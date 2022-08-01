BİM'de bu salı neler var? BİM 2 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 2 Ağustos 2022 aktüel ürünler satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler broşüründe hijyen grubunda, atıştırmalık, içecekler ve temizlik ürünlerinde indirimler var. BİM'e bu hafta Jenny & Willy Bebek Bezi Çeşitleri 159 TL'den satılacak. Ayrıca Gillette Mach 3 Yedek Başlıklı Tıraş Makinesi, Tuvalet Kağıdı ve Bulaşık Makinesi Tableti de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki BİM'e bu salı başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Parfümlü Sprey Kolonya, Parfümlü Sprey Kolonya, oje, Deniz Kabuklu Boncuklu Kolye, küpe, bileklik çeşitleri salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 2 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta kişisel bakım kapsamındaki ürünlerde; Mara Oje 11,50 TL, Tarak Çeşitleri 22,50 TL, Elidor Süper Saç Kremi 39,50 TL, Gillette Mach 3 Yedek Başlıklı Tıraş Makinesi 89 TL ve Marmara Barber 150 ml Parfümlü Sprey Kolonya 12,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta temizlik ve hijyen ürünlerinde ise; Gillette Mach 3 Tıraş Bıçağı 2'li Yedek Başlık 67,50 TL, Maxiflus 2'li Wc Blok 11,50 TL, Vernel Max Supreme 29,50 T, Ece 50'li Körüklü Pipet 8,25 TL, Queen 6'lı Kağıt Havlu 34,50 TL, Scotch Brite 2'li Bulaşık Süngeri 6,25 TL, Sleepy 4×70'li Islak Havlu Sensitive 34,50 TL, Bingo 975 ml Sıvı Çamaşır Deterjanı 19,50 TL, Mr. Green 3'lü Desenli Mikrofiber Bez 19,50 TL, Viking 750 ml Wc Temizleyici Premium 16,50 TL, Ernet 2 Litre Sirkeli Çok Amaçlı Temizleyici 26,50 TL fiyattan satılacak.

BİM'de her hafta salı olduğu gibi bu hafta da bujiteri kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Küpe 12,50 TL, Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Kolye 18,50 TL, Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Halhal 15,50 TL ve Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Bileklik 15,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta; Güldal 500 ml Ocak- Fırın Köpük Temizleyici 13,50 TL, Selsil 500 gr Genel Amaçlı Mucize Temizleyici 13,50 TL, Bind Activit 60'lı Premium Bulaşık Makinesi Tableti 74,50 TL olacak.

Bim Aktüel kataloğunun gıda kapsamında hazırlanan yicecek, içecek ve atıştırmalık ürünleri ise şöyle...

Mega Boy Cips 13,50 TL

Vip Ice 8'li Latte 13,50 TL

Dr. Oetker Milkshake 6,25 TL

Yupo 6×11 grLolipop 6,50 TL

Vip 250 ml Milkshake 9,90 TL

Vip 250 ml Soğuk Kahve 9,90 TL

Fanta 4×1 Litre Gazlı İçecek 29,50 TL

Emsal 200 gr Tuzlu Yer Fıstığı 9,50 TL

Nesquik 700 gr Mısır Gevreği 32,50 TL

Star Krak 100 gr Popcorn Sade 6,50 TL

Emsal 250 gr Kabuklu Yer Fıstığı 9,50 TL

Wafer Master Kakaolu Gofret 32 gr 2,75 TL

Greta 4×30 gr Zeytinli Kekikli Kraker 9,75 TL

Kahve Dünyası 100 gr Türk Kahvesi 15,50 TL

Haribo Kolalas 130 gr Yumuşak Şeker 8,50 TL

Meysu 1 Litre Ananas Meyveli İçecek 11,50 TL

Coca Cola 4×1 Litre Zero Gazlı İçecek 29,50 TL

Jucy Meyvelim 1 Litre Meyveli İçecek Çeşitleri 11,50 TL

Fuse Tea 1,5 Litre Kavun Çilek Aromalı Soğuk Çay 11,50 TL

Ore Liete 200 gr Limonlu Krema Dolgulu Kurabiye 19,50 TL

Organics by Red Bull Organik Gazlı İçecek Çeşitleri 11,50 TL

Biscolata Mood 110 gr Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 11,50 TL

Sarıyer 1,5 Litre Karışık Meyve Aromalı Şekersiz Gazlı İçecek 7,50 TL