BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 7 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 7 Ekim 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, ev tekstili ve giyim, mutfak eşyaları ve teknoloji kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta evlenecek olanlar için hazırlanmış çeyiz seti 2299 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 7 EKİM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 7 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Bisiklet, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Çay makinesi, Türk kahvesi makinesi, ızgara/tost makinesi ve blender set ürünlerinden oluşan Fakir 4'lü Çeyiz Seti 2299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca hobi ve seracılık ürünleri Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. 7 Ekim BİM Aktüel kataloğunda Casilda Home tekstil ürünleri öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 7 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunda 8 çekirdekli işlemciye sahip Android özelliği ile uygulama yüklenen 1.5 GB Ram, 8 GB dahili hafızası olan 2 yıl garantili Dijitsu 43 İnç Android TV 3999 TL ve Dijitsu 55 İnç Android TV 6299 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta cep telefonlarında indirim var. 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemli Redmi 9C Cep Telefonu 3599 TL, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemli Realme C11 Cep Telefonu 2899 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM aktüel kataloğundaki teknoloji ürünlerinin devamında; Huawei Watch GT3 Akıllı Saat 2499 TL, Heifer Blender Set 479 TL, Fakir 4'lü Çeyiz Seti 2299 TL, Starcom Led Şamdan 39,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Paşabahçe 6'lı Gastroboutique Kase 49,50 TL, Rakle Boyalı Gavürlü Meşrubat Bardağı 12,50 TL, Dik Kenarlı Salata ve Komposto Seti 139 TL, Colorina 6+1 Pasta Servis Seti 189 TL, Colorina Yaprak Çerezlik 16,50 TL, Pirge Soğan Bıçağı 149 TL, Kapaklı Borcam Tencere 55 TL, Chef's 3'lü Meyve Bıçağı 24,50 TL,

Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 119 TL, Naturalove Desenli 5 Parça Bambu Mutfak Seti 79 TL, Mutfak Gereçleri 24,50 TL, Mutfak Servis Gereçleri 26,50 TL, Benante Paslanmaz Çelik Pipet 34,50 TL, Güral Porselen 48 Parça Altın File Yemek Takımı 1.299 TL, Hisar Optima Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 579 TL, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 359 TL, Hisar Optima Granit Karnıyarık Tencere 269 TL,

Hisar Optima Granit Derin Tencere 229 TL, Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 319 TL, Hisar Optima Çelik Derin Tencere 299 TL, Hisar Optima 3'lü Çelik Cezve Seti 199 TL, Pirge Şef Bıçağı 119 TL, Pirge Dilimleme Bıçağı 99 TL, Pirge Soyacak 32,50 TL, LAV Altın Rimli Keops 3'lü Meşrubat Bardağı 59 TL, LAV Altın Rimli Keops 3'lü Su Bardağı 59 TL, LAV Altın Rimli Keops 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 59 TL, Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 59 TL fiyatlarıyla müşterinin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Teksil ve Giyim grubunda; Casilda Home Çift Kişilik Yatak ÖrtüsüTakımı 449 TL, Casilda Home Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 79,50 TL, Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 119,50 TL, Casilda Home Yastık Alezi 59,50 TL, Casilda Home Premium Ütü Masası 649 TL,

Casilda Home Lüks Peluş Yastık 169 TL, Casilda Home Alüminyum Kurutmalık 399 TL, Casilda Home Lüks Peluş Banyo Paspas Seti 159 TL, Pamuk Yastık 199 TL, Tek Kişilik Pamuk Yorgan 529 TL, Çift Kişilik Pamuk Yorgan 629 TL, Sonbahar Renkli Tek Kişilik Çarşaf 69 TL, Sonbahar Renkli Çift Kişilik Çarşaf 99 TL, Sonbahar Desenli Masa Örtüsü 75 TL, Sonbahar Desenli Yastık Kılıfı 2'li 39 TL ve Sonbahar Desenli Nevresim Takımı 189 TL olarak raflarda yerini alacak.

Bu cuma BİM'de çocuklar için hazırlanmış ürünlerde; İlkokul – Ortaokul Konu Anlatımlı Test Kitapları 59,50 TL, Doğayı Koru Serisi Kitaplar 11,75 TL, Hikaye Kitapları 17,50 TL, Aktivite Kitapları 12,50 TL, Piccolo Mondi Oyuncak Dinazor 49,50 TL, Piccolo Mondi Robota Dönüşen Araba 69 TL, Lelia Moda Bebek 99 TL, Hot Wheels Dev Tekerlek Kamyonlar 27,50 TL, Oyuncak Motosiklet 49 TL, Oyuncak Helikopter ve Uçak Çeşitleri 39,50 TL fiyatıyla aktüel raflarında yerini alacak.

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