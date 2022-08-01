ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 3 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 3 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Evdemo 2'li Kayzer Kanepe 899 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; aşure günü için malzemeler, Sporcu Blender, Toz Torbasız Süpürge ve Ayaklı Vantilatör yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; 4 GB Ram, 256 GB SSD diskli,14″ ekranı ile Notebook 4,399 TL, Classonen Zaina 15,6″ Su Geçirmez Notebook Sırt Çantası 179 TL, Mercusys Wifi Menzil Genişletici 199 TL, Samsung Galaxy A52 Cep Telefonu 6,599 TL, Performax Baltazar Gaming Kulaklık 199 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta mobilya ve ev eşyası kapsamındaki ürünlerde; 3 Kişilik Salıncak 2,899 TL, Salıncak Takımı Gri Kılıf 599 TL, Askılı Bahçe Salıncağı 1,899 TL, Ardeno Defne Ofis Çalışma Masası 1,299 TL, Silinebilir soho dokuma kumaştan Evdemo 2'li Kayzer Kanepe 899 TL'den satılacak.

ŞOK 3 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğundaki züccaciye kategorisinde; Luminarc tatlı ve Sunum Kasesi 4,95 TL, Kare Kek Fanusu 49,95 TL, Sarax 10'lu Plastik Kaşık 4,90 TL, Alüminyum 10'lu Kase 9,99 TL, Kapsül Tabanlı 11 litre hacimli cam kapaklı Çelik Tencere 225 TL, Paşabahçe casablanca Bardak 7,99 TL, Lava Döküm Tencere 199 TL, Ahşap Kapak Görünümlü 3'lü Saklama Kabı 99,95 TL, Çay Kaşığı 6'lı Takım 9,99 TL, Keremika Line Kahve Takımı 99,95 TL'den yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tekstil ve Giyim ürünleri grubunda yer alan fırsatlarda; Kilim 59,95 TL, Kadın Örgü Terlik 19,95 TL, Kadın Çift Tokalı Terlik 29,95 TL, Kadın Viskon Alt 24,95 TL, Kadın Vatkalı Beyaz T-Shirt 49,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerde normal fiyatı 62,90 TL olan Finish Bulaşık Makinesi Tableti 38 TL, Normal fiyatı 43,50 TL olan Fanta 4×1 Lt 32 TL, Normal fiyatı 58,90 TL olan Süperfresh 3×75 gr Zeytinyağlı Ton Balığı 38 TL, Normal fiyatı 42 TL olan Sultan220 gr Fermente Sucuk 31 TL, Normal fiyatı 44,90 TL olan Pınar 500 gr Süzme Peynir 33 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu salı neler var? BİM 2 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu