BİM'de bu Salı neler var? BİM 12 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 12 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta kozmetik ve bujiteride çeşitli ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Makyaj Organizeri, şortlu ve askılı pembe gecelik çeşitlerinde indirim fırsatları dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Donut yastık ve makyaj malzemeleri uygun fiyattan satılacak. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU SALI NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta salı günü; Kişisel bakım grubunda çeşitli ürünler Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 12 Temmuz 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 12 TEMMUZ 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri ve bileklik, küpe ve kolye çeşitleri yer alıyor. Bim Aktüel Ürünleri ilk sayfasında yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Esda Makyaj Organizeri 17,50 TL, Esda 16'lı Ruj Organizeri 19,50 TL,

Naturalove Yassı Kontür Fırçası 29,50 TL, Naturalove Eğimli Ayak Törpüsü 12,50 TL, Naturalove Yüz Temizleme ve Maske Fırçası 22,50 TL, Emotion 2×150 ml Deodorant Seti 39 TL'den satışa sunulacak.

Epi 5 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 29,75 TL, Epi 100 ml Tüy Dökücü Krem 13,50 TL, Nivea 200 ml Tonik 29,50 TL, Nivea 150 ml Yüz Temizleme Jeli 29,50 TL, Dermokill Ağız Bakım Seti 12,50 TL, Hobby 500 ml Duş Jeli 14,50 TL, Sıvı Saç Bakım Kremi 34,50 TL, Belux 700 ml Şampuan 19,50 TL.

BİM aktüel ürünler kataloğunda "Kombinini Sen Belirle" sloganlı olarak satılacak olan Casilli Homewear ürünleri yer alıyor.

BİM'de Ev giyimleri kapsamında hazırlanan ürünlerde ilkinde baskılı üst 26,50 TL'den geliyor. Düğmeli üst 29,50 TL'den ve yan büzgülü crop 26,50 TL'den satılıyor.

Ayrıca İp askılı üst 19,50 TL'den cepli baskılı üst ise 24,50 TL, desenli şort 19,50 TL, yan büzgülü desenli şort ise 24,50 TL'den raflarda olacak.

BİM'de bu salı; Paça fırfırlı desenli şort 22,50 TL'den, dantelli takım iç çamaşırı 69 TL ve Paçası biyeli alt 39,50 TL fiyatla satılacak.