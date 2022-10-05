A101'de bu hafta neler var? A101 6 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde Kadınlar Günü teması öne çıkıyor. Mart ayının ilk kataloğunu yayınlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Elektronikten beyaz eşyaya, Mutfak ürünlerinden züccaciyeye, elektronikten Bahçe ve Hırdavat ürünlerinden Ev tekstili ve giyim ürünlerine varana kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 6 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kadınlar Günü için hazırlanan tekstil, züccaciye, mobilya, tamirat malzemeleri, bahçe araç gereçleri ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta; Teknoloji ve Beyaz Eşyaya, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev eşyaları, Hırdavat ve Elektrikli El aletleri, ve Ev Tekstil grubundaki ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 6 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. Hı-Level 55″ Ultra Hd Android Tv 5699 TL, 3 yıl Vestel servis garantili Hı-Level 39″ Uydu Alıcılı Led TV 2999 TL, Dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, smart özellikli uygulama yüklenen Toshıba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led Tv 3199 TL, 2 yıl Türkiye Samsung garantili Samsung 43″ 4K Crystal UHD TV 7899 TL'den satılacak.

A101 Aktüel 6 Ekim 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafıza 6.5″ ekranlı 2 yıl garantili Realme C11 Cep Telefonu 2899 TL, Piranha 8″ Tablet 949 TL, WD 2 TB Harici Hard Disk 1.099 TL, SanDisk 64 GB USB 3.2 Bellek 119 TL, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 129 TL, Piranha Kablosuz Kapı Zili 79,95 TL,

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 3 adet ürün yer alıyor. A101 aktüel kataloğunun Beyaz Eşya grubunda yer alan fırsat ürünleri; SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 4499 TL, SEG 4Programlı Bulaşık Makinesi 3899 TL, Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 1899 TL olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel kataloğunun Elektrikli ev aletleri grubunda bu hafta; Arzum Mistost Tost Makinesi 599 TL, Arzum Çay Makinesi 399 TL, Onvo El Blender Seti 329 TL, Arzum Brew Mug Kişisel Filtre Kahve Makinesi 379 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 239 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 349 TL, Arzum Practical Dik Süpürge 499 TL, Arzum Nuvo Saç Düzleştirici Fırça 279 TL, Flavel Dijital Baskül 119 TL, Aprilla Kablosuz Tıraş Makinesi 49,95 TL'den yer alacak.

A101'de bu hafta Hırdavat, Elektrikli El aletleri satılacak. Casati Sinergia 10 Kg Tavan Boyası 119,95 TL, Casati Sinergia Silikonlu 10 Kg Plastik Duvar Boyası 149,95 TL, Piranha Boya Tabancası 299,95 TL, Piranha Dekupaj Testere 299,95 TL, Piranha Avuç Taşlama 299,95 TL, Piranha Darbeli Matkap 279,95 TL, Piranha Dijital Kumpas 79,95 TL, Piranha Benzinli Tırpan 999,95 TL fiyatlarıyla perşembe günü A101'de yerini alacak.

Piranha Benzinli Ağaç Kesme Motoru 799 TL, Takım Çantası 19,95 TL, Piranha Lazer Seviye Belirleyici Matkap Kılavuzu ve Toz Toplayıcı 179,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Uzatma Kablosu 129,95 TL, Bay Eva Yağmur Çizmesi 89,95 TL, El Arabası 299,95 TL, Piranha 12 Parça Halı ve Maket Bıçağı Seti 79,95 TL, Piranha Su Terazisi 69,95 TL, Piranha Lehim Havya Seti 79,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 Aldın Aldın kataloğunda züccaciye ürünleri de geniş yer kaplıyor. A101 aktüel ürünler kataloğundaki züccaciye grubunda; Keramika 19 Parça Kahvaltı Seti 249,95 TL, Paşabahçe Estrella Mavi Kase 34,50 TL, Paşabahçe 2'li Mantar Kapaklı Yağlık Sirkelik 39,95 TL, Paşabahçe Plastik Kapaklı Kare Borcam 59,95 TL, Paşabahçe 2'li Kapaklı Cam Kase 39,95 TL,

LAV 4'lü Su Bardağı 69,95 TL, LAV 4'lü Meşrubat Bardağı 69,95 TL, LAV Başucu Sürahisi 39,95 TL, LAV Desenli Bardak 12,50 TL, Desenli Cam Matara Çeşitleri 14,95 TL, Cam Kahve Bardağı 10,95 TL, Plastik Kapaklı Mug 7,95 TL, Plastik Karma Ürünler 8,95 TL, Kızartma Tenceresi 79,95 TL, Emaye Bakraç 99,95 TL, Vakumlu Krom Banyo Ürünleri 29,95 TL, Vakumlu Poşet Seti 3'lü 32,50 TL fiyattan yer alıyor.

A101'de bu hafta Ev tekstili ve Giyim grubunda yer alan fırsat ürünleri ise şöyle; Çift Kişilik Bambu Yorgan 379 TL, Bambu Yastık 99,95 TL, Pamuklu Tv Battaniyesi 54,95 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 99,95 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 99,95 TL, Kadın Crop Kazak 64,95 TL, Erkek Çocuk Kazak 49,95 TL, Kız Çocuk Kazak 49,95 TL, Kız Çocuk Desenli Triko Tayt 39,95 TL, Taraftar Lisanslı Bornoz 89,95 TL.

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