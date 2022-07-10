ŞOK 13 Temmuz 2022 aktüel ürünler satışta! ŞOK kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK 13 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta; Şarjlı El Süpürgesi, Elektrikli Diş Fırçası, kadın-erkek terlik çeşitleri, İyonik Saç Düzleştirici Tarak, Robot Süpürge uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Windows 10 Home işletim sistemli Honor Magicbook Space Gray Notebook 7,299 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 13 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda teknoloji, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, bahçe, kamp ve piknik ürünleri ile temel tüketim malzemelerinde çok sayıda ürün indirimli olarak satışa sunulacak.

ŞOK 13 Temmuz aktüel ürünler kataloğundaki elektronik grubundaki ürünlerde; AMD Reyzen işlemcili, 256 GB SSD ve 8 GB Ram Windows 10 Home işletim sistemli 2 yıl garantisi ile Honor Magicbook Space Gray Notebook 7,299 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta; Beko Bk 9001 9 KG Çamaşır Makinesi 7,599 TL, Awox Cracks Max Şarjlı El Süpürgesi 339 TL, Viomi V3 Robot Süpürge 5,399 TL, Dearma Şarjlı Sarımsak Doğrayıcı 229 TL, Yui Elektrikli Diş Fırçası 169 TL, Yui Led Göstergeli İyonik Saç Düzleştirici Tarak 129 TL, Yui Kablosuz Şarjlı Saç Sakal Düzleştirici 269 TL, yui Seramik Plaka Saç Şekillendirici Maşa 299 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta kamp yapmayı sevenler için çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerdeki kamp ve piknik grubunda; Piknik Seti 32 parça 49,95 TL, Piknik 5 litre Termos 79,95 TL, Çöp 100'lü Şiş 7,99 TL, Büyük Izgara Teli 29,95 TL, Termos Çanta 39,95 TL, Lüks Mangal 99,95 TL, Şarjlı Sinek Öldürücü Kamp Lambası 199,90 TL, Peri Led 39,95 TL, Solar Dış Mekan Kapı Önü Aydınlatma 59,95 TL, Paslanmaz Çelik Su Sürahisi 59,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Mi Band 6 Akıllı Bileklik 499 TL, Fenoti 32″ Hd Ready Uydu Alıcılı Led TV 1,999 TL, Awox Cracks Max Şarjlı El Süpürgesi 339 TL, Viomi V3 Robot Süpürge 5,399 TL'den müşteriye sunulacak.

Şok Kataloğunda; Dekoratif Çiçeklik 119,90 TL, Akasya Kolay Askı 27,95 TL, Rustik Toprak Saksı 7,99 TL, Piramit Toprak Saksı 11,95 TL, Yuvarlak-Kare Kokusuz Küllük 4,99 TL, Akasya Tekli Kolay Askı 19,95 TL, Piramit Kristal Saksı 11,95 TL, Lol-Kral Şakir Çim Adam 6,90 TL, Irıs Sulama Kabı 12,95 TL, Kadın Kuşaklı Şort 49,95 TL, Kadın Aksesuarlı Terlik 34,95 TL, Gezer Kadın Tek Toka Terlik 59,95 TL, Kadın Terlik 39,95 TL, Pilsan Eagle Bisiklet 149,90 TL olarak raflarda yerini alacak.