknoloji, Elektrikli Ev aletleri, Züccaciye ve Ev Eşyaları ile Tekstil, Spor ürünleri ve temel ihtiyaç grubunda çok sayıda ürün kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Züccaciye ve Ev Eşyaları yer alıyor. Cem Balık Tavası 169,95 TL, Cambu Damlatmaz Yağlık 39,95 TL, Cambu 2'si 1 Arada Cam Demli French Press 49,95 TL, Keramika Kristal Kupa 19,90 TL, Mini Tencere 39,95 TL, Kristal 8 parça Kahve Takımı 149,95 TL, Kumsal Tava 99,95 TL,

Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri 49,95 TL, Kumsal Granit Efektli Krep Tava 69,90 TL, LAVA Döküm Tava 169,95 TL, Paşabahçe Borcam Kare Tencere 69,95 TL, Paşabahçe Borcam Kase 49,95 TL, Paşabahçe Midi Borcam Dikdörtgen Tepsi 69,95 TL, Büyük Boy Melamin Tepsi 39,95 TL, Paşabahçe Frezya 6'lı Kase 59,95 TL,

Paşabahçe Mavi Kapaklı Su Şişesi 39,95 TL, Paşabahçe Otto 6'lı Su Bardağı 39,95 TL, Paşabahçe Samatya 6'lı Çay Bardağı 39,95 TL, Metaltex Dolap İçi Raf 19,95 TL, Metaltex Tabak Rafı 19,95 TL, Metaltex Babette Raf Altı Sepet 19,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta kadınların gözdesi Kiwi Yağsız Fritöz 999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Elektronik ürünlerde ise; Colarado Dijital Göstergeli Termos 119,90 TL, Range Sporcu Blender 419,90 TL, Mikado Led Hoparlör 2299 TL, Mikado Max Siyah Hoparlör 2199 TL, Neıutron Kameralı ve Sesli Wifi Destekli Akıllı Mamam Kabı 1999 TL, Asus Fiber Destekli Modem 479 TL, Havit Prime Opal HD Projeksiyon Cihazı 1799 TL, Veri analizi akıllı kaydetme ve bir çok fonksiynel özelliklerle dolu Neutron Yağ Ölçekli Akıllı Bluetooth Baskül 299 TL, Neutron Akıllı Bebek İzleme IP Kamerası 749 TL'den satılacak.

Şok Kataloğunda; Slazanger Erkek Sweatshirt 99,95 TL, Slazanger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 99,95 TL, Kadın Tayt 49,95 TL, Egzersiz Matı 69,95 TL, Ebru Katlanabilir Egzersiz Minderi 119,90 TL, Ebru Pilates Topu ve Pompası 119,90 TL, Ebru Flex Bar 99,95 TL, Ebru Egzersiz Tekerleği 49,95 TL, Ebru Pilates Loop Bandı 34,95 TL, Ebru Rulmanlı Atlama İpi 29,95 TL,

Şok Katalog Bu Hafta 5 Ekim 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak fırsatlarında Çocuklarınızı mutlu edeceğiniz otuncak grubunda Hot Wheels Tekli Arabalar 24,95 TL, Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarıs Seti 79,95 TL, Barbie Bebek 64,95 TL, Gokidy Balık Tutma Oyuncağı 34,95 TL,

Alpina 3'lüCam Ankastre Set 2.299 TL, Viapot Toprak Güveç Tencere 49,95 TL, 6'lı Viapot Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 29,95 TL, Hoffman Koçerol 69,90 TL, Hoffman Aile Çaydanlık 199 TL, Hoffman Çelik Tencere 149 TL ve Hoffman Güveç Seti 199 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak normal fiyatı 57,65 TL olan Fairy 1500 ml Losyon 34 TL, Normal fiyatı 46 TL olan Tat Ketçap 900 gram 27 TL, Normal fiyatı 55 TL olan Aytaç 220 gr Fermente Sucuk 47 TL'den sınırlı sayıda satışa sunulacak.